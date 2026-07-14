INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन'ऐसे मर्दों को बोलने की इजाजत क्यों मिलती है...', अदनान शेख ने तलाकशुदा और विधवा महिलाओं को कहा 'पब्लिक प्रॉपर्टी', तो भड़क उठीं उर्फी जावेद

'ऐसे मर्दों को बोलने की इजाजत क्यों मिलती है...', अदनान शेख ने तलाकशुदा और विधवा महिलाओं को कहा 'पब्लिक प्रॉपर्टी', तो भड़क उठीं उर्फी जावेद

तलाकशुदा और विधवा महिलाओं पर अदनान शेख की विवादित टिप्पणी पर बवाल मच गया है. इस बयान पर उर्फी जावेद ने सोशल मीडिया पर उन्हें जमकर फटकार लगाई.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: Diksha Sharma |  Updated at : 14 Jul 2026 04:19 PM (IST)
Preferred Sources

सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और 'बिग बॉस' फेम अदनान शेख अपने एक बेहद विवादित बयान की वजह से विवादों में घिर गए हैं. एक पॉडकास्ट के दौरान अदनान ने तलाकशुदा और विधवा महिलाओं को लेकर ऐसा बयान दिया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर विवाद छिड़ गया. उनकी इस टिप्पणी पर लोग जमकर नाराजगी जता रहे हैं. अब इस पूरे मामले पर जानी-मानी फैशन इन्फ्लुएंसर और एक्ट्रेस उर्फी जावेद का गुस्सा फूट पड़ा है और उन्होंने अदनान को जमकर लताड़ लगाई है.

क्या था अदनान शेख का विवादित बयान?
दरअसल, 'आ दिल की बात करें' पॉडकास्ट पर बातचीत के दौरान अदनान शेख ने समाज में शादी, तलाक और विधवा महिलाओं के दोबारा निकाह करने पर बात की. इस दौरान उन्होंने बेहद आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि जो महिलाएं दोबारा शादी नहीं करतीं, वो एक तरह से 'पब्लिक प्रॉपर्टी' बन जाती हैं. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kumkum Tiwari (KT) (@heynautankibaz)

अदनान शेख ने पॉडकास्ट में क्या कहा?
अदनान ने कहा, 'मैं सोसाइटी से पूछना चाहता हूं. हमने जो कैलकुलेट किया, अगर 25-30% महिलाएं बच रही हैं, तो अगर कोई उनसे शादी करे, तो उससे तुमको दिक्कत है? अगर वो पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाए और उसे बहुत लोग इस्तेमाल करें, तो क्या तुमको ये चीज चलेगी? उस 25-30% में ये सोचो कि तुम्हारी मां या बहन होगी, तुम क्या चाहोगे?' 

ये भी पढ़ें: 'आवारापन 2' तोड़ेगी कमाई के सारे रिकॉर्ड्स! इमरान हाशमी की एक अदद हिट की ख्वाहिश करेगी पूरी? जानें- प्रीडिक्शन

ऐसे मर्दों को बोलने की इजाजत क्यों मिलती है...', अदनान शेख ने तलाकशुदा और विधवा महिलाओं को कहा 'पब्लिक प्रॉपर्टी', तो भड़क उठीं उर्फी जावेद

उन्होंने आगे कहा, 'समाज ऐसी महिलाओं को शादी करने की इजाजत नहीं देता... क्या सिर्फ इसलिए उन्हें 'पब्लिक प्रॉपर्टी' बनने देना सही है कि उन्होंने दोबारा शादी नहीं की है? अगर कोई पुरुष ऐसी महिला से शादी करने को तैयार है, तो इसमें क्या आपत्ति है?' इसके अलावा अदनान ने विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं और LGBTQ+ कम्युनिटी को लेकर भी कई ऐसी बातें कहीं, जिन्हें लेकर सोशल मीडिया पर उनकी भारी आलोचना हो रही है.

उर्फी जावेद ने लगाई क्लास
अदनान शेख का यह वीडियो क्लिप जैसे ही इंटरनेट पर वायरल हुआ, उर्फी जावेद ने इस पर तुरंत रिएक्ट किया. उन्होंने अदनान के इस बयान की आलोचना करते हुए अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, 'आखिर इस तरह के मर्दों को बोलने की इजाजत ही क्यों दी जाती है?' नेटिजन्स भी अदनान शेख को बुरी तरह ट्रोल कर रहे हैं और महिलाओं के प्रति उनकी ऐसी सोच के लिए उनसे माफी की मांग कर रहे हैं. 

ये भी पढ़ें:-'तारक मेहता' में नहीं कटेगा 'जेठालाल' का रोल, दिलीप जोशी के एग्जिट पर मेकर्स ने दी सफाई, बताया सारा सच

और पढ़ें
Published at : 14 Jul 2026 04:19 PM (IST)
Tags :
Uorfi Javed Adnaan Shaikh
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेलीविजन
'ऐसे मर्दों को बोलने की इजाजत क्यों मिलती है...', अदनान शेख ने तलाकशुदा और विधवा महिलाओं को कहा 'पब्लिक प्रॉपर्टी', तो भड़क उठीं उर्फी जावेद
अदनान शेख ने तलाकशुदा और विधवा महिलाओं को कहा 'पब्लिक प्रॉपर्टी', तो भड़क उठीं उर्फी जावेद
टेलीविजन
तारक मेहता' में नहीं कटेगा 'जेठालाल' का रोल, दिलीप जोशी के एग्जिट पर मेकर्स ने दी सफाई, बताया सारा सच
तारक मेहता' में नहीं कटेगा 'जेठालाल' का रोल, दिलीप जोशी के एग्जिट पर मेकर्स ने दी सफाई
टेलीविजन
'आप लोगों के लिए बुरा लग रहा है...', गौरव खन्ना के तलाक पर हिना-रुबीना के कमेंट से भड़के अनुज सचदेवा
'आप लोगों के लिए बुरा लग रहा है...', गौरव खन्ना के तलाक पर हिना-रुबीना के कमेंट से भड़के अनुज सचदेवा
टेलीविजन
TV Serial Spoilers: मां अनुपमा के लिए श्रुति से भिड़ेगी राही, देव ने तबाह किए वसुधा के सारे सपने
मां अनुपमा के लिए श्रुति से भिड़ेगी राही, देव ने तबाह किए वसुधा के सारे सपने
Advertisement

वीडियोज

FY27 में लॉन्च होंगी 5 धमाकेदार Mid Size SUVs | #suv #newlaunch #autolive
Breaking | US Iran War | Hormuz Strait: होर्मुज पर कंट्रोल को लेकर ईरान ने धमका दिया! | Trump
Breaking | US Massive Attack on Iran: ईरान के 70 ठिकानों पर ट्रंप का विनाशक अटैक! | Khamenei
Akhilesh Yadav का Nitish Kumar की तरह U-TURN! |ABPLIVE
Evil Dead Burn देखने से पहले 100 बार सोचिए!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
होर्मुज में ईरान के अटैक से गई भारतीय की जान तो गुस्से में बोला भारत- 'जहाजों को निशाना बनाना बंद करो'
होर्मुज में ईरान के अटैक से गई भारतीय की जान तो गुस्से में बोला भारत- 'जहाजों को निशाना बनाना बंद करो'
मध्य प्रदेश
बागेश्वर बाबा धीरेंद्र शास्त्री के भाई शालिग्राम पर गोली मारने का आरोप, घायल बोला- जमीन छीन रहे हैं
बागेश्वर बाबा धीरेंद्र शास्त्री के भाई शालिग्राम पर गोली मारने का आरोप, घायल बोला- जमीन छीन रहे हैं
इंडिया
धार भोजशाला केस: सुप्रीम कोर्ट में बोला मुस्लिम पक्ष- 800 साल पुरानी मस्जिद में नमाज रुकवा दी',  CJI तुरंत बोले- 'संयम रखें...'
धार भोजशाला केस: सुप्रीम कोर्ट में बोला मुस्लिम पक्ष- 800 साल पुरानी मस्जिद में नमाज रुकवा दी',  CJI तुरंत बोले- 'संयम रखें...'
फ़ुटबॉल
स्पेन का 19 साल का खिलाड़ी जिसने सेमीफानल से पहले फ्रांस को ललकारा, महामुकाबले में रणनीति दोनों टीमों की क्या होगी रणनीति
स्पेन का 19 साल का खिलाड़ी जिसने सेमीफानल से पहले फ्रांस को ललकारा, महामुकाबले में रणनीति दोनों टीमों की क्या होगी रणनीति
इंडिया
Explained: आओ सेक्स के बारे में बात करें! स्कूली बच्चों को यौन शिक्षा देना क्यों जरूरी? कहीं POCSO में न फंस जाए आपका बच्चा
आओ सेक्स के बारे में बात करें! स्कूली बच्चों को यौन शिक्षा देना क्यों जरूरी?
टेलीविजन
तारक मेहता' में नहीं कटेगा 'जेठालाल' का रोल, दिलीप जोशी के एग्जिट पर मेकर्स ने दी सफाई, बताया सारा सच
तारक मेहता' में नहीं कटेगा 'जेठालाल' का रोल, दिलीप जोशी के एग्जिट पर मेकर्स ने दी सफाई
जनरल नॉलेज
Russia Ukraine War: 4 साल बाद भी क्यों नहीं रुक रहा रूस-यूक्रेन युद्ध? क्यों शांति समझौते को तैयार नहीं हैं दोनों देश
4 साल बाद भी क्यों नहीं रुक रहा रूस-यूक्रेन युद्ध? क्यों शांति समझौते को तैयार नहीं हैं दोनों देश
नौकरी
जल्दी नौकरी चाहिए तो 10वीं के बाद ये हैं बेस्ट डिप्लोमा ऑप्शंस, कम उम्र में सेट हो जाएगा करियर
जल्दी नौकरी चाहिए तो 10वीं के बाद ये हैं बेस्ट डिप्लोमा ऑप्शंस, कम उम्र में सेट हो जाएगा करियर
ENT LIVE
Govinda ने युवाओं को दी बड़ी सीख, बोले- योग, प्राणायाम और अपनी जड़ों से जुड़े रहें
Govinda ने युवाओं को दी बड़ी सीख, बोले- योग, प्राणायाम और अपनी जड़ों से जुड़े रहें
ENT LIVE
फैंस के प्यार से भावुक हुए Govinda, बोले- 'Roopa' हर घर तक पहुंचे
फैंस के प्यार से भावुक हुए Govinda, बोले- 'Roopa' हर घर तक पहुंचे
ENT LIVE
Govinda ने फैंस के प्यार को किया सलाम, बोले- 'Roopa' हर घर तक पहुंचे
Govinda ने फैंस के प्यार को किया सलाम, बोले- 'Roopa' हर घर तक पहुंचे
ENT LIVE
Govinda ने कहा, “मैं माया में नहीं फसूंगा” | रूपा प्रेस कॉन्फ्रेंस
Govinda ने कहा, “मैं माया में नहीं फसूंगा” | रूपा प्रेस कॉन्फ्रेंस
ENT LIVE
'Moana' Review: शानदार विजुअल्स, लेकिन कहानी में नहीं है कुछ नया
'Moana' Review: शानदार विजुअल्स, लेकिन कहानी में नहीं है कुछ नया
Embed widget