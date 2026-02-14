हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनValentine's Day 2026: रियलिटी शो पर हुई मुलाकात, फिर हुआ प्यार, अब शादी की कर रहे तैयारी, पूरी फिल्मी है करण-तेजस्वी की लव स्टोरी

Valentine's Day 2026: रियलिटी शो पर हुई मुलाकात, फिर हुआ प्यार, अब शादी की कर रहे तैयारी, पूरी फिल्मी है करण-तेजस्वी की लव स्टोरी

Karan and Tejasswi: करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश की लव स्टोरी काफी फिल्मी है. दोनों की पहली मुलाकात रियलिटी शो में हुई थी. ये कपल 5 साल की डेटिंग के बाद अब खबरें है कि जल्दी शादी रचाने वाले हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 14 Feb 2026 04:47 PM (IST)
Preferred Sources

एक्ट्रेस तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा टीवी के पसंदीदा कपल्स में एक हैं. फैंस इस जोड़ी को काफी पसंद करते हैं और उनकी हर तस्वीर पर प्यार और तारीफों की बारिश होती रहती है. हर कोई उनके नए अपडेट्स का बेसब्री से इंतजार करता है.

रियलिटी शो पर हुई मुलाकात
करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश की लव स्टोरी अब कोई राज नहीं रही. दोनों की पहली मुलाकात रियलिटी शो बिग बॉस 15 में हुई थी. शो के दौरान जो दोस्ती शुरू हुई, वह धीरे-धीरे गहरे रिश्ते में बदल गई. उनके बीच की केमिस्ट्री जल्दी ही सीजन की सबसे पॉपुलर बात बन गई. मस्ती भरे मजाक से लेकर इमोशनल मोमेंट्स तक, वो हर झगड़े या मुश्किल में एक-दूसरे का साथ देते हैं. उनका रिश्ता कैमरे पर भी पूरी तरह से नेचुरल तरीके से डेवलप हुआ.

शो खत्म होने के बाद, करण और तेजस्वी ने ये कन्फर्म किया कि उनका रिश्ता घर के बाहर भी जारी रहा. दोनों अक्सर पब्लिक इवेंट्स, वेकेशन्स और सोशल मीडिया पोस्ट्स में एक साथ दिखाई देने लगे, जिससे फैंस का उनके रिश्ते पर भरोसा और बढ़ गया. समय के साथ, उनकी जोड़ी 'TejRan' के नाम से फैंस के बीच काफी पॉपुलर हो गई, जो उनके खुले और प्यार भरे पलों का जश्न मनाते हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Tejasswi Prakash (@tejasswiprakash)

पांच साल से हैं एक दूसरे के साथ
करण और तेजस्वी अब लगभग पांच साल से साथ हैं. भले ही दोनों की शूटिंग शेड्यूल्स और करियर काफी बिजी रहे, फिर भी उन्होंने हमेशा बात-चीत और आपसी सम्मान को पहले रखा है. अक्सर वो अपने मजबूत दोस्ताना रिश्ते को ही कारण बताते हैं कि उनका रिश्ता समय के साथ इतना स्थिर रहा. दोनों को हाल ही में लाफ्टर शेफ में भी साथ नजर आ रहे हैं.

ब्रेकअप के रूमर्स पर तोड़ी चुप्पी
हालांकि, उनके रोमांस के बारे में अक्सर ब्रेकअप की अफवाहें सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं. कभी-कभी पोस्ट या अकेले दिखाई देने के बाद ये अटकलें बढ़ जाती हैं, जिससे फैंस उनके रिश्ते की स्थिति को लेकर सवाल उठाते हैं. वहीं, ऐसी अफवाहों पर बात करते हुए, करण ने पहले कहा था कि लोग 'हकीकत जाने बिना ही बातें मान लेते हैं,' और बताया कि उनका रिश्ता सोशल मीडिया पर दिखाए गए जितना ड्रामेटिक नहीं है. उन्होंने ये भी कहा कि झगड़े आम बात हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रिश्ता खत्म हो जाएगा.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Karan Kundrra (@kkundrra)

 
तेजस्वी ने भी अपने इंटरव्यू में अलग होने की अफवाहों को खारिज किया है और कहा कि कभी-कभी उन्हें ये खबरें मजेदार भी लगती हैं. उन्होंने हिन्दुस्तान टाइम्स को बताया, 'मुझे पता है कि मेरी पर्सनल लाइफ पर बहुत ध्यान दिया जाता है. लेकिन मुझे नहीं लगता कि पूरा फोकस सिर्फ उसी पर है. हमारे फैंस खुद को एंटरटेन रखते हैं और ये ठीक है. मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है. हम इसे मजाकिया मानते हैं और असल में इस पर हंसते भी हैं.'

कब होगी शादी?
बात दें, अब लग रहा है कि करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं. हाल ही में एक इंटरव्यू में उनके दोस्त और एक्टर प्रिंस नरुला ने इशारा देते हुए कहा कि कपल अपनी एक पेशेवर कमिटमेंट खत्म करने के बाद शादी करने का प्लान बना रहा है. फिलहाल, करण और तेजस्वी की शादी को लेकर कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई है, वहीं नेटिज़न्स अब ये अटकलें लगा रहे हैं कि कपल आने वाले सीजन के 'पति पत्नी और पंगा' शो में शादी कर सकता है.

और पढ़ें
Published at : 14 Feb 2026 04:47 PM (IST)
Tags :
Tejasswi Prakash Karan Kundrra
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
बांग्लादेश की राजनीति में वापसी कर पाएगी अवामी लीग? शेख हसीना के बारे में युवाओं की सोच ने चौंकाया
बांग्लादेश की राजनीति में वापसी कर पाएगी अवामी लीग? शेख हसीना के बारे में युवाओं की सोच ने चौंकाया
दिल्ली NCR
Exclusive: सीएम रेखा गुप्ता ने गिनवाईं दिल्ली सरकार की 1 साल की उपलब्धियां, शिक्षा- स्वास्थ्य पर बताया विजन
CM रेखा गुप्ता ने गिनवाईं दिल्ली सरकार की 1 साल की उपलब्धियां, शिक्षा- स्वास्थ्य पर बताया विजन
इंडिया
'एअर इंडिया ने कैंसिल किया PM मोदी का टिकट, मणिपुर जाने के लिए कांग्रेस ने किया था बुक', पवन खेड़ा का दावा
'एअर इंडिया ने कैंसिल किया PM मोदी का टिकट, मणिपुर जाने के लिए कांग्रेस ने किया था बुक', पवन खेड़ा का दावा
क्रिकेट
आयरलैंड की 'विराट' जीत, दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाकर 96 रनों से जीता मैच; लोर्कन टकर के बाद जोशुआ लिटिल चमके
आयरलैंड की 'विराट' जीत, दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाकर 96 रनों से जीता मैच
Advertisement

वीडियोज

SBI Mutual Fund IPO: Indian Investment Culture का बड़ा Signal | Paisa Live
Gold-Silver ETFs पर SEBI का नया Rule, Investors को मिलेगा Protection | Paisa Live
India-US Trade Deal: 18% Tariff से China पीछे, Exports को मिलेगा Mega Boost | Paisa Live
Adiyogi के सामने Sadhguru की महाशिवरात्रि की सबसे बड़ी तैयारी!
Udyog Bhawan Name Change: 'उद्योग भवन' स्टेशन का रातों-रात क्यों बदला नाम? | DMRC | Sewa Teerth
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
बांग्लादेश की राजनीति में वापसी कर पाएगी अवामी लीग? शेख हसीना के बारे में युवाओं की सोच ने चौंकाया
बांग्लादेश की राजनीति में वापसी कर पाएगी अवामी लीग? शेख हसीना के बारे में युवाओं की सोच ने चौंकाया
दिल्ली NCR
Exclusive: सीएम रेखा गुप्ता ने गिनवाईं दिल्ली सरकार की 1 साल की उपलब्धियां, शिक्षा- स्वास्थ्य पर बताया विजन
CM रेखा गुप्ता ने गिनवाईं दिल्ली सरकार की 1 साल की उपलब्धियां, शिक्षा- स्वास्थ्य पर बताया विजन
इंडिया
'एअर इंडिया ने कैंसिल किया PM मोदी का टिकट, मणिपुर जाने के लिए कांग्रेस ने किया था बुक', पवन खेड़ा का दावा
'एअर इंडिया ने कैंसिल किया PM मोदी का टिकट, मणिपुर जाने के लिए कांग्रेस ने किया था बुक', पवन खेड़ा का दावा
क्रिकेट
आयरलैंड की 'विराट' जीत, दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाकर 96 रनों से जीता मैच; लोर्कन टकर के बाद जोशुआ लिटिल चमके
आयरलैंड की 'विराट' जीत, दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाकर 96 रनों से जीता मैच
बॉलीवुड
क्या ऋतिक रोशन ने ‘डॉन 3’ में रणवीर सिंह को किया रिप्लेस? ‘वॉर 2’ एक्टर ने रुमर्स पर तोड़ी चुप्पी, बताया सारा सच
क्या ऋतिक रोशन ने ‘डॉन 3’ में रणवीर सिंह को किया रिप्लेस? ‘वॉर 2’ एक्टर ने बताया सच
विश्व
बांग्लादेश चुनाव में कितने हिंदू उम्मीदवारों ने हासिल की जीत? किस पार्टी से है नाता, जानें सब कुछ
बांग्लादेश चुनाव में कितने हिंदू उम्मीदवारों ने हासिल की जीत? किस पार्टी से है नाता, जानें सब कुछ
यूटिलिटी
दिल्ली में अब किस परिवार का बनेगा राशन कार्ड? ये शर्तें नहीं मानीं तो नहीं होगा फायदा
दिल्ली में अब किस परिवार का बनेगा राशन कार्ड? ये शर्तें नहीं मानीं तो नहीं होगा फायदा
ट्रेंडिंग
Video: ऐन वक्त पर बंद हुआ वंदेभारत का गेट तो परेशान हुआ यात्री, फिर RPF ने जो किया देख कर खुश हो जाएगा दिल
ऐन वक्त पर बंद हुआ वंदेभारत का गेट तो परेशान हुआ यात्री, फिर RPF ने जो किया देख कर खुश हो जाएगा दिल
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
ENT LIVE
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
ENT LIVE
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Embed widget