अनुपमा की जीत पर लगा चीटिंग का दाग, आर्य ने मीरा को जड़ा थप्पड़

Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनTV Serial Spoilers: अनुपमा की जीत पर चीटिंग का दाग, आर्य ने मीरा को जड़ा थप्पड़

TV Serial Spoilers: अनुपमा की जीत पर चीटिंग का दाग, आर्य ने मीरा को जड़ा थप्पड़

टीवी शोज के अपकमिंग एपिसोड्स में कई बड़े ट्विस्ट देखने को मिलेंगे. कहीं रिश्तों में तनाव बढ़ेगा, तो कहीं साजिशों का सच सामने आएगा. आइए जानते हैं आपके पसंदीदा शोज में आने वाले बड़े स्पॉइलर्स.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 29 Aug 2026 10:31 AM (IST)
Preferred Sources

टीवी सीरियल्स की कहानी में आने वाले दिनों में कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे. किसी की जिंदगी में नया तूफान आने वाला है, तो किसी का छिपा हुआ सच सबके सामने आ सकता है. वहीं, प्यार, परिवार और रिश्तों के बीच भी कई ऐसे मोड़ आएंगे, जो कहानी को पूरी तरह बदल देंगे. तो चलिए नजर डालते हैं टीवी के पॉपुलर शोज में आने वाले इन बड़े ट्विस्ट और स्पॉइलर्स पर.

'अनुपमा' 
स्टार प्लस के लोकप्रिय शो 'अनुपमा' के अपकमिंग एपिसोड में कुकिंग कॉम्पिटिशन 'सपनों का स्वाद' के ग्रैंड फिनाले के बाद बड़ा ड्रामा देखने को मिलेगा. अनुपमा अपनी बाहुबली थाली से प्रेम को हराकर कॉम्पिटिशन जीत जाती है, जिसके बाद शाह और कपाड़िया परिवार में खुशी का माहौल है. अनुपमा को सरप्राइज देने के लिए 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' के अरमान और अभीरा भी पहुंचते हैं, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती, क्योंकि प्रेम और राही अनुपमा पर चीटिंग का आरोप लगा देते हैं. प्रेम का आरोप है कि फिनाले में अनुपमा नमक और चीनी को लेकर कंफ्यूज थी और उसने अपनी उंगली काटकर स्वाद का अंदाजा लगाया था. कॉम्पिटिशन हारने के बाद प्रेम अपनी हार से परेशान है और उसका गुस्सा राही पर निकलने वाला है.

ये भी पढ़ें:-रक्षाबंधन की छुट्टी का 'टॉक्सिक' को नहीं मिला फायदा, जबरदस्त घटी कमाई, जानें-टोटल कलेक्शन

'वसुधा'

ज़ी टीवी के पॉपुलर शो 'वसुधा' के आने वाले एपिसोड में बड़ा और इमोशनल मोड़ देखने को मिलेगा. वसुधा एक भयानक एक्सीडेंट का शिकार हो जाएगी, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा. जैसे ही देव को वसुधा के हादसे की खबर मिलेगी, वो बुरी तरह घबरा जाएगा और सारे काम छोड़कर तुरंत मुंडवा के अस्पताल पहुंच जाएगा. वहीं, वसुधा के एक्सीडेंट के पीछे सावित्री और दिनेश से जुड़ी पुरानी दुश्मनी का कनेक्शन सामने आता दिखेगा. दरअसल, वसुधा ने पहले सावित्री की जान बचाई थी और दिनेश के काले सच का पर्दाफाश किया था. दूसरी ओर, वसुधा के अस्पताल पहुंचने के बाद परिवार में भी माहौल बदल जाएगा. 

'गंगा माई की बेटियां'
ज़ी टीवी के शो 'गंगा माई की बेटियां' के अपकमिंग एपिसोड में बड़ा ड्रामा देखने को मिलेगा. कहानी में पूर्वी और इंदु की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि पुजारी को दोनों के खिलाफ एक बड़ा सबूत मिल जाएगा. ये सबूत उनकी साजिश का सच सबके सामने ला सकता है. वहीं, पूर्वी और इंदु की चालों का असर स्नेहा और सिद्धू के रिश्ते पर भी पड़ेगा. दोनों के बीच गलतफहमी बढ़ जाएगी और उनका रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंच जाएगा. दूसरी तरफ, मधु के साथ हुए हादसे के बाद दुर्गावती का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ है. वो स्नेहा पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है. ऐसे में घर का माहौल और खराब होने वाला है. वहीं, गंगा माई एक बार फिर अपनी बेटियों के हक के लिए खड़ी होंगी और परिवार के सामने सच लाने की कोशिश करेंगी.

'तुम से तुम तक'
टीवी सीरियल 'तुम से तुम तक' के आने वाले एपिसोड में बड़ा ड्रामा देखने को मिलेगा. लंबे समय से अनु के खिलाफ साजिश रच रही मीरा का सच आखिरकार सबके सामने आ जाएगा. मीरा की सच्चाई जानकर आर्यवर्धन अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाएगा और गुस्से में उसे थप्पड़ मार देगा. वहीं, अपनी हरकतों का सच सामने आने के बाद मीरा पूरी तरह टूट जाएगी और अनु के सामने घुटनों पर बैठकर अपनी गलतियों के लिए माफी मांगेगी. दूसरी तरफ, मीरा की हरकतों से परेशान झेंडे भी उसके खिलाफ बदला लेने का फैसला करेगा, जिससे कहानी में एक नया मोड़ आएगा. वहीं, आर्य और अनु के बीच की गलतफहमियां दूर होने के बाद आर्य एक बार फिर अनु का साथ देता नजर आएगा.

ये भी पढ़ें:-फ्राइडे को 'टॉक्सिक' का बिगड़ा खेल, 'इरुमुडी'- 'आवारापन 2' ने मचाई धूम, जानें-कलेक्शन

और पढ़ें

About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
Read More
Published at : 29 Aug 2026 10:31 AM (IST)
Tags :
Vasudha Tumm Se Tumm Tak TV Serial Spoilers
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेलीविजन
TV Serial Spoilers: अनुपमा की जीत पर चीटिंग का दाग, आर्य ने मीरा को जड़ा थप्पड़
अनुपमा की जीत पर लगा चीटिंग का दाग, आर्य ने मीरा को जड़ा थप्पड़
टेलीविजन
गौरव खन्ना-कृष्णा अभिषेक से माही विज तक, रक्षाबंधन पर टीवी सेलेब्स ने भाई-बहन पर लुटाया प्यार
गौरव खन्ना-कृष्णा अभिषेक से माही विज तक, रक्षाबंधन पर टीवी सेलेब्स ने भाई-बहन पर लुटाया प्यार
टेलीविजन
TV Serial Spoilers: अनुपमा पर लगेगा चीटिंग का आरोप, वसुधा का होगा भयानक एक्सीडेंट
अनुपमा पर लगेगा चीटिंग का आरोप, वसुधा का होगा भयानक एक्सीडेंट
टेलीविजन
'मैं मारपीट के निशान मेकअप से छिपाती थी...', काम्या पंजाबी का छलका दर्द
'मैं मारपीट के निशान मेकअप से छिपाती थी...', काम्या पंजाबी का छलका दर्द
Advertisement

वीडियोज

सिंगर अंकित बालियान के कत्ल की LIVE पिक्चर! | Sansani | ABP News
देखिए नेपाल में तबाही की हर एक तस्वीर
तानाशाह मुनीर vs इमरान एंड सन्स!
नेपाल पर फिर फटेगी 'मौत की झील'!
क्या जातिगत आरक्षण खत्म हो जाएगा? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
वेनेजुएला के 65 अरब बैरल तेल पर ट्रंप का कब्जा! US ने कहा- इतिहास की सबसे बड़ी...
वेनेजुएला के 65 अरब बैरल तेल पर ट्रंप का कब्जा! US ने कहा- इतिहास की सबसे बड़ी...
मध्य प्रदेश
रीवा में प्रसव के बाद महिला और बच्चे की मौत, जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन
रीवा में प्रसव के बाद महिला की मौत, जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन
साउथ सिनेमा
'टॉक्सिक' के आगे 'इरुमुडी' का जलवा, 8वें दिन बनी टॉलीवुड की चौथी सबसे बड़ी फिल्म
'टॉक्सिक' के आगे 'इरुमुडी' का जलवा, बनी टॉलीवुड की चौथी सबसे बड़ी फिल्म
क्रिकेट
जोंटी सिद्धू का तूफानी शतक, फिर लिए 3 विकेट... DPL के फाइनल में पहुंची सेंट्रल दिल्ली
जोंटी सिद्धू का तूफानी शतक, फिर लिए 3 विकेट... DPL के फाइनल में पहुंची सेंट्रल दिल्ली
इंडिया
नेपाल बाढ़ को लेकर खरगे ने पीएम मोदी को लिखा लेटर, जानें क्या मांग की
नेपाल बाढ़ को लेकर खरगे ने पीएम मोदी को लिखा लेटर, जानें क्या मांग की
विश्व
'दुनिया कोई बाजार नहीं, कृष्ण का रूप है', न्यूयॉर्क में बोले RSS प्रमुख मोहन भागवत
'दुनिया कोई बाजार नहीं, कृष्ण का रूप है', न्यूयॉर्क में बोले RSS प्रमुख मोहन भागवत
ट्रेंडिंग
कैदियों को राखी बांधने पहुंचीं बहनें, यूजर्स बोले- बुरे काम का बुरा नतीजा
कैदियों को राखी बांधने पहुंचीं बहनें, यूजर्स बोले- बुरे काम का बुरा नतीजा
शिक्षा
कितने पढ़े-लिखे हैं कुशाग्र अद्वैत, जिनकी कविता पर मचा बवाल?
कितने पढ़े-लिखे हैं कुशाग्र अद्वैत, जिनकी कविता पर मचा बवाल?
ABP NEWS
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
ABP NEWS
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
ABP NEWS
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
ABP NEWS
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
ABP NEWS
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
Embed widget