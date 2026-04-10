'महाकुंभ वायरल गर्ल' मोनालिसा निकली नाबालिग, पति फरमान खान को होगी 10 साल की जेल?

महाकुंभ वायरल गर्ल मोनालिसा ने जबसे मुस्लिम बॉयफ्रेंड फरमान खान के संग शादी की है, वो लाइमलाइट में बनी हुई हैं.मोनालिसा की शादी को लेकर शुरू से ही खूब कंट्रोवर्सी हो रही है.मोनालिसा को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ और कहते हुए देखा गया तो उनके परिवार के लोग कुछ और ही बयां करते नजर आए.

वहीं, फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा भी आए दिन नए-नए खुलासे करते हुए देखे गए. मोनलिसा इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रही हैं. कुछ वक्त पहले मोनालिसा को लेकर सनोज मिश्रा ने दावा किया था कि वो 18 साल की नहीं हुई थी, तभी शादी कर ली.

फरमान खान पर एफआईआर हुआ दर्ज

उसके डॉक्यूमेंट्स के संग छेड़खानी की गई है.अब मोनालिसा से जुड़ा एक बड़ा सच अब सामने आ चुका है.वहीं, सनोज मिश्रा ने जो भी कहा था वो कहीं ना कहीं सही ही निकला है. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) की जांच में खुलासा हुआ है कि मोनालिसा नाबालिग है.

उसने जब फरमान खान संग शादी की थी, तब वो 18 साल की नहीं थी.प्रथम दुबे ने 17 मार्च 2026 को आयोग में शिकायत की थी. जिसके बाद इस मुद्दे पर जांच बैठाई गई. अब ये क्लियर हो चुका है कि मोनालिसा शादी के वक्त 18 साल की नहीं थीं. रिपोर्ट के अनुसार जब उनकी शादी हुई थी तब वो 16 साल 2 महीने और 12 दिन की थीं.

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ऐसे में फरमान खान की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है.रिपोर्ट के अनुसार POCSO Act के तहत फरमान खान पर एक्शन लिया जाएगा.इतना ही नहीं फरमान के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो गई है. ये भी कहा जा रहा है कि डॉक्यूमेंट्स के संग छेड़छाड़ की वजह से फरमान को जेल भी हो सकती है.

बता दें फरमान पर किडनैपिंग और एससी-एसटी एक्ट के चार्जेस भी लगे हैं. POCSO Act के तहत फरमान 10 सालों के लिए जेल भी जाना पड़ सकता है. मोनालिसा के परिवार ने तो पहले ही कहा था कि मोनालिसा का ब्रेनवॉश हुआ है, तभी उसने ये शादी की है. इस सच्चाई के सामने आने से सनोज मिश्रा काफी खुश नजर आ रहे हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर अपनी खुशी जाहिर की थी.

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