टीवी इंडस्ट्री के पॉपुलर कपल गौरव खन्ना और आकांक्षा चमोला इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर इंटरनेट पर छाए हुए हैं. जल्द ही दोनों का तलाक होने जा रहा है. हाल ही नें अनुपमा फेम एक्टर गौरव खन्ना की पत्नी और एक्ट्रेस आकांक्षा चमोला ने खुलासा किया है कि दोनों एक साल से अलग रह रहे हैं और उनका तलाक होने जा रहा है. ऐसे में चलिए जानते हैं कि आखिर

कौन हैं आकांक्षा चमोला?

आकांक्षा चमोला एक टीवी एक्ट्रेस हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 'स्वररागिनी' शो से की, जिसमें उनके साथ हेली शाह और तेजस्वी प्रकाश भी थीं. इसके बाद, वो साल 2017 में 'भूतू' और 2022 में 'कैन यू सी मी' जैसे टेलीविजन शो में नजर आईं.

हाल ही में उन्हें टीवी शो 'कैसे मुझे तुम मिल गए' में एक्टिंग करते हुए देखा गया. साथ ही, उन्होंने 'रिवाइंड वाला लव' और 'माफिया किंग' जैसी कई वेब सीरीज में भी काम किया है. वहीं इन दिनों एक्ट्रेल रियलिटी शो लॉकअप के सीजन 2 में नजर आ रही हैं.

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अकांक्षा चमोला की पर्सनल लाइफ

अकांक्षा चमोला की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने 24 साल की उम्र में एक्टर गौरव खन्ना के साथ शादी की थी. कपल साल 2016 में शादी के बंधन में बंधा.

हालांकि अब शादी के 10 साल बाद दोनों का तलाक होने जा रहा है. रियलिटी शो लॉकअप में आकांक्षा चमोला ने ऑफिशियली बताया कि वो और गौरव तलाक ले रहे हैं और 1 साल से अलग रह रहे हैं. उन्होंने ये भी कहा कि दोनों का म्यूचुअल डिसीजन है.

अकांक्षा चमोला ने बताई तलाक की वजह

शो के लेटेस्ट एपिसोड में अकांक्षा चमोला ने तलाक की वजह भी बताई. उन्होंने कहा, जब हम शादी में थे तब मेरे अंदर मां बनने की चाह कभी नहीं आई, लेकिन मैं इसे जानने के लिए हमेशा तैयार थी. फिर धीरे-धीरे मुझे लगा कि मैं इसके लिए नहीं बनी हूं और उन्हें भी इस बात से कोई प्रॉबलम नहीं थी, लेकिन मुझे लगता है कि समय के साथ ये सोच बदल गई'.

उन्होंने आगे कहा, 'अब, गौरव बच्चे पैदा करना चाहते है और मैं उसे वो नहीं दे सकती. मैंने बहुत पहले बोल दिया था, जब मुझे एहसास हुआ कि मैं बनी ही नहीं, इस चीज के लिए मैंने तब ही बोल दिया था कि मैं नहीं करने वाली हूं. इसलिए हमारी बात हुई, जहां मैंने उससे कहा कि अगर तुम मुझे छोड़ना चाहते हो तो मुझे छोड़ दो.'

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