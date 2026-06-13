टीवी की दुनिया में इन दिनों एक से बढ़कर एक ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिल रहे हैं, जो दर्शकों को स्क्रीन से बांधे हुए हैं. हर शो में कहानी नए मोड़ ले रही है. ऐसे में हम आपके लिए लेकर आए हैं 5 पॉपुलर टीवी शोज के लेटेस्ट स्पॉइलर्स, जहां ड्रामा, इमोशन और सस्पेंस का तगड़ा डोज मिलने वाला है.

'अनुपमा'

टीवी सीरियल 'अनुपमा' के अपकमिंग एपिसोड में शाह हाउस में भारी ड्रामा और बहस देखने को मिलेगा. पाखी की बेटी ईशानी बगावत पर उतर आई है. वो सबसे सामने ये बात कुबूल करने वाली है कि वो बंकू से प्यार करती है. एक नौकर से बेटी का रिश्ता देखकर पाखी के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी. वह ईशानी पर बहुत भड़क जाएगी. ईशानी और बंकू की शादी को रोकने के लिए पाखी अब 'मोटी बा' (वसुंधरा कोठारी) से हाथ मिलाएगी.

'गंगा माई की बेटियां'

जी टीवी के पॉपुलर शो 'गंगा माई की बेटियां' के आने वाले एपिसोड में जबरदस्त ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिलने वाले हैं. गंगा माई के कहने पर सिद्धू और स्नेहा की दोबारा शादी होने वाली है. सिद्धू बड़े चाव से बारात लेकर आएगा. इसके बाद दोनों के धूमधाम से शादी होगी, लेकिन स्नेहा विदाई से पहले सबको चूना लगाकर वहां से भाग जाएगी. वहीं, ससुराल में पहले से बैठी पूर्वी ने नया गेम खेलेगी. वो अचानक बीमार होने का ऐसा नाटक करेगी कि दुर्गावती का दिल पिघल जाए. पूर्वी का बस एक ही मकसद है, किसी भी तरह घर में टिके रहना और सिद्धू-स्नेहा को दूर रखना.

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'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2'

स्टार प्लस के पॉपुलर शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' में आने वाले एपिसोड में जबरदस्त ड्रामा देखने को मिलेगा. शांतिनिकेतन में तुलसी विरानी के एक बड़े फैसले से घर में हंगामा मच जाएगा, जिसके खिलाफ नंदिनी खुलकर सामने आ जाएगी. दोनों के बीच टकराव विरानी परिवार में नई जंग की शुरुआत करेगा. वहीं, रियो के सामने अंश की मौत का राज खुलने का खतरा बढ़ेगा. दूसरी तरफ अंगद और वृंदा के बीच रोमांटिक पल देखने को मिलेगा, जिससे साफ होगा कि दोनों के दिलों में अब भी प्यार बाकी है.

'वसुधा'

टीवी सीरियल 'वसुधा' के आने वाले एपिसोड में जबरदस्त ड्रामा देखने को मिलेगा. जहां एक तरफ वसुधा भ्रष्टाचार से लड़कर अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ उसकी किस्मत ने ऐसा यू-टर्न लिया है कि वो सीधे फर्श पर आ गिरी है. कहानी में नया मोड़ तब आता है, जब धर्मेश की पत्नी अचानक चौहान हाउस पहुंच जाती है. वो बेहद गुस्से में है और आते ही वसुधा पर चिल्लाना शुरू कर देती है. धर्मेश की पत्नी का आरोप है कि वसुधा ने उसका अचार का ऑर्डर समय पर पूरा नहीं किया, जिससे उसका बड़ा नुकसान हुआ है. हंगामा तब और बढ़ जाता है जब धर्मेश की पत्नी अपने एडवांस पैसे वापस मांगने की जिद पर अड़ जाती है. अपनी इज्जत और चौहान परिवार का नाम बचाने के लिए वसुधा रोते हुए अपनी कीमती चूड़ियां उतारकर उसे दे देगी.

'तुम से तुम तक'

टीवी शो 'तुम से तुम तक' के अपकमिंग एपिसोड में दर्शकों को एक बहुत बड़ा झटका लगने वाला है. आर्यवर्धन अपनी गलतियों के लिए रोते हुए अनु से माफी मांगेगा. वहीं दूसरी तरफ अनु के सामने राजनांदिनी का एक बहुत बड़ा पुराना राज खुल जाएगा, जिसे जानकर उसका दिल पूरी तरह टूट जाएगा. अनु को अहसास होने लगेगा कि जिस आर्यवर्धन को वह इतना अच्छा समझती थी, उसके पीछे एक गहरा सच छिपा हुआ है. इसी बीच, सिमरन के साथ बदतमीजी करने पर अनु गुस्से में नील को एक करारा थप्पड़ जड़ देगी.

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