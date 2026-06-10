टीवी जगत में इस हफ्ते दर्शकों को जबरदस्त ट्विस्ट और हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलने वाला है. कई पॉपुलर शोज की कहानियों में ऐसे मोड़ आने वाले हैं, जो न सिर्फ किरदारों की जिंदगी बदल देंगे बल्कि दर्शकों की उत्सुकता भी बढ़ा देंगे. कहीं रिश्तों में दरार दिखेगी तो कहीं साजिशों का बड़ा पर्दाफाश होगा. आइए जानते हैं उन 5 टीवी सीरियल्स में आगे क्या कुछ खास होने वाला है.

'वसुधा'

टीवी शो 'वसुधा' के आने वाले एपिसोड में जबरदस्त हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलने वाला है. वसुधा लगातार मुश्किलों का सामना करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब कहानी पलटने वाली है. कहानी में उस समय नया मोड़ आया जब वसुधा अपने अचार के बिजनेस के काम के सिलसिले में एक सरकारी ऑफिस पहुंची. सरकारी ऑफिस में वसुधा अंग्रेजी भाषा की वकालत करने वाले अफसर को मुंहतोड़ जवाब देकर हिंदी का मान बढ़ाती दिखेगी. उधर, अचार के बिजनेस में फंसी वसुधा को गिराने के लिए रची गई साजिशों का पर्दाफाश होने वाला है.

'तुम से तुम तक'

टीवी सीरियल 'तुम से तुम तक' के अपकमिंग एपिसोड में बड़ा तूफान आने वाला है. अनु और आर्या की नई जिंदगी में प्यार के साथ-साथ कई अनसुलझे रहस्य दस्तक दे रहे हैं. सीरियल की कहानी में अब तक आपने देखा कि अनु और आर्या की शादी हो चुकी है और दोनों के बीच का रोमांस परवान चढ़ रहा है, लेकिन अब कहानी नया मोड़ लेगी. वर्धन हाउस में अनु को आर्या की पहली पत्नी राजनंदिनी की झलक दिखाई देने वाली है. इसके अलावा मीरा का एकतरफा जुनून आर्या और अनु की जिंदगी में दरार पैदा करने की साजिश रच रहा है.

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'ये रिश्ता क्या कहलाता है'

टीवी के पॉपुलर सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' के आने वाले एपिसोड में आपको कई ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिलेंगे. शो में इन दिनों अभीरा और अरमान की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी है. परिवार से अलग होने के बाद दोनों अपनी बेटियों के साथ नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुश्किलें उनका पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही हैं. आने वाले एपिसोड में कहानी में एक नई महिला किरदार की एंट्री होने वाली है, जो अभीरा और अरमान के रिश्ते में नई हलचल पैदा कर सकती है. वहीं, मायरा के सवाल और बुआ सा की चालें परिवार की मुश्किलें और बढ़ाएंगी.

'अनुपमा'

रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल 'अनुपमा' के अपकमिंग एपिसोड में शाह और कोठारी परिवार के बीच जबरदस्त हाई-वोल्टेज ड्रामा होने वाला है. शो में पहली बार अनुपमा और प्रेम कोठारी के बीच एक बड़ी टक्कर देखने को मिलेगी. कहानी में एक नया मोड़ तब आएगा है, जब शाह हाउस में अनुपमा काम कर रही होती है और अचानक वहां बंकू आ जाता है. अनुपमा उसे देखकर खुश तो होती है, लेकिन बंकू के चेहरे की उदासी देखकर उसे शक हो जाता है कि कोई बड़ी गड़बड़ है.

'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2'

'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' के नए एपिसोड में आप देखेंगे कि विरानी परिवार के अंदर एक नया युद्ध शुरू हो गया है. तुलसी विरानी के खिलाफ अब घर के लोग ही मोर्चा खोलने लगे हैं. नंदिनी, नीयति के मुंह पर ताला लगाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ती. शो में दिखाया जाएगा कि तुलसी वैष्णवी को समझाएगी कि पार्थ तुझसे नाराज नहीं है, बल्कि हताश है. 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' के इन ट्विस्ट और टर्न्स को देख दर्शकों की एक्साइटमेंट भी सातवें आसमान पर है.

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