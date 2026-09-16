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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन'सिर्फ पैसा कमाना मकसद नहीं था' रश्मि देसाई ने 8 साल में क्यों ठुकराए दर्जनों ऑफर्स?

'सिर्फ पैसा कमाना मकसद नहीं था' रश्मि देसाई ने 8 साल में क्यों ठुकराए दर्जनों ऑफर्स?

रश्मि देसाई ने बताया है कि पिछले 8 सालों से वो टीवी से क्यों दूर रही. एक्ट्रेस अब स्टार प्लस पर कमबैक कर रही हैं. उनके इस सीरीयल 'सयोनी' और कैरेक्टर में क्या खास है, जानें

Written By : रेखा त्रिपाठी |  Updated at : 16 Sep 2026 12:25 PM (IST)
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टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस रश्मि देसाई करीब 8 साल बाद फिर से कमबैक कर रही हैं. एक्ट्रेस ने इतना लंबा ब्रेक क्यों लिया? क्या उन्हें ऑफर्स नहीं मिल रहे थे या फिर मनचाहा रोल नहीं मिल रहा था? एक्ट्रेस ने खुद इन बातों पर रिएक्ट किया है.

रश्मि देसाई ने कहा है कि उनके लिए सिर्फ स्क्रीन पर नजर आना ही काफी नहीं है. एक्ट्रेस का कहना है कि यह लंबा ब्रेक काम की कमी की वजह से नहीं था. 

रश्मि ने खुलासा किया कि इन सालों में उन्हें कई ऑफर्स मिले, लेकिन उन्होंने उन्हें ठुकरा दिया क्योंकि वह ऐसे किरदार और कहानी का इंतजार कर रही थीं, जिससे वह दिल से जुड़ सकें.

सिर्फ पैसा कमाना मकसद नहीं था' रश्मि देसाई ने 8 साल में क्यों ठुकराए दर्जनों ऑफर्स?

अब करीब आठ साल तक अब रश्मि देसाई अब स्टार प्लस के अपकमिंग शो ‘सयोनी’ के साथ छोटे पर्दे पर वापसी करने जा रही हैं. उन्होंने कहा है कि ‘सयोनी’ का कैरेक्टर उन्हें बहुत पसंद आया और इसमें उनके किरदार माया के साथ उनकी यह तलाश पूरी हुई.

 ‘सयोनी’ की कहानी में क्या खास है? इस पर रश्मि देसाई कहती हैं, 'किरदार माया को लेकर जो खास बात महसूस हुई, वही मुझे इस शो की ओर लेकर आई. माया कोई काल्पनिक या बनाई हुई शख्सियत नहीं, बल्कि एक बेहद प्रैक्टिकल और वास्तविक किरदार है.'


सिर्फ पैसा कमाना मकसद नहीं था' रश्मि देसाई ने 8 साल में क्यों ठुकराए दर्जनों ऑफर्स?

अपने कमबैक पर रश्मि देसाई ने कहा, 'माया सिर्फ एक किरदार या कल्पना नहीं है. ‘सयोनी’ में मैं एक बहुत ही प्रैक्टिकल किरदार निभाने जा रही हूं. एक कलाकार के तौर पर मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगी कि मुझे कई ऑफर्स मिले, लेकिन मैंने उन्हें इसलिए मना कर दिया क्योंकि जो कहानियां और किरदार मेरे पास आ रहे थे, उनसे मैं खुद को जोड़ नहीं पा रही थी.'

" सिर्फ स्क्रीन पर नजर आना, काम करना और पैसे कमाना ही जरूरी नहीं है. आपको ऐसा कुछ करना चाहिए जिसे लोग लंबे समय तक याद रखें और मैं भी अपने काम के लिए जानी जाती हूं. "
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एक्ट्रेस आगे कहती हैं, 'हर कलाकार चाहता है कि उसे एक खूबसूरती से लिखा हुआ किरदार निभाने का मौका मिले. मैं टीवी पर वापसी करने के लिए वापसी नहीं करना चाहती थी, मैं एक मकसद की तलाश में थी. एक कलाकार के तौर पर हमारे पास कई मौके आते हैं, लेकिन सिर्फ स्क्रीन पर नजर आना, काम करना और पैसे कमाना ही जरूरी नहीं है. आपको ऐसा कुछ करना चाहिए जिसे लोग लंबे समय तक याद रखें और मैं भी अपने काम के  लिए जानी जाती हूं. ‘सयोनी’ में वह स्पार्क है. मुझे लगता है कि इस शो की कहानी इसके कलाकारों से भी कहीं बड़ी है.'


सिर्फ पैसा कमाना मकसद नहीं था' रश्मि देसाई ने 8 साल में क्यों ठुकराए दर्जनों ऑफर्स?

रश्मि देसाई के करियर की बात करें तो सीरीयल उतरन में'तपस्या ठाकुर' के किरदार से उन्हें घर-घर में पहचान मिली और टीवी की बड़ी स्टार बन गईं. इसके बाद 'दिल से दिल तक' जैसे कई सीरियल में पॉपुलर कैरेक्टर में नज़र आईं. 

रश्मि देसाई कई 'बिग बॉस' और 'झलक दिखला जा' 'नच बलिए' जैसे कई रिएलिटी शो में भी नज़र आ चुकी हैं.

अब वो 'सयोनी' सीरीयल में दिखेंगी. इसमें उनके साथ जाह्नवी सोनी और गौतम सिंह विग भी नजर आएंगे. यह शो 23 सितंबर से शाम 7:30 बजे स्टार प्लस और जियोहॉटस्टार पर प्रसारित होगा.

About the author रेखा त्रिपाठी

रेखा त्रिपाठी एक अनुभवी पत्रकार हैं और वर्तमान में ABP News में एंटरटेनमेंट एडिटर हैं. वे पिछले 11 वर्षों से ABPLive.com का हिस्सा हैं. जिनकी कलम मनोरंजन के साथ-साथ राजनीति, चुनाव, सामाजिक सरोकार और महिला अधिकार जैसे मुद्दों पर बिना रुके, बिना झुके रवां दवां है. मनोरंजन पत्रकारिता में उनका अनुभव सिर्फ़ रिपोर्टिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि वे लंबे समय से फिल्मों की समीक्षा (Film Reviews) भी कर रही हैं. Content Strategy ABP Live की एंटरटेनमेंट कलस्टर की पूरी कंटेंट स्ट्रैटजी, कवरेज प्लानिंग और टारगेट एग्जीक्यूशन की ज़िम्मेदारी पवन रेखा की है. इवेंट्स की कवरेज कैसे करनी है, किन ट्रेंड्स को फॉलो किया जाएगा और कौन सी स्टोरीज़ डिजिटल ऑडियंस को सबसे ज़्यादा कनेक्ट करेगी. टीम में काम का बंटवारा कैसे होगा और किस स्ट्रैटेजी से टारगेट हासिल करना है. यही हुनर उनकी असल ताकत है. Celebrity Interviews रेखा ने दिव्या दत्ता,  वरुण ग्रोवर, विद्युत जामवाल, सुधीर बाबू, फाजिलपुरिया, स्वानंद किरकिरे, कौसर मुनीर और फारुक कबीर जैसे दिग्गजों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं.   Digital Skills  डिजिटल युग की मांग को समझते हुए पवन रेखा ने SEO, G4 ट्रेनिंग, AI आधारित कंटेंट वर्कफ्लो और डेटा एनालिटिक्स में अलग-अलग ट्रेनिंग और कोर्स के जरिए अपनी दक्षता को एक नई ऊंचाई दी है. रंग और तस्वीरों की बेहतरीन समझ रखने वाली रेखा Canva जैसे डिज़ाइन टूल्स में एक्सपर्ट हैं, जो उन्हें विज़ुअल कंटेंट प्लानिंग और सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में एक बेहतरीन लीडर के तौर पर उभारता है. Expertise उनका जुड़ाव थिएटर और सिनेमा से बहुत पुराना है, वे सिर्फ़ ट्रेंड्स नहीं, ओटीटी की कंटेंट गहराई, कहानियों के प्लॉट और इसके सांस्कृतिक प्रभावों को समझती हैं और उन्हें बेहतरीन अंदाज़ से प्रस्तुत करने की कला रखती हैं. Professional Degree पवन रेखा ने बायोलॉजी में स्नातक और पत्रकारिता में MA Mass Communication किया है. साइंस की पढ़ाई ने उन्हें जहां वैज्ञानिक तथ्यों, किस्से और फैक्ट की समझ दी, वहीं पत्रतकारिता के क्षेत्र में ऊंच शिक्षा ने इस फील्ड की बारिकियों से रू-ब-रू कराया.  Publication पवन रेखा की लेखनी को ‘योजना’, ‘जनसत्ता’ जैसे मंचों पर जगह मिलती रही, जो उनके लेखन की गहराई को दर्शाता है. 'मेरा काम सिर्फ़ लिखना नहीं, समझाना भी है- और कभी-कभी, महसूस कराना भी' Social Media Instagram- https://www.instagram.com/rekhatripathii/ X- https://x.com/ Facebook - https://www.facebook.com/rekhatiwarip
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Published at : 16 Sep 2026 12:22 PM (IST)
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