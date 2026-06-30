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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनआकांक्षा चमोला कौन हैं? 24 में शादी, 35 में तलाक, बच्चा नहीं पैदा करने को लेकर पति गौरव खन्ना से रही अनबन

आकांक्षा चमोला कौन हैं? 24 में शादी, 35 में तलाक, बच्चा नहीं पैदा करने को लेकर पति गौरव खन्ना से रही अनबन

Who Is Akansha Chamola: आकांक्षा चमोला पति गौरव खन्ना संग तलाक को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं. 35 साल की उम्र में आकांक्षा तलाक लेने जा रही हैं. आइए जानते हैं आकांक्षा चमोला के बारे में.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 30 Jun 2026 02:02 PM (IST)
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टीवी इंडस्ट्री के पॉपुलर कपल गौरव खन्ना और आकांक्षा चमोला इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर इंटरनेट पर छाए हुए हैं. जल्द ही दोनों का तलाक होने जा रहा है. हाल ही नें अनुपमा फेम एक्टर गौरव खन्ना की पत्नी और एक्ट्रेस आकांक्षा चमोला ने खुलासा किया है कि दोनों एक साल से अलग रह रहे हैं और उनका तलाक होने जा रहा है. ऐसे में चलिए जानते हैं कि आखिर

कौन हैं आकांक्षा चमोला?
आकांक्षा चमोला एक टीवी एक्ट्रेस हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 'स्वररागिनी' शो से की, जिसमें उनके साथ हेली शाह और तेजस्वी प्रकाश भी थीं. इसके बाद, वो साल 2017 में 'भूतू' और 2022 में 'कैन यू सी मी' जैसे टेलीविजन शो में नजर आईं.

आकांक्षा चमोला कौन हैं? 24 में शादी, 35 में तलाक, बच्चा नहीं पैदा करने को लेकर पति गौरव खन्ना से रही अनबन

हाल ही में उन्हें टीवी शो 'कैसे मुझे तुम मिल गए' में एक्टिंग करते हुए देखा गया. साथ ही, उन्होंने 'रिवाइंड वाला लव' और 'माफिया किंग' जैसी कई वेब सीरीज में भी काम किया है. वहीं इन दिनों एक्ट्रेल रियलिटी शो लॉकअप के सीजन 2 में नजर आ रही हैं. 

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आकांक्षा चमोला कौन हैं? 24 में शादी, 35 में तलाक, बच्चा नहीं पैदा करने को लेकर पति गौरव खन्ना से रही अनबन
अकांक्षा चमोला की पर्सनल लाइफ
अकांक्षा चमोला की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने  24 साल की उम्र में एक्टर गौरव खन्ना के साथ शादी की थी. कपल साल 2016 में शादी के बंधन में बंधा.

आकांक्षा चमोला कौन हैं? 24 में शादी, 35 में तलाक, बच्चा नहीं पैदा करने को लेकर पति गौरव खन्ना से रही अनबन

हालांकि अब शादी के 10 साल बाद दोनों का तलाक होने जा रहा है. रियलिटी शो लॉकअप में आकांक्षा चमोला ने ऑफिशियली बताया कि वो और गौरव तलाक ले रहे हैं और 1 साल से अलग रह रहे हैं. उन्होंने ये भी कहा कि दोनों का म्यूचुअल डिसीजन है.

आकांक्षा चमोला कौन हैं? 24 में शादी, 35 में तलाक, बच्चा नहीं पैदा करने को लेकर पति गौरव खन्ना से रही अनबन

अकांक्षा चमोला ने बताई तलाक की वजह  
शो के लेटेस्ट एपिसोड में अकांक्षा चमोला ने तलाक की वजह भी बताई. उन्होंने कहा, जब हम शादी में थे तब मेरे अंदर मां बनने की चाह कभी नहीं आई, लेकिन मैं इसे जानने के लिए हमेशा तैयार थी. फिर धीरे-धीरे मुझे लगा कि मैं इसके लिए नहीं बनी हूं और उन्हें भी इस बात से कोई प्रॉबलम नहीं थी, लेकिन मुझे लगता है कि समय के साथ ये सोच बदल गई'.

आकांक्षा चमोला कौन हैं? 24 में शादी, 35 में तलाक, बच्चा नहीं पैदा करने को लेकर पति गौरव खन्ना से रही अनबन

उन्होंने आगे कहा, 'अब, गौरव बच्चे पैदा करना चाहते है और मैं उसे वो नहीं दे सकती. मैंने बहुत पहले बोल दिया था, जब मुझे एहसास हुआ कि मैं बनी ही नहीं, इस चीज के लिए मैंने तब ही बोल दिया था कि मैं नहीं करने वाली हूं. इसलिए हमारी बात हुई, जहां मैंने उससे कहा कि अगर तुम मुझे छोड़ना चाहते हो तो मुझे छोड़ दो.' 

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 30 Jun 2026 01:42 PM (IST)
Tags :
Gaurav Khanna Akansha Chamola
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