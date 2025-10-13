हिना खान इन दिनों अपने पति रॉकी जायसवाल के संग रिएलिटी शो 'पति पत्नी और पंगा' में नजर आ रही हैं. हालांकि, उससे पहले उन्होंने काफी वक्त तक किसी भी टीवी सीरियल और फिल्म में काम नहीं किया था.ऐसे में उनके फैंस अक्सर ये जानना चाहते हैं कि बिना छोटे और बड़े पर्दे पर काम किए एक्ट्रेस कैसे कमाई करती हैं. चलिए इस आर्टिकल के जरिए बताते हैं.

हिना खान ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत तब की थी, जब वो कॉलेज में पढ़ाई कर रही थीं. उनका डेब्यू शो था 'ये रिश्ता क्या कहलाता है'. इस शो में अक्षरा की भूमिका निभाकर उन्होंने खूब पॉपुलरैटी बटोरी थी. बता दें आज भी हिना के कई फैंस ऐसे हैं जो उन्हें उनके रियल नेम से कम और अक्षरा के नाम से ज्यादा जानते हैं.

इस शो के जरिए एक्ट्रेस ने नेम और फेम के साथ दौलत भी खूब कमाया.ये रिश्ता के बाद एक्ट्रेस ने टीवी से कुछ वक्त का ब्रेक लिया था. उसके बाद उन्हें 'बिग ब़ॉस', 'खतरों के खिलाड़ी','नागिन' और 'कसौटी जिंदगी के 2' जैसे शोज में देखा गया.मालूम हो हिना खान टीवी की हाईएस्ट पेड़ एक्ट्रेस में से एक हैं.

कई सोर्स से हिना करती हैं कमाई

आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि हिना एक एपिसोड के लिए 2 लाख रुपये चार्ज करती हैं. इसके अलावा जब वो टीवी शोज में काम नहीं कर रही होतीं तो स्टेज शोज, ब्रांड्स एंडोर्समेंट, म्यूजिक एल्बम और सोशल मीडिया के जरिए मोटी कमाई करती हैं.

हिना खान इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करने के लिए 7-8 लाख रुपए के बीच चार्ज करती हैं. वहीं, यूट्यूब पर प्रमोशन के लिए वो 9-10 लाख रुपए चार्ज करती हैं.रिपोर्ट के अनुसार हिना खान अलग-अलग माध्यम से महीने में 32 से 35 लाख रुपए तक की कमाई कर लेती हैं.

हिना अपने पति रॉकी से ज्यादा हैं अमीर

टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार हिना की नेटवर्थ 50 करोड़ रुपए है. हिना खान ने रॉकी जायसवाल संग शादी की है. टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार रॉकी की नेटवर्थ 6 से 7 करोड़ रुपए है. ये कहना गलत नहीं होगा कि बिना टीवी शो और फिल्मों में काम किए ही हिना अपने पति से ज्यादा अमीर हैं.

