टीवी शोज में इन दिनों कहानी काफी दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गई है. हर सीरियल में रिश्तों को लेकर नया ड्रामा और बड़े खुलासे देखने को मिल रहे हैं. आने वाले एपिसोड्स में 'अनुपमा' से लेकर 'तुम से तुम तक' तक दर्शकों को जबरदस्त ट्विस्ट और इमोशनल सीन देखने को मिलने वाले हैं. आइए जानते हैं उन 5 टीवी सीरियल्स में आगे क्या कुछ खास होने वाला है.

'अनुपमा'

स्टार प्लस के नंबर वन शो 'अनुपमा' में इन दिनों हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है. अपकमिंग एपिसोड में दर्शकों को प्रेम और ईशानी के रिश्ते को लेकर घमासान देखने को मिलेगा. दिग्विजय सूद ने दोनों के रिश्ते पर कड़ा ऐतराज जताते हुए प्रेम को नीता दिखाएगा और ईशानी से उसकी शादी का कड़ा विरोध करेगा. वहीं, प्रेम अपनी मेहनत से खुद को साबित करने और दिग्विजय की सोच बदलने का फैसला लेगा. अनुपमा हमेशा की तरह प्रेम को सपोर्ट करेगी.

'वसुधा'

ज़ी टीवी के पॉपुलर शो 'वसुधा' में इन दिनों जबरदस्त ड्रामा देखने को मिल रहा है. दर्शकों को सबसे बड़ा झटका तब लगेगा जब कड़े उसूलों वाली चंद्रिका सिंह चौहान की साख दांव पर लग जाएगी. वसुधा की नादानी के कारण मीडिया के सामने चंद्रिका की पोल खुल जाएगी. इससे चंद्रिका का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाएगा. अपनी इस बड़ी गलती का अहसास होने के बाद वसुधा रोते हुए चंद्रिका के कमरे में जाएगी और उससे माफी मागेगी. देव और परिवार के बाकी सभी सदस्य भी उस पर बुरी तरह भड़क जाएंगे.

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'गंगा माई की बेटियां'

ज़ी टीवी के नंबर वन टीआरपी रेटिंग वाले शो 'गंगा माई की बेटियां' में दर्शकों को एक ऐसा सच जानने को मिलेगा, जिससे पूरी कहानी का रुख बदल जाएगा. अपकमिंग एपिसोड में दुर्गावती परिवार और स्नेहा के सामने एक बहुत बड़ा खुलासा करने वाली हैं. वो बताएगी कि शेखर और उसकी मां ने मिलकर मधु का बच्चा गिराने की घिनौनी कोशिश की थी. ये सच सामने आते ही स्नेहा का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाएगा.

'तुम से तुम तक'

ज़ी टीवी के मशहूर सीरियल 'तुम से तुम तक' में इन दिनों एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं. अपकमिंग एपिसोड में दर्शकों को एक ऐसा मोड़ देखने को मिलने वाला है, जिससे पूरे वर्धन परिवार की नींव हिल जाएगी. इस बार आर्यावर्धन और उनके दोस्त झेंडे के सामने अतीत का एक ऐसा काला पन्ना खुलने जा रहा है, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी. दरअसल, झेंडे को गुरुजी से बड़ा सुराग मिलता है. उसे पता चल जाता है कि घर में रहने वाला 'चरण' ही गायत्री का खोया हुआ बेटा यशवर्धन है.

'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2'

स्टार प्लस के शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' में विरानी परिवार के रिश्तों में एक बड़ा भूचाल आने वाला है. अपकमिंग एपिसोड में रियो और वैष्णवी की शादी का ऐलान होगा. रियो, पार्थ और वैष्णवी की सगाई टूटने का फायदा उठाकर अपना बदला पूरा करना चाहता है. वो दोनों को हमेशा के लिए दूर करने की नई साजिश रच रहा है. वहीं, करण को शक हो जाता है कि कोई जानबूझकर घर के रिश्तों को खोखला कर रहा है.

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