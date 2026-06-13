हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनTV Serial Spoilers: टीवी पर हाई वोल्डेज ड्रामा, नील को पड़ेगा थप्पड़ तो वसुंधरा रोकेंगी बेटी ईशानी की शादी

TV Serial Spoilers: टीवी पर हाई वोल्डेज ड्रामा, नील को पड़ेगा थप्पड़ तो वसुंधरा रोकेंगी बेटी ईशानी की शादी

TV Serial Spoilers: टीवी शोज में इन दिनों जबरदस्त ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं. आइए जानते हैं 5 पॉपुलर शोज के लेटेस्ट स्पॉइलर्स.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: Diksha Sharma | Updated at : 13 Jun 2026 02:43 PM (IST)
Preferred Sources

टीवी की दुनिया में इन दिनों एक से बढ़कर एक ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिल रहे हैं, जो दर्शकों को स्क्रीन से बांधे हुए हैं. हर शो में कहानी नए मोड़ ले रही है. ऐसे में हम आपके लिए लेकर आए हैं 5 पॉपुलर टीवी शोज के लेटेस्ट स्पॉइलर्स, जहां ड्रामा, इमोशन और सस्पेंस का तगड़ा डोज मिलने वाला है.

'अनुपमा'
टीवी सीरियल 'अनुपमा' के अपकमिंग एपिसोड में शाह हाउस में भारी ड्रामा और बहस देखने को मिलेगा. पाखी की बेटी ईशानी बगावत पर उतर आई है. वो सबसे सामने ये बात कुबूल करने वाली है कि वो बंकू से प्यार करती है. एक नौकर से बेटी का रिश्ता देखकर पाखी के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी. वह ईशानी पर बहुत भड़क जाएगी. ईशानी और बंकू की शादी को रोकने के लिए पाखी अब 'मोटी बा' (वसुंधरा कोठारी) से हाथ मिलाएगी.

'गंगा माई की बेटियां'
जी टीवी के पॉपुलर शो 'गंगा माई की बेटियां' के आने वाले एपिसोड में जबरदस्त ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिलने वाले हैं. गंगा माई के कहने पर सिद्धू और स्नेहा की दोबारा शादी होने वाली है. सिद्धू बड़े चाव से बारात लेकर आएगा. इसके बाद दोनों के धूमधाम से शादी होगी, लेकिन स्नेहा विदाई से पहले सबको चूना लगाकर वहां से भाग जाएगी. वहीं, ससुराल में पहले से बैठी पूर्वी ने नया गेम खेलेगी. वो अचानक बीमार होने का ऐसा नाटक करेगी कि दुर्गावती का दिल पिघल जाए. पूर्वी का बस एक ही मकसद है, किसी भी तरह घर में टिके रहना और सिद्धू-स्नेहा को दूर रखना. 

ये भी पढ़ें:- TV Serial Spoilers: नंदिनी ने खोला तुलसी के खिलाफ मोर्चा, वसुधा देगी सरकारी अफसर को मुंहतोड़ जवाब

'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' 
स्टार प्लस के पॉपुलर शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' में आने वाले एपिसोड में जबरदस्त ड्रामा देखने को मिलेगा. शांतिनिकेतन में तुलसी विरानी के एक बड़े फैसले से घर में हंगामा मच जाएगा, जिसके खिलाफ नंदिनी खुलकर सामने आ जाएगी. दोनों के बीच टकराव विरानी परिवार में नई जंग की शुरुआत करेगा. वहीं, रियो के सामने अंश की मौत का राज खुलने का खतरा बढ़ेगा. दूसरी तरफ अंगद और वृंदा के बीच रोमांटिक पल देखने को मिलेगा, जिससे साफ होगा कि दोनों के दिलों में अब भी प्यार बाकी है.

'वसुधा'
टीवी सीरियल 'वसुधा' के आने वाले एपिसोड में जबरदस्त ड्रामा देखने को मिलेगा. जहां एक तरफ वसुधा भ्रष्टाचार से लड़कर अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ उसकी किस्मत ने ऐसा यू-टर्न लिया है कि वो सीधे फर्श पर आ गिरी है. कहानी में नया मोड़ तब आता है, जब धर्मेश की पत्नी अचानक चौहान हाउस पहुंच जाती है. वो बेहद गुस्से में है और आते ही वसुधा पर चिल्लाना शुरू कर देती है. धर्मेश की पत्नी का आरोप है कि वसुधा ने उसका अचार का ऑर्डर समय पर पूरा नहीं किया, जिससे उसका बड़ा नुकसान हुआ है. हंगामा तब और बढ़ जाता है जब धर्मेश की पत्नी अपने एडवांस पैसे वापस मांगने की जिद पर अड़ जाती है. अपनी इज्जत और चौहान परिवार का नाम बचाने के लिए वसुधा रोते हुए अपनी कीमती चूड़ियां उतारकर उसे दे देगी.

'तुम से तुम तक'
टीवी शो 'तुम से तुम तक' के अपकमिंग एपिसोड में दर्शकों को एक बहुत बड़ा झटका लगने वाला है. आर्यवर्धन अपनी गलतियों के लिए रोते हुए अनु से माफी मांगेगा. वहीं दूसरी तरफ अनु के सामने राजनांदिनी का एक बहुत बड़ा पुराना राज खुल जाएगा, जिसे जानकर उसका दिल पूरी तरह टूट जाएगा. अनु को अहसास होने लगेगा कि जिस आर्यवर्धन को वह इतना अच्छा समझती थी, उसके पीछे एक गहरा सच छिपा हुआ है. इसी बीच, सिमरन के साथ बदतमीजी करने पर अनु गुस्से में नील को एक करारा थप्पड़ जड़ देगी.

ये भी पढ़ें:- TV Serial Spoilers: अनुपमा सिखाएगी दामाद प्रेम को सबक, वसुधा के हाथ लगेंगे चंद्रिका के खिलाफ सबूत

और पढ़ें
Published at : 13 Jun 2026 02:41 PM (IST)
Tags :
Anupamaa Vasudha TV Serial Spoilers
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेलीविजन
TV Serial Spoilers: टीवी पर हाई वोल्डेज ड्रामा, नील को पड़ेगा थप्पड़ तो वसुंधरा रोकेंगी बेटी की बेटी ईशानी की शादी
टीवी पर हाई वोल्डेज ड्रामा, नील को पड़ेगा थप्पड़ तो वसुंधरा रोकेंगी बेटी की बेटी ईशानी की शादी
टेलीविजन
'मुझसे गलती हो गई...' 370 रुपये बिरयानी विवाद में प्रणित मोरे ने फिर मांगी माफी, बोले- 'मैं बहक गया था'
'मुझसे गलती हो गई...', 370 रुपये बिरयानी विवाद में प्रणित मोरे ने फिर मांगी माफी
टेलीविजन
'बैक पेन हुआ, फीवर आ गया...', दीपिका कक्कड़ ने बयां किया कैंसर का दर्द, इम्यूनोथेरेपी में आई दिक्कत
'बैक पेन हुआ, फीवर आ गया...', दीपिका कक्कड़ ने बयां किया कैंसर का दर्द, इम्यूनोथेरेपी में आई दिक्कत
टेलीविजन
TV TRP Report: इस शो ने 'वसुधा' से छीनी नंबर 1 की कुर्सी, टॉप 5 से बाहर हुआ ये पॉपुलर सीरियल
टीआरपी रिपोर्ट: इस शो ने 'वसुधा' से छीनी नंबर 1 की कुर्सी, टॉप 5 से बाहर हुआ ये पॉपुलर सीरियल
Advertisement

वीडियोज

IAF Plane Crash : Air Force का AN-32 क्रैश, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी | Jorhat | Breaking News
US-Iran War Updates : US और ईरान के बीच 105 दिनों की तकरार खत्म ? | Trump | Iran Peace Deal 2026
Indian Ship Attacked in Hormuz News : 3 भारतीयों की मौत पर भड़का भारत, अमेरिका को कड़ा संदेश #war
Main Vaapas Aaunga Review: इम्तियाज़ अली की दिल छू लेने वाली प्रेम कहानी
Kangana Ranaut का बेबाक अंदाज आपको हैरान कर देगा, बॉलीवुड से लेकर राजनीति तक एक्सक्लूसिव बातचीत
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कल्याण बनर्जी ने दिया था ममता बनर्जी को अल्टीमेटम तो BJP ने कसा तंज, कहा- 'अभिषेक के बिल पेंडिंग इसलिए...'
कल्याण बनर्जी ने दिया था ममता बनर्जी को अल्टीमेटम तो BJP ने कसा तंज, कहा- 'अभिषेक के बिल पेंडिंग इसलिए...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव का PDA यूपी विधानसभा चुनाव में भी करेगा कमाल? राजनीतिक विश्लेषक ने भी दिया संकेत
अखिलेश यादव का PDA यूपी विधानसभा चुनाव में भी करेगा कमाल? राजनीतिक विश्लेषक ने भी दिया संकेत
विश्व
ईरान और अमेरिका के बीच डील में किन मुद्दों पर बनी सहमति? डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूक्लियर हथियार को लेकर ये बताया
ईरान और अमेरिका के बीच डील में किन मुद्दों पर बनी सहमति? डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूक्लियर हथियार को लेकर ये बताया
क्रिकेट
IND vs AFG: भारत और अफगानिस्तान के बीच कितने बजे तक शुरू होगा 20-20 ओवर का मैच? कट-ऑफ टाइम आया सामने
भारत और अफगानिस्तान के बीच कितने बजे तक शुरू होगा 20-20 ओवर का मैच? कट-ऑफ टाइम आया सामने
बॉलीवुड
'प्रोड्यूसर अचानक करोड़पति बन गए', अपनी भोजपुरी फिल्म 'धुरंधर' के 13 साल बाद ट्रेंड करने पर बोले रवि किशन
रवि किशन की भोजपुरी 'धुरंधर' की 13 साल बाद क्लिप्स हुईं वायरल, एक्टर बोले- 'प्रोड्यूसर करोड़पति बन गए'
इंडिया
भारतीय क्रू मेंबर्स को ले जा रहे शिप लियाकी फ्रीडम पर ओमान की खाड़ी में अमेरिका ने किया अटैक? MEA ने बताई हकीकत
भारतीय क्रू मेंबर्स को ले जा रहे शिप लियाकी फ्रीडम पर अमेरिका ने किया अटैक? MEA ने बताई हकीकत
इंडिया
'आतंकवाद के आकाओं तक नहीं पहुंचेगा सिंधु नदी का पानी', रक्षामंत्री राजनाथ सिंह का पाकिस्तान को दो टूक संदेश
'आतंकवाद के आकाओं तक नहीं पहुंचेगा सिंधु नदी का पानी', राजनाथ सिंह का पाकिस्तान को दो टूक संदेश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अपनी हैसियत के हिसाब से बात करें...', ओवैसी के यूपी दौरे से पहले ओम प्रकाश राजभर ने दी नसीहत
'अपनी हैसियत के हिसाब से बात करें...', ओवैसी के यूपी दौरे से पहले ओम प्रकाश राजभर ने दी नसीहत
ENT LIVE
Bharat Bhhagya Viddhaata Review: Kangana Ranaut ने जीता दिल, नर्सों के साहस को सलाम करती है फिल्म
Bharat Bhhagya Viddhaata Review: Kangana Ranaut ने जीता दिल, नर्सों के साहस को सलाम करती है फिल्म
ENT LIVE
Haunted 3D Review: Vikram Bhatt की हॉरर फिल्म डराने में फेल, उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी
Haunted 3D Review: Vikram Bhatt की हॉरर फिल्म डराने में फेल, उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी
ENT LIVE
Governor Review: 1990 के आर्थिक संकट की अनकही कहानी, Manoj Bajpayee ने जीता दिल
Governor Review: 1990 के आर्थिक संकट की अनकही कहानी, Manoj Bajpayee ने जीता दिल
ENT LIVE
Welcome To The Jungle का ट्रेलर रिलीज, Akshay Kumar की कॉमेडी ने जीता दिल
Welcome To The Jungle का ट्रेलर रिलीज, Akshay Kumar की कॉमेडी ने जीता दिल
ENT LIVE
Kangana Ranaut ने खोले कई राज, PM Modi और इंडस्ट्री पर भी बोलीं
Kangana Ranaut ने खोले कई राज, PM Modi और इंडस्ट्री पर भी बोलीं
Embed widget