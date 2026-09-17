गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनTV Serial Spoilers: प्रांशी की कस्टडी को लेकर होगा हंगामा, दुर्गावती ने स्नेहा का घर में किया स्वागत

TV Serial Spoilers: प्रांशी की कस्टडी को लेकर होगा हंगामा, दुर्गावती ने स्नेहा का घर में किया स्वागत

TV Serial Spoilers: टीवी के पॉपुलर शोज में अपकमिंग एपिसोड के साथ कहानी और भी दिलचस्प होने वाली है. 'वसुधा', 'अनुपमा', 'गंगा माई की बेटियां' और 'तुम से तुम तक' में बड़े ट्विस्ट देखने को मिलेंगे.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 17 Sep 2026 11:55 AM (IST)
Preferred Sources

टीवी सीरियल्स के अपकमिंग एपिसोड में एक के बाद एक बड़े ट्विस्ट देखने को मिलने वाले हैं. 'वसुधा', 'अनुपमा', 'गंगा माई की बेटियां' और 'तुम से तुम तक' में फैमिली ड्रामा के साथ कई चौंकाने वाले मोड़ आने वाले हैं. कहीं रिश्तों में तनाव बढ़ेगा, तो कहीं किसी बड़े राज का पर्दाफाश होगा. आइए जानते हैं इन शोज में क्या खास होने वाला है.

'वसुधा' 
जी टीवी के लोकप्रिय शो 'वसुधा' के अपकमिंग एपिसोड में कहानी एक बेहद चौंकाने वाले मोड़ पर पहुंचने वाली है. चंद्रिका चौहान के सामने तेजन और प्रभात से जुड़ा एक बड़ा सच सामने आएगा, जिसे जानकर वो पूरी तरह हैरान रह जाएंगी. वहीं, इस सच के सामने आने के बाद घर में तनाव इतना बढ़ जाएगा कि प्रभात को गंभीर हार्ट अटैक आ जाएगा. प्रभात की हालत बिगड़ने से पूरे चौहान परिवार में हड़कंप मच जाएगा. अब देखना होगा कि इस मुश्किल घड़ी में चंद्रिका क्या फैसला लेती हैं और इस पूरे घटनाक्रम का असर वसुधा की जिंदगी पर कैसे पड़ता है.

'अनुपमा' 
रुपाली गांगुली के पॉपुलर शो 'अनुपमा' के अपकमिंग एपिसोड में प्रांशी की कस्टडी को लेकर बड़ा ड्रामा देखने को मिलेगा. पाखी और तोशू एक बार फिर अनुपमा की मुश्किलें बढ़ाने की तैयारी में हैं. दोनों प्रांशी की कस्टडी के खिलाफ प्रेरणा को भड़काएंगे और उसे इससे जुड़ी जरूरी जानकारी देंगे. पाखी और तोशू से मिली जानकारी के बाद प्रेरणा अनुपमा और शाह परिवार के खिलाफ एक बड़ी प्लानिंग करेगी. इस नए ड्रामे की वजह से अनुपमा की जिंदगी में एक और बड़ा ट्विस्ट आएगा और परिवार के रिश्तों में भी कई बदलाव देखने को मिलेंगे.

ये भी पढ़ें:- गणपति पूजा के दौरान प्रसाद खाने पर ट्रोल हुई थीं रेमो डिसूजा की पत्नी, बोलीं- 'बप्पा सब समझते हैं...'

'गंगा माई की बेटियां'
जी टीवी के शो 'गंगा माई की बेटियां' के अपकमिंग एपिसोड में स्नेहा, सिद्धू और इंदु को लेकर बड़ा ड्रामा देखने को मिलेगा. दुर्गावती आखिरकार स्नेहा का स्वागत करती नजर आएगी. वहीं, सिद्धू स्नेहा को तलाक देने से साफ इनकार कर देगा और अपने फैसले पर अड़ा रहेगा, जिससे दुर्गावती का गुस्सा और बढ़ जाएगा. दूसरी ओर, गंगा और उसकी बेटियों के खिलाफ इंदु की साजिशों का भी पर्दाफाश होने वाला है. मनोहर के हाथ इंदु के खिलाफ एक बड़ा सबूत लग गया है, जिसके बाद जल्द ही दुर्गावती के सामने इंदु का असली चेहरा सामने आ सकता है.

'तुम से तुम तक' 
टीवी शो 'तुम से तुम तक' के अपकमिंग एपिसोड में अनु और आर्यवर्धन की जिंदगी में नया ट्विस्ट देखने को मिलेगा. पिछले एपिसोड में मीरा के ऑफिस के केबिन से बाहर निकालने के बाद अनु अब आर्यवर्धन के बिजनेस में उसका हाथ बंटाने और खुद को साबित करने का फैसला करेगी. वहीं, ऑफिस में अनु के सामने एक नया शख्स या पुराना रहस्य मुश्किलें खड़ी कर सकता है. दूसरी ओर, राजनंदिनी से जुड़ा रहस्य भी धीरे-धीरे गहराता जा रहा है. आर्यवर्धन ने राजनंदिनी से जुड़ी एक किताब छिपाकर रखी है और अनु अब उसके अतीत से जुड़े इस राज के करीब पहुंच रही है. 

ये भी पढ़ें:- IMDb पर 8.5+ रेटिंग, दिमाग हिला देंगी OTT पर मौजूद ये 4 साइकोलॉजिकल थ्रिलर सीरीज

और पढ़ें

About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
Read More
Published at : 17 Sep 2026 11:55 AM (IST)
Tags :
Anupamaa Ganga Mai Ki Betiyan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेलीविजन
कभी पैसों के लिए रोती और गिड़गिड़ाती थीं निया शर्मा, अब है करोड़ों की मालकिन
कभी पैसों के लिए रोती और गिड़गिड़ाती थीं निया शर्मा, अब है करोड़ों की मालकिन
टेलीविजन
बिग बॉस 20: 'भूखे मरो...' घर वालों पर भड़कीं आम्रपाली दुबे, कैप्टेंसी टास्क को लेकर भी जमकर ड्रामेबाजी
बिग बॉस 20: 'भूखे मरो...' घर वालों पर भड़कीं आम्रपाली, कैप्टेंसी टास्क को लेकर भी ड्रामेबाजी
टेलीविजन
मोना सिंह ने करियर को लेकर खोले पत्ते, बोलीं- 90% ऑफर्स को रिजेक्ट किया
मोना सिंह ने करियर को लेकर खोले पत्ते, बोलीं- 90% ऑफर्स को रिजेक्ट किया
टेलीविजन
पत्नी को कैंसर, पिता बीमार, मुश्किल दौर से गुजर रहे शोएब इब्राहिम, बोले- 'हर वक्त स्ट़्रॉग दिखना जरूरी नहीं'
पत्नी को कैंसर, पिता बीमार, मुश्किल दौर से गुजर रहे शोएब इब्राहिम ने बयां किया दर्द
Advertisement

वीडियोज

Lucknow Hit and Run Case: लव जिहाद के शैतान का डरावना खेल, पब्लिक के सामने गर्लफ्रेंड पर चढ़ा दी कार
हाइवे पर कारों की टक्कर..हादसा भयंकर। Jordan। Amman Accident। Viral News
Janhit with Chitra Tripathi : UPI पर चार्ज, अमेरिका को फायदा ? | UPI Payment Charges | Rahul Gandhi
Janhit With Chitra Tripathi: दो बाबाओं की 'टक्कर', Dhirendra Shastri ने किस बाबा का 'पर्चा' निकाला ?
Saudi-Houthi War Update : सऊदी हूती युद्ध पर ताजा हालात | Middle East Conflict | Yemen | Makka
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ट्रंप के 100 फीसदी टैरिफ बिल के आगे नहीं झुकेगा भारत, कहा- 'जरूरी कदम उठाएंगे'
ट्रंप के 100 फीसदी टैरिफ बिल के आगे नहीं झुकेगा भारत, कहा- 'जरूरी कदम उठाएंगे'
दिल्ली NCR
अजीत भारती की अग्रिम जमानत याचिका का चंद्रशेखर आजाद ने किया विरोध, क्या कहा?
अजीत भारती की अग्रिम जमानत याचिका का चंद्रशेखर आजाद ने किया विरोध, क्या कहा?
इंडिया
राहुल गांधी ने पीएम मोदी को दी जन्मदिन की बधाई, क्या कुछ कहा?
राहुल गांधी ने पीएम मोदी को दी जन्मदिन की बधाई, क्या कुछ कहा?
बॉलीवुड
पीएम मोदी को भाई मानती थीं लता मंगेशकर, कहा था- 'उनका ध्यान लोगों के लिए कुछ करने पर रहता है'
पीएम मोदी को भाई मानती थीं लता मंगेशकर, कहा था- 'वे बाकी नेताओं से अलग हैं'
क्रिकेट
बिना एक भी गेंद खेले बांग्लादेश सेमीफाइनल में पहुंचा, कैसे हुआ ये कमाल?
बिना एक भी गेंद खेले बांग्लादेश सेमीफाइनल में पहुंचा, कैसे हुआ ये कमाल?
इंडिया
PM मोदी को बर्थडे पर मिला खास गिफ्ट, क्या आपने सुना ये सॉन्ग?
PM मोदी को बर्थडे पर मिला खास गिफ्ट, क्या आपने सुना ये सॉन्ग?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दिल्ली-वाराणसी-सिलीगुड़ी तक सफर सिर्फ 6 घंटे में, लखनऊ में बनेगा जंक्शन
दिल्ली-वाराणसी-सिलीगुड़ी तक सफर सिर्फ 6 घंटे में, लखनऊ में बनेगा जंक्शन
इंडिया
RSS कार्यालय पर बम हमले से जुड़े केस में ED की रेड, चार राज्यों में एक्शन
RSS कार्यालय पर बम हमले से जुड़े केस में ED की रेड, चार राज्यों में एक्शन
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
ENT LIVE
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Embed widget