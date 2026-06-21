प्रेम को रंगे हाथों पकड़ेगी अनुपमा, आर्यवर्धन के सामने आया यश का सबसे बड़ा सच

टीवी की दुनिया में आज का दिन बेहद खास और हाई-वोल्टेज ड्रामे से भरपूर होने वाला है. दर्शकों के पसंदीदा टॉप शोज में चौंकाने वाले खुलासे होने वाले हैं, जो पूरी कहानी का रुख ही पलट देंगे. कहीं साजिशों का पर्दाफाश होगा, तो कहीं अपनों के बीच नफरत की दीवार खड़ी होगी. अगर आप भी टीवी सीरियल्स के शौकीन हैं, तो चलिए आपको बताते हैं 5 सबसे बड़े शोज का सुपर-स्पॉइलर.

'अनुपमा'

स्टार प्लस के मशहूर सीरियल 'अनुपमा' के अपकमिंग एपिसोड में बहुत बड़ा धमाका होने वाला है. शाह हाउस में एक तरफ जहां खुशियों का माहौल है, वहीं दूसरी तरफ पीठ पीछे एक बड़ी साजिश रची जा रही है. अनुपमा शाह हाउस में प्रेम को उसकी सीक्रेट रेसिपी वाली डायरी चुराते हुए रंगे हाथों पकड़ लेगी. श्रुति ने प्रेम को लूजर का डर दिखाकर उसे मोहरा बनाया है. वो किसी भी कीमत पर अनुपमा का बिजनेस और नाम खराब करना चाहती है.

ये भी पढ़ें- Cocktail 2 Box Office Day 2: शाहिद कपूर की 'कॉकटेल 2' की बॉक्स ऑफिस सुनामी में बह गई ये फिल्में, दूसरे दिन फिल्म ने तोड़े ये रिकॉर्ड

'तुम से तुम तक'

पॉपुलर शो 'तुम से तुम तक' के आने वाले एपिसोड में एक ऐसा मोड़ आने वाला है, जो पूरे परिवार की नींव हिलाकर रख देगा. आर्यवर्धन के सामने आखिरकार वो राज खुलने वाला है, जिसे छिपाने की पूरी कोशिश की जा रही थी. उसे पता चल जाएगा कि यश जिस रहस्यमयी आदमी का स्केच ढूंढ रहा है, वो कोई और नहीं बल्कि झेंडे ही है. सच सामने आते ही झेंडे, आर्यवर्धन को बड़ी चेतावनी देगा. इसके बाद दोनों मिलकर यशवर्धन को घर और जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर निकालने का मास्टर प्लान बनाएंगे.

'वसुधा'

ज़ी टीवी के लोकप्रिय शो 'वसुधा' में एक ऐसा मोड़ आने वाला है, जो चौहान हाउस में भूचाल ला देगा. समर की घिनौनी साजिश का पर्दाफाश होने वाला है, जिसके बाद देव का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाएगा. समर अपनी जुबान से अपना गुनाह कबूल करने वाला है. वो ओवरकॉन्फिडेंस में आकर देव को बता देगा कि वसुधा के अचार के बिजनेस को तबाह करने के पीछे उसी का हाथ था.

'गंगा माई की बेटियां'

ज़ी टीवी के नंबर वन शो 'गंगा माई की बेटियां' के अपकमिंग एपिसोड में दर्शकों को हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलेगा. दुर्गावती के इशारे पर तेज प्रताप गंगा माई के ढाबे पर धावा बोल देगा. वो वहां हंगामा करेगा, सारे सामान को इधर-उधर फेंक देगा और गंगा माई से तुरंत अपने पैसे वापस करने की जिद्द पर अड़ जाएगा. अचानक हुई इस गुंडागर्दी से बेबस होकर गंगा माई, तेज प्रताप के सामने हाथ जोड़ेगी. जैसे ही तेज प्रताप हद पार करने की कोशिश करेगा, वहां पीछे से हीरो की तरह सिद्धू की एंट्री होगी. सिद्धू को पहले ही तेज प्रताप की इस घटिया चाल की भनक लग चुकी थी.

'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2'

स्टार प्लस के पॉपुलर शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' में एक ऐसा मोड़ आने वाला है, जो विरानी परिवार के शांतिनिकेतन को पूरी तरह हिलाकर रख देगा. शो में करण और नंदिनी के बीच का विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है. विरानी परिवार के सभी सदस्यों के बीच मनमुटाव और दूरियां लगातार बढ़ती जा रही हैं. घर में मचे इस रोज-रोज के क्लेश को देखकर तुलसी बेहद लाचार महसूस कर रही हैं. वहीं, मुन्नी सबके सामने एक बड़ा सच लेकर आने वाली है. वो किसी के झूठ का पर्दाफाश करके विरानी परिवार के सामने नई मुसीबत खड़ी कर देगी.

ये भी पढ़ें- Cocktail 2 Box Office Day 2: शाहिद कपूर की 'कॉकटेल 2' की बॉक्स ऑफिस सुनामी में बह गई ये फिल्में, दूसरे दिन फिल्म ने तोड़े ये रिकॉर्ड