अदनान शेख ने तलाकशुदा और विधवा महिलाओं को कहा 'पब्लिक प्रॉपर्टी', तो भड़क उठीं उर्फी जावेद

सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और 'बिग बॉस' फेम अदनान शेख अपने एक बेहद विवादित बयान की वजह से विवादों में घिर गए हैं. एक पॉडकास्ट के दौरान अदनान ने तलाकशुदा और विधवा महिलाओं को लेकर ऐसा बयान दिया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर विवाद छिड़ गया. उनकी इस टिप्पणी पर लोग जमकर नाराजगी जता रहे हैं. अब इस पूरे मामले पर जानी-मानी फैशन इन्फ्लुएंसर और एक्ट्रेस उर्फी जावेद का गुस्सा फूट पड़ा है और उन्होंने अदनान को जमकर लताड़ लगाई है.

क्या था अदनान शेख का विवादित बयान?

दरअसल, 'आ दिल की बात करें' पॉडकास्ट पर बातचीत के दौरान अदनान शेख ने समाज में शादी, तलाक और विधवा महिलाओं के दोबारा निकाह करने पर बात की. इस दौरान उन्होंने बेहद आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि जो महिलाएं दोबारा शादी नहीं करतीं, वो एक तरह से 'पब्लिक प्रॉपर्टी' बन जाती हैं.

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अदनान शेख ने पॉडकास्ट में क्या कहा?

अदनान ने कहा, 'मैं सोसाइटी से पूछना चाहता हूं. हमने जो कैलकुलेट किया, अगर 25-30% महिलाएं बच रही हैं, तो अगर कोई उनसे शादी करे, तो उससे तुमको दिक्कत है? अगर वो पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाए और उसे बहुत लोग इस्तेमाल करें, तो क्या तुमको ये चीज चलेगी? उस 25-30% में ये सोचो कि तुम्हारी मां या बहन होगी, तुम क्या चाहोगे?'

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उन्होंने आगे कहा, 'समाज ऐसी महिलाओं को शादी करने की इजाजत नहीं देता... क्या सिर्फ इसलिए उन्हें 'पब्लिक प्रॉपर्टी' बनने देना सही है कि उन्होंने दोबारा शादी नहीं की है? अगर कोई पुरुष ऐसी महिला से शादी करने को तैयार है, तो इसमें क्या आपत्ति है?' इसके अलावा अदनान ने विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं और LGBTQ+ कम्युनिटी को लेकर भी कई ऐसी बातें कहीं, जिन्हें लेकर सोशल मीडिया पर उनकी भारी आलोचना हो रही है.

उर्फी जावेद ने लगाई क्लास

अदनान शेख का यह वीडियो क्लिप जैसे ही इंटरनेट पर वायरल हुआ, उर्फी जावेद ने इस पर तुरंत रिएक्ट किया. उन्होंने अदनान के इस बयान की आलोचना करते हुए अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, 'आखिर इस तरह के मर्दों को बोलने की इजाजत ही क्यों दी जाती है?' नेटिजन्स भी अदनान शेख को बुरी तरह ट्रोल कर रहे हैं और महिलाओं के प्रति उनकी ऐसी सोच के लिए उनसे माफी की मांग कर रहे हैं.