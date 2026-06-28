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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनTV Serial Spoilers: गौतम की साजिश का होगा पर्दाफाश, यशवर्धन की DNA रिपोर्ट से आर्या को लगेगा बड़ा झटका

TV Serial Spoilers: गौतम की साजिश का होगा पर्दाफाश, यशवर्धन की DNA रिपोर्ट से आर्या को लगेगा बड़ा झटका

TV Serial Spoilers: अपकमिंग एपिसोड्स में टीवी के पॉपुलर शोज में बड़े ट्विस्ट और हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलेगा. जानिए 5 शोज में आगे क्या कुछ होने वाला है.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: Diksha Sharma |  Updated at : 28 Jun 2026 02:17 PM (IST)
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छोटे पर्दे पर अपकमिंग एपिसोड्स में जबरदस्त ड्रामा देखने को मिलने वाला है. कहीं रिश्तों में नया तूफान आएगा तो कहीं एक बड़ा खुलासा सभी को चौंका देगा. कई किरदारों की जिंदगी ऐसे मोड़ पर पहुंचेगी, जहां उनके एक फैसले से पूरी कहानी बदल सकती है. आइए जानते हैं 5 टीवी शोज के अपकमिंग एपिसोड्स में क्या-क्या खास होने वाला है.

'अनुपमा'
रुपाली गांगुली के पॉपुलर शो 'अनुपमा' के आने वाले एपिसोड में जबरदस्त हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलेगा. अंश को झूठे छेड़खानी के केस में फंसाने वाले गौतम गांधी की साजिश बेनकाब हो जाएगी, जब उसे फंसाने वाली लड़की अनुपमा के सामने पूरा सच बता देगी. इसके बाद गौतम की घिनौनी चाल सबके सामने आ जाएगी और उसकी इज्जत तार-तार हो जाएगी. वहीं, फंक्शन के दौरान राही का पैर फिसलने से परी गिरते-गिरते बच जाएगी. इस घटना के बाद मीता, राही पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहेगी कि वो खुद मां नहीं बन सकती, इसलिए जानबूझकर परी के बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहती है. 

'वसुधा'
ज़ी टीवी के लोकप्रिय धारावाहिक 'वसुधा' के आने वाले एपिसोड में बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलेगा. दिव्या के लैपटॉप को नुकसान पहुंचाने की साजिश अब बेनकाब होने के करीब है. वसुधा के हाथ ऐसा सबूत लग सकता है, जिससे यह साबित हो जाएगा कि रात में दिव्या के लैपटॉप पर एसी का पानी गिराकर उसे खराब करने के पीछे कुमकुम का हाथ था. आने वाले एपिसोड में वसुधा ये सबूत चंद्रिका के सामने रख सकती है, जिसके बाद कुमकुम की साजिश का सच सबके सामने आ जाएगा. इस खुलासे के बाद कुमकुम की मुश्किलें बढ़ना तय माना जा रहा है. वहीं, कहानी में एक नया मोड़ भी आने वाला है. चंद्रिका की जिंदगी और बिजनेस में एक नए मॉडल या नए शख्स की एंट्री होगी, जो आगे चलकर कई नए ड्रामे और उलझनों की वजह बनेगी.

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'गंगा माई की बेटियां' 
ज़ी टीवी के लोकप्रिय शो 'गंगा माई की बेटियां' के आने वाले एपिसोड में जबरदस्त ड्रामा देखने को मिलेगा. स्नेहा की नई नौकरी पूरे परिवार में तनाव की वजह बन जाएगी. दुर्गावती किसी भी कीमत पर नहीं चाहती कि स्नेहा घर से बाहर काम करे, इसलिए वो तेज प्रताप के साथ मिलकर उसे नौकरी से निकलवाने और उसके रास्ते में रुकावटें खड़ी करने की साजिश रचेगी. दूसरी ओर, सिद्धू अपनी मां दुर्गावती को भरोसा दिलाएगा कि स्नेहा की वजह से परिवार की इज्जत पर कभी आंच नहीं आएगी. वो महादेव की कसम खाकर वादा करेगा कि उसकी मां का सिर कभी नहीं झुकेगा. हालांकि, तेज प्रताप स्नेहा को रोकने और उसे नुकसान पहुंचाने के लिए हर हद पार करने की कोशिश करेगा, लेकिन इस बार सिद्धू भी पूरी मजबूती के साथ उसके सामने खड़ा नजर आएगा. 

'तुम से तुम तक'
ज़ी टीवी के लोकप्रिय सीरियल 'तुम से तुम तक' के आने वाले एपिसोड में जबरदस्त हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलेगा. यशवर्धन परिवार के सामने एक ऐसी डीएनए रिपोर्ट पेश करेगा, जिसे देखकर आर्या के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी. यह रिपोर्ट सिर्फ एक खुलासा नहीं, बल्कि आर्या की जिंदगी में नई मुश्किलों का तूफान लेकर आएगी. दरअसल, यशवर्धन अपने पुराने बदले को पूरा करने के लिए इस पूरे खेल की चाल चल रहा है. उसका मकसद आर्या को परिवार के सामने पूरी तरह से बेनकाब करना और उसकी जिंदगी बर्बाद करना है. ऐसे में डीएनए रिपोर्ट कहानी को बड़ा मोड़ देने वाली है. दूसरी ओर, अनु को बार-बार राजनंदिनी की यादें परेशान कर रही हैं. उसकी बिगड़ती मानसिक स्थिति को देखकर आर्या भी चिंता में पड़ जाएगा. 

'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' 
स्टार प्लस के लोकप्रिय शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' में आने वाले एपिसोड में कहानी ऐसा मोड़ लेने वाली है, जो पूरे विरानी परिवार की किस्मत बदल देगा. पार्थ की बढ़ती क्रूरता और वैष्णवी पर हो रहे अत्याचार को देखकर तुलसी विरानी एक ऐसा फैसला लेंगी, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी. परिवार की इज्जत और वैष्णवी की जान बचाने के लिए नंदिनी अपने ही बेटे पार्थ पर गोली चला देगी. शो में 10 साल का लंबा लीप आने वाला है. वहीं दूसरी और, शांति निकेतन में  भी बंटवारा होने वाला है.

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Published at : 28 Jun 2026 02:17 PM (IST)
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