गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनTV Serial Spoilers: स्नेहा की झूठी प्रेग्नेंसी का खुलासा, देव-फूल के बीच बढ़ेंगी नजदीकियां

TV Serial Spoilers: स्नेहा की झूठी प्रेग्नेंसी का खुलासा, देव-फूल के बीच बढ़ेंगी नजदीकियां

TV Serial Spoilers: टीवी के पॉपुलर शोज के अपकमिंग एपिसोड में जमकर ड्रामा देखने को मिलेगा. 'अनुपमा', 'वसुधा', 'गंगा माई की बेटियां' और 'तुम से तुम तक' में कई बड़े ट्विस्ट कहानी को नया मोड़ देंगे.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 18 Sep 2026 12:02 PM (IST)
Preferred Sources

टीवी के पॉपुलर शोज में इन दिनों कहानी दिलचस्प मोड़ ले रही है. 'अनुपमा' से लेकर 'वसुधा', 'गंगा माई की बेटियां' और 'तुम से तुम तक' तक, इन सभी शोज के अपकमिंग एपिसोड में दर्शकों को कई बड़े ट्विस्ट देखने को मिलेंगे. कहीं रिश्तों में नया बवाल होगा, तो कहीं छिपे राज सामने आएंगे. आइए जानते हैं इन शोज में क्या-क्या होने वाला है.

'अनुपमा'
रुपाली गांगुली के पॉपुलर शो 'अनुपमा' के अपकमिंग एपिसोड में एक के बाद एक कई ट्विस्ट देखने को मिलेंगे. किंजल अपने पिता के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए आखिरकार अपनी कोचिंग क्लास शुरू करेगी. वहीं, तोषू एक बार फिर अनुपमा पर तंज कसता नजर आएगा, लेकिन इस बार अनुपमा भी उसे करारा जवाब देकर उसकी बोलती बंद कर देगी. दूसरी तरफ, गौतम की एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश होगा. सबको पता चल जाएगा कि वो प्रेम को जिताने के लिए जजों को पैसे देने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद मोटीबा उससे बेहद नाराज हो जाएंगी. इन सबके बीच लगातार बढ़ते तनाव का असर अनुपमा की तबीयत पर भी पड़ेगा. 

'वसुधा'
ज़ी टीवी के पॉपुलर शो 'वसुधा' के अपकमिंग एपिसोड में चौहान परिवार में जमकर ड्रामा देखने को मिलेगा. घर में गणपति पूजा के दौरान चंद्रिका इसमें शामिल होने से इनकार कर देगी, वहीं लाजवंती की साजिश भी सामने आएगी, जो परिवार में फूट डालने की कोशिश कर रही है. दूसरी तरफ, देव के घायल होने पर वसुधा उसकी पट्टी तो करेगी, लेकिन बीच में ही उठकर फूल को पट्टी करने के लिए कह देगी. वसुधा के इस बर्ताव से देव और फूल के बीच नजदीकियों की शुरुआत होती नजर आएगी. इस बीच गुरुजी की बताई बात वसुधा अब तक सबसे छिपाकर रखेगी, जिससे कहानी में एक नया ट्विस्ट आएगा.

ये भी पढ़ें:- 'दायरा' की स्क्रीनिंग में लगा सितारों का जमावड़ा, रेखा और जावेद अख्तर समेत पहुंचे कई सेलेब्स

'गंगा माई की बेटियां'
ज़ी टीवी के शो 'गंगा माई की बेटियां' के अपकमिंग एपिसोड में स्नेहा की झूठी प्रेगनेंसी का सच सामने आने से बड़ा हंगामा होगा. दुर्गावती को स्नेहा की प्रेगनेंसी फर्जी होने का सबूत मिल जाएगा, जिसके बाद वो गुस्से में स्नेहा को थप्पड़ मार देगी. इस खुलासे के बाद सिद्धू का भरोसा भी स्नेहा से उठ जाएगा और दोनों के रिश्ते में तनाव बढ़ेगा. वहीं, दूसरी तरफ शहाना के पिता मनोहर को पता चलेगा कि इंदु रानी और कौशल्या उसकी बेटी के खिलाफ साजिश रच रही हैं. ये जानकर मनोहर अपना आपा खो देगा और गुस्से में इंदु रानी का गला पकड़ लेगा.

'तुम से तुम तक'
टीवी शो 'तुम से तुम तक' के अपकमिंग एपिसोड में कई इमोशनल ट्विस्ट देखने को मिलेंगे. हर्ष की गलत हरकतों के बाद गायत्री देवी खुद अनु के पास जाकर उससे माफी मांगेंगी. इतना ही नहीं, वो हर्ष को भी अनु के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने के लिए मजबूर करेंगी. वहीं, मीरा एक बार फिर आर्यवर्धन के करीब आने की कोशिश करती नजर आएगी और अनु-आर्यवर्धन के रिश्ते में दरार डालने के लिए नई चाल चल सकती है. दूसरी तरफ, आर्या को लेकर अनु काफी परेशान होगी और उसकी मुश्किलों को लेकर चिंता करती नजर आएगी.

ये भी पढ़ें:- रोंगटे खड़े कर देगी सीरियल किलर की ये इनवेस्टिगेशन, IMDb पर 8.5+ रेटिंग वाले 4 क्राइम शोज

और पढ़ें

About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
Read More
Published at : 18 Sep 2026 12:02 PM (IST)
Tags :
Vasudha Ganga Mai Ki Betiyan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेलीविजन
'बिग बॉस 20' को मिला नया कैप्टेन, फूट-फूटकर रोए यंग, माही विज पर लगा गंभीर आरोप
'बिग बॉस 20' को मिला नया कैप्टेन, फूट-फूटकर रोए यंग, माही विज पर लगा गंभीर आरोप
टेलीविजन
टीवी की एक जैसी कहानियों से तंग हुए संदीप सिकंद, अब ‘ऑमलेट’ में दिखेगा नया अंदाज
टीवी की एक जैसी कहानियों से तंग संदीप सिकंद, ‘ऑमलेट’ में दिखेगा नया अंदाज
टेलीविजन
TV Serial Spoilers: प्रांशी की कस्टडी को लेकर होगा हंगामा, दुर्गावती ने स्नेहा का घर में किया स्वागत
प्रांशी की कस्टडी को लेकर होगा हंगामा, दुर्गावती ने स्नेहा का घर में किया स्वागत
टेलीविजन
कभी पैसों के लिए रोती और गिड़गिड़ाती थीं निया शर्मा, अब है करोड़ों की मालकिन
कभी पैसों के लिए रोती और गिड़गिड़ाती थीं निया शर्मा, अब है करोड़ों की मालकिन
Advertisement

वीडियोज

Bihar में एक 'मुर्दा' महिला 12 साल मिली जिंदा... लाश की मिस्ट्री से सनसनी।Sansani
Haryana के Sonipat में 6 महीने के मासूम पर झपटा खूंखार कुत्ता CCTV में कैद हुआ। Viral News
Chitra Tripathi: भारत पर ट्रंप का टैरिफ हथियार...कितना पड़ेगा असर? | Trump Tariff War Against India
Bharat Ki Baat: आम आदमी-VIP..दोनों सड़क के सताए.. यूपी के 'गड्ढों' का विकास कब ?। UP News।
Bharat Ki Baat : 'PDA रथ' से योगी को टक्कर! | UP Elections 2027 | CM Yogi | Akhilesh Yadav
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
RSS प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान '...क्योंकि युवा धर्म की बात नहीं करते'
RSS प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान '...क्योंकि युवा धर्म की बात नहीं करते'
दिल्ली NCR
DUSU चुनाव के बीच NSUI कैंडिडेट विजय शंकर मीणा का दावा- परिवार को उठा लिया
DUSU चुनाव के बीच NSUI कैंडिडेट विजय शंकर मीणा का दावा- परिवार को उठा लिया
विश्व
भारतीय मूल के सांसद का धोखा! इंडिया पर अमेरिकी टैरिफ लगाने के लिए डाला वोट
भारतीय मूल के सांसद का धोखा! इंडिया पर अमेरिकी टैरिफ लगाने के लिए डाला वोट
ओटीटी
रवि तेजा की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'इरुमुडी' OTT पर 5 भाषाओं में हुई रिलीज, जानें- कहां देखें
रवि तेजा की ब्लॉकबस्टर 'इरुमुडी' हुई ओटीटी पर रिलीज, जानें- कहां देखें
क्रिकेट
वैभव के फ्यूचर पर कोच गंभीर का चौंकाने वाला बयान; जानें क्या कहा
वैभव के फ्यूचर पर कोच गंभीर का चौंकाने वाला बयान; जानें क्या कहा
इंडिया
कांग्रेस के झटके बाद स्टालिन का नया प्लान? पवार-उद्धव के बाद ममता तक पहुंची बात
कांग्रेस के झटके बाद स्टालिन का नया प्लान? पवार-उद्धव के बाद ममता तक पहुंची बात
बिहार
नीतीश कुमार की बैठक से बड़ी खबर, निशांत को CM बनाने की मांग
नीतीश कुमार की बैठक से बड़ी खबर, निशांत को CM बनाने की मांग
Home Tips
How To Make Cheese At Home: घर में कैसे बनाएं बाजार जैसा चीज़? इन सामान की पड़ेगी जरूरत
घर में कैसे बनाएं बाजार जैसा चीज़? इन सामान की पड़ेगी जरूरत
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
ENT LIVE
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Embed widget