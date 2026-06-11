अनुपमा सिखाएगी दामाद प्रेम को सबक, वसुधा के हाथ लगेंगे चंद्रिका के खिलाफ सबूत

छोटे पर्दे की दुनिया में इन दिनों हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है. हर शो में एक के बाद एक ऐसे ट्विस्ट आ रहे हैं, जो दर्शकों को चौंका रहे हैं. जहां एक तरफ रिश्तों की उलझनें बढ़ती जा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ कहानी में आने वाले बड़े खुलासे फैंस की धड़कनें तेज कर रहे हैं. अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपके पसंदीदा सीरियल्स में आगे क्या धमाका होने वाला है, तो ये 5 बड़े स्पॉइलर आपके लिए हैं.

'अनुपमा'

रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल 'अनुपमा' के अपकमिंग एपिसोड में दर्शकों को जबरदस्त ट्विस्ट और हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलने वाला है. पिछले कुछ समय से प्रेम और राही के बीच लगातार दूरियां और कड़वाहट बढ़ती जा रही है. शो के अपकमिंग एपिसोड में प्रेम कैफ में राही से बदतमीजी करेगा, जिसका बाद अनुपमा अपने दामाद को सबक खिखाएगी. वहीं, कुकिंग कॉम्पटिशन को लेकर चल रहे तनाव के बीच अनुपमा और दिग्विजय के रिश्ते में सुधार होता दिखेगा.

'वसुधा'

टीवी शो 'वसुधा' के आने वाले एपिसोड में बड़ा तूफान आने वाला है. वसुधा को अपनी 'देवी हुकुम' यानी चंद्रिका के खिलाफ चौकाने वाले सबूत मिलेंगे, जिसे देखकर वो पूरी तरह दंग रह जाएगी. इसके साथ ही समर, चंद्रिका का असली चेहरा वसुधा के सामने लाने की कोशिश करेगा. सच्चाई सामने आने पर वसुधा और समर के बीच तीखी बहस होगी, जिसके बाद वसुधा गुस्से में उसे जोरदार थप्पड़ जड़ देगी. वहीं, चंद्रिका का छिपा हुआ सच सामने आने के बाद दादी सा भी उस पर गुस्सा करेगी.

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'तुम से तुम तक'

टीवी सीरियल 'तुम से तुम तक' के आने वाले एपिसोड में आपको कई ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिलेंगे. यश की बनाई एक मासूम सी ड्रॉइंग आर्या की जिंदगी में बड़ा भूचाल लाने वाली है. इस तस्वीर में परिवार का एक ऐसा गहरा राज छुपा हुआ है, जिसके सामने आने से सभी रिश्ते हैरान रह जाएंगे. इसके अलावा शो में आर्या और अन्नू के बीच लड्डू को लेकर एक प्यारी और रोमांटिक नोक-झोंक देखने को मिलेगी.

'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2'

स्टार प्लस के लोकप्रिय शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' के अपकमिंग एपिसोड में एक बेहद इमोशनल और हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलने वाला है. विरानी परिवार में मचे घमासान के बीच गौतम और दामिनी ने तुलसी का घर (शांतिनिकेतन) हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला कर लिया है. इस बड़े कदम के बाद पूरा विरानी परिवार पूरी तरह से टूट गया है. तुलसी विरानी इस बिखराव को रोकने और रिश्तों को संभालने की पूरी कोशिश कर रही हैं, लेकिन हालात उनके काबू से बाहर होते जा रहे हैं. वहीं, घर में करण की एंट्री के बाद से ही नंदिनी का गुस्सा सातवें आसमान पर है. इसके अलावा तुलसी पार्थ और वैष्णवी के बीच के बिगड़ते रिश्ते को सुधारने की कोशिश में जुटी हैं.

'ये रिश्ता क्या कहलाता है'

स्टार प्लस के सबसे लंबे चलने वाले और लोकप्रिय शो 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' के अपकमिंग एपिसोड में एक तरफ जहां पौद्दार परिवार के वजूद पर बन आई है, वहीं दूसरी तरफ अभीरा और अरमान की जिंदगी में तूफानों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. पौद्दार फर्म को बचाने के लिए संजय और कृष मिलकर एक नई योजना बनाएंगे. वहीं, अभीरा और अरमान के लिए मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. दोनों को कोर्ट में भारी बेइज्जती का कड़वां घूंट पीना पड़ेगा. इस जिल्लत के बाद दोनों पूरी तरह टूट जाएंगे और उनकी जिंदगी में एक और नई मुसीबत दस्तक दे देगी.

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