अक्षय कुमार ने चंकी पांडे के मनी माइंडेड होने पर की खिंचाई, बोले- 'पैसा जहां चंकी वहां'

बॉलीवुड एक्टर चंकी पांडे के कंजूसी के किस्से काफी मशहूर हैं. तमाम सेलेब्स अक्सर चंकी पांडे के मनी माइंडेड होने की खिंचाई भी करते रहते हैं. वहीं अब बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविज़न के नए शो, ‘व्हील ऑफ फॉर्च्यून’ के लेटेस्ट प्रोमो में चंकी पांडे को चिढ़ाते हुए दिखते हैं. इस दौरान वे कहते हैं जहां भी पैसा होता है, चंकी वहां पहुंच जाते हैं.

अक्षय ने चंकी पांडे की खिंचाई की

चैनल द्वारा शेयर किए गए प्रोमो की शुरुआत चंकी को वही करते हुए दिखाया गया है जो वह सबसे अच्छा करते हैं, चंकी पांडे, "क्या? किसी ने पैसा बोला? किधर है किधर है किधर है... पैसा जहां चंकी वहां!" जिस पर अक्षय तुरंत पलटवार करते हैं, "जहां बात हुई धन की, वहां निकले चंकी!"

इसके बाद अक्षय एक साइड-स्प्लिटिंग वन-लाइनर के साथ आगे बढ़ते हैं, और कहते हैं, "मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि चंकी के आने के बाद हमारे व्हील का जो सांप है, वो भी अपने आप को सुरक्षित नहीं समझ रहा, क्योंकि अगर सांप ने पैसा निगल लिया... तो चंकी सांप को भी निकाल लेगा!" इस पर चंकी भी पूछते हैं, "अगर तुझे चंकी दिखे या सांप दिखे, तू पहले किसको मारेगा?" इस पर बिना एक पल रुके, अक्षय जवाब देते हैं "ज़ाहिर है, चंकी को!" ये सुनकर सब हंसने लगते हैं.

‘व्हील ऑफ फॉर्च्यून’ के बारे में

बता दें कि ‘व्हील ऑफ फॉर्च्यून’ में एक मज़ेदार तिकड़ी देखने को मिलेगी, जिसमें एवरग्रीन चंकी पांडे, बॉलीवुड के बैड मैन गुलशन ग्रोवर और OG शक्ति कपूर शामिल हैं. व्हील ऑफ फॉर्च्यून की बात करें, इस शो को अक्षय कुमार होस्ट करेंगे, उसमें रितेश देशमुख, जेनेलिया डिसूजा और श्रेयस तलपड़े भी नज़र आएंगे. अक्षय कुमार के साथ इन दोनों एक्टर्स के आने से हाउसफुल 2 के बॉयज का रीयूनियन हुआ है, ये तीनों एक्टर्स 2012 में रिलीज़ हुई उस फ़िल्म का हिस्सा थे.