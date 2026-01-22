टीवी पर अक्षय कुमार ने खोली वाइफ ट्विंकल खन्ना की पोल, बोले-'गुस्से में बेड गीला...'
अक्षय कुमार एक बार फिर से टीवी पर रिएलिटी शो 'द व्हील ऑफ फॉर्च्यून' के जरिए वापसी करने के लिए तैयार हैं. इसी बीच शो का नया प्रोमो सामने आ चुका है, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.
बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार टीवी पर रिएलिटी शो 'द व्हील ऑफ फॉर्च्यून' से कमबैक करने जा रहे हैं. इस शो का पहला एपिसोड बेहद ही एंटरटेनिंग होने वाला है. क्योंकि, रितेश देशमुख, जेनेलिया डिसूजा और श्रेयस तलपड़े गेस्ट के तौर पर दिखाई देंगे, साथ ही मजेदार गेम भी खेलेंगे.
हाल ही में शो का नया प्रोमो रिलीज हुआ है, जिसमें अक्षय कुमार अपनी वाइफ ट्विंकल खन्ना से जुड़ा एक मजेदार किस्सा सुनाते हुए नजर आ रहे हैं. लेटेस्ट प्रोमो में रितेश से अक्षय पूछते हुए नजर आते हैं-तेरी शादी को कितने साल हो चुके हैं? इसका जवाब देते हुए रितेश कहते हैं कि शादी से पहले उन्होंने 10 साल तक जेनेलिया को डेट किया और अब उनकी शादी को 14 साल हो चुके हैं.
जेनेलिया ने रितेश को बताया सॉरी देशमुख
उसके बाद अक्षय कुमार कहते हैं कि उनकी शादी को 25 साल हो गए हैं. इतना ही नहीं वो पत्नी से माफी मांगना सीखने की फ्री सलाह देते हुए नजर आते हैं. वहीं, जेनेलिया मजाक में कहती हैं कि रितेश (सॉरी) देशमुख हैं. उसके बाद अक्षय कुमार अपनी वाइफ ट्विकंल से जुड़ा एक मजेदार किस्सा सुनाते हैं.
View this post on Instagram
उन्होंने बताया कि उनकी बीवी थोड़ी अलग है. जब वो नाराज होती है, तो उन्हें कैसे पता चलता है. अक्षय ने कहा कि जब मैं सोने जाता हूं. क्योंकि जब मैं सोने जाता हूं तो मेरे साइड का बिस्तर गीला होता है. इस पर पानी डाल दिया गया होता है. अक्षय कुमार की बात को सुन रितेश और जेनेलिया काफी हंसते हैं.
बता दें अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना ने 2001 में इंटीमेट वेडिंग की थी. उनकी शादी में सिर्फ करीबी दोस्त और परिवार के लोग ही शामिल हुए थे. अब इस कपल के दो बच्चे भी हो चुके हैं. अक्षय और ट्विंकल अक्सर सोशल मीडिया पर मस्ती भरी तस्वीरें शेयर करते रहते हैं, जिसमें दोनों की शानदार बॉन्डिंग देखने को मिलती है. बता दें अक्षय कुमार के नए शो 'द व्हील ऑफ फॉर्च्यून' का प्रीमियर 27 जनवरी से रात 9 बजे सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन और सोनी लिव पर शुरू होगा.
ये भी पढ़ें:-Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi Written Update: ऋतिक को होगा मुन्नी से प्यार, मिहिर के सामने रणविजय करेगा परी की पिटाई
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL