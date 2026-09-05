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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनTV Serial Spoilers:अनुपमा की प्राइज मनी पर मचा बवाल, हर्षवर्धन की डील से कंपनी पर मंडराया संकट

TV Serial Spoilers:अनुपमा की प्राइज मनी पर मचा बवाल, हर्षवर्धन की डील से कंपनी पर मंडराया संकट

TV Serial Spoilers: टीवी सीरियल्स में इस वक्त जबरदस्त ड्रामा देखने को मिल रहा है. 'अनुपमा', 'तुम से तुम तक' से लेकर 'वसुधा' और 'गंगा माई की बेटियां' तक, हर शो में कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच गई है.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 05 Sep 2026 11:12 AM (IST)
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टीवी सीरियल्स की दुनिया में आने वाले एपिसोड्स काफी दिलचस्प होने वाले हैं. 'अनुपमा', 'वसुधा', 'गंगा माई की बेटियां' और 'तुम से तुम तक' में कहानी नए मोड़ लेने वाली है. कहीं पैसों को लेकर परिवार में जमकर हंगामा होगा, तो कहीं सालों पुराने राज से पर्दा उठने वाला है. वहीं, रिश्तों में बढ़ता तनाव और बिजनेस की बड़ी जिम्मेदारी भी कहानी को और रोमांचक बनाएगी. ऐसे में आने वाले एपिसोड्स में दर्शकों को भरपूर ड्रामा और कई बड़े ट्विस्ट देखने को मिलेंगे.

'अनुपमा'
रुपाली गांगुली के पॉपुलर शो 'अनुपमा' के अपकमिंग एपिसोड में हाई-वोल्टेड ड्रामा देखने को मिलेगा. अनुपमा अपनी प्राइज मनी का बड़ा हिस्सा दिग्विजय को दे देगी. वहीं, जब बा और तोशू उससे पैसों का हिसाब मांगकर हंगामा करेंगे, तो अनुपमा साफ कह देगी कि वो किसी को भी अपनी कमाई का हिसाब देने के लिए मजबूर नहीं है. बा और तोशू एक बार फिर कैफे और पैसों के बंटवारे को लेकर अनुपमा के सामने हंगामा करते नजर आएंगे. इसी बीच, अनुपमा अपने सपनों का घर बनाने के लिए नए प्लॉट की बुकिंग की तैयारी करेगी. उधर, अंश और प्रेरणा के बीच पैसों और अलग घर में रहने को लेकर बहस होगी. 

'वसुधा'
जी टीवी के लोकप्रिय सीरियल 'वसुधा' के अपकमिंग एपिसोड में चंद्रिका के अतीत का रहस्य और गहराता नजर आएगा. इस राज का पर्दाफाश करने के लिए देव और वसुधा हाथ मिला चुके हैं. दोनों मिलकर चंद्रिका के छिपे हुए अतीत और उससे जुड़े पुराने राजों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं. इसी सिलसिले में देव भी मुंडवा गांव पहुंच गया है, जहां दोनों चंद्रिका से जुड़े सुराग खंगालते नजर आएंगे. वहीं, मुंडवा गांव में देव और वसुधा की जांच के साथ कहानी एक बड़े खुलासे की ओर बढ़ती दिखाई देगी. दोनों के हाथ चंद्रिका के अतीत से जुड़ा कोई ऐसा सुराग लग सकता है, जो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा राज सामने ला दे.

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'गंगा माई की बेटियां'
जी टीवी के पॉपुलर शो 'गंगा माई की बेटियां' में जबरदस्त ड्रामा देखने को मिलेगा. स्नेहा को मधु की प्रेग्नेंसी से जुड़े बड़े राज का पता चल चुका है. वहीं, सिद्धू एक बार फिर अपनी मां दुर्गावती को शांत करने के लिए गंगा माई से झूठ बोलता नजर आएगा. परिवार के हालात के बीच सिद्धू अपने रिश्तों को बचाने के बजाय एक के बाद एक झूठ बोलने के लिए मजबूर होता दिखाई देगा. दूसरी ओर, दुर्गावती पहले ही स्नेहा और सिद्धू के तलाक के कागजात तैयार करवा चुकी है. ऐसे में गंगा माई एक बार फिर अपनी बेटियों के हक के लिए खड़ी होंगी और परिवार में चल रही इस कलह को संभालने की कोशिश करेंगी.

'तुम से तुम तक'
टीवी शो 'तुम से तुम तक' में बड़ा बिजनेस ड्रामा देखने को मिलेगा. काफी बातचीत के बाद आखिरकार आर्यवर्धन मान जाता है कि अनु 'अनुवर्धन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज' में अपनी नौकरी जारी रख सकती है. जब अनु ऑफिस पहुंचती है, तो उसे रोकने की कोशिश होती है, लेकिन वो साफ कह देती है कि उसे अभी तक नौकरी से निकाला नहीं गया है, इसलिए वो ऑफिस में काम कर सकती है. वहीं, आर्यवर्धन अनु के सामने नौकरी जारी रखने के लिए एक शर्त रखेगा. दरअसल, कंपनी के सामने जो परेशानी खड़ी हुई है, वो हर्षवर्धन की वजह से है. हर्षवर्धन ने बिजनेस में एक ऐसी डील कर दी है, जिससे कंपनी को बड़ा नुकसान हो सकता है. अब इस मामले को संभालने की जिम्मेदारी अनु को दी जाएगी.

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 05 Sep 2026 11:12 AM (IST)
Tags :
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