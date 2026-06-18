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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनTV Serial Spoilers: अनुपमा देगी प्रेम को करारा जवाब, न्यूज एंकर के भड़काऊ सवाल पर फूटेगा वसुधा का गुस्सा

TV Serial Spoilers: अनुपमा देगी प्रेम को करारा जवाब, न्यूज एंकर के भड़काऊ सवाल पर फूटेगा वसुधा का गुस्सा

TV Serial Spoilers: टीवी सीरियल्स के शौकीनों के लिए ये हफ्ता काफी धमाकेदार रहने वाला है. कई पॉपुलर शोज की कहानियों में ऐसे मोड़ आएंगे, जो किरदारों की जिंदगी बदल देंगे.

Reported By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: Diksha Sharma |  Updated at : 18 Jun 2026 10:06 AM (IST)
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टीवी सीरियल्स के फैंस के लिए ये हफ्ता बेहद खास रहने वाला है. छोटे पर्दे पर ड्रामा, इमोशन और ट्विस्ट का जबरदस्त तड़का लगने जा रहा है. इस हफ्ते कई पॉपुलर शोज की कहानी में ऐसे बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, जो दर्शकों को चौंका देंगे. आइए जानते हैं 5 चर्चित टीवी सीरियल्स के लेटेस्ट स्पॉइलर्स.

'अनुपमा' 
स्टार प्लस के नंबर वन शो 'अनुपमा' में इन दिनों हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है. शाह परिवार में एक तरफ जहां खुशियों का माहौल है, वहीं दूसरी तरफ दुश्मनों की साजिशें भी तेज हो गई हैं. प्रेम ने अनुपमा के सामने एक शर्त रखी है कि वो अंश और प्रेरणा की शादी में तब तक शामिल नहीं होगा, जब तक दिग्विजय सूद सबके सामने उससे हाथ जोड़कर माफी नहीं मांग लेता. अनुपमा दामाद प्रेम की ये शर्त मानने से साफ इनकार कर देगी और उसे करारा जवाब देगी, लेकिन दिग्विजय शाह परिवार के सम्मान और अंश-प्रेरणा की शादी की खातिर खुद कोठारी मेंशन माफी मांगने पहुंच जाएगा.

'वसुधा' 
ज़ी टीवी के पॉपुलर शो 'वसुधा' में इन दिनों जबरदस्त ड्रामा देखने को मिल रहा है. चौहान परिवार की साख और वसुधा की जिंदगी में एक नया तूफान आने वाला है. समर ने चौहान परिवार को बदनाम करने और वसुधा को अपने जाल में फंसाने के लिए एक बेहद गंदी चाल चली है. एक न्यूज एंकर आकर वसुधा से चंद्रिका सिंह चौहान के खिलाफ भड़काने वाले सवाल पूछेगा. वो कहता है कि चंद्रिका जी ने घर की बहू रानी को नौकरानी बनाकर रखा है. ये सुनकर वसुधा को बहुत गुस्सा आता है और वो न्यूज एंकर पर बुरी तरह भड़क जाएगी. इस पूरे ड्रामे का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि समर है. 

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'तुम से तुम तक'
ज़ी टीवी के लोकप्रिय ड्रामा शो 'तुम से तुम तक' में इन दिनों दर्शकों को हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है. आर्या और अनु की जिंदगी में अब एक ऐसा मोड़ आ गया है, जिसने कहानी को पूरी तरह पलट कर रख दिया है. अपकमिंग एपिसोड में एक ऐसा सच सामने आने वाला है, जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी. अनु को लगने लगा है कि उससे कोई बहुत बड़ा सच छुपाया जा रहा है. अनु बिना डरे आर्या से उसके अतीत और 'राजनांदिनी' को लेकर कई कड़वे और तीखे सवाल पूछेगी. कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आएगा, जब आर्यवर्धन खुद आगे बढ़कर अनु को उस 'राजनांदिनी के कमरे' की चाबी सौंप देगा. 

'गंगा माई की बेटियां' 
ज़ी टीवी के पॉपुलर ड्रामा सीरियल 'गंगा माई की बेटियां' की कहानी अब एक बेहद रोमांचक मोड़ पर आ खड़ी हुई है. अपकमिंग एपिसोड में स्नेहा और सिद्धू के बीच तीखी बहस देखने को मिलेगी. स्नेहा अपने पति सिद्धू पर धोखेबाजी का बड़ा आरोप लगाएगी. शो ट्विस्ट तब आएगा जब सिद्धू, स्नेहा को उसका हक दिलाने के लिए एक कड़ा कदम उठाने का मन बना लेगा. वो अपनी मां दुर्गावती को चेतावनी देगा कि अगर स्नेहा को इस घर में सम्मान नहीं मिला, तो वो हमेशा के लिए इस चौखट को छोड़ देगा. सिद्धू अपनी मां ठाकुर दुर्गावती पूछेगा कि उन्होंने स्नेहा की जिंदगी के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों होने दिया. वो कहेगा कि उनकी नफरत ने आज दो जिंदगियों को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है. 

'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' 
सब टीवी का सबसे लोकप्रिय कॉमेडी शो 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में एक नया ड्रामा शुरू हो गया है. जेठालाल की दुकान के वफादार कर्मचारी बाघा की जिंदगी में एक अजीबोगरीब मोड़ आने वाला है. बाघा को हाल ही में एक अनजान इंसान की तरफ से इन्विटेशन मिला है. वो अजनबी शख्स बाघा को अपने घर बुला रहा है. इस अनजान बुलावे को देखकर बाघा बेहद डरा हुआ और नर्वस है. बाघा को अकेले इस खतरे में भेजने के बजाय टप्पू सेना, सोढ़ी और कुंवारे पत्रकार पोपटलाल ने उसका साथ देने का फैसला किया है.

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Published at : 18 Jun 2026 10:06 AM (IST)
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Anupamaa Vasudha
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