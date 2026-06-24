तोषू की नई साजिश से मचा कोहराम, अनु ने आर्य को दी यशवर्धन से दूर रहने की खुली चेतावनी

आने वाले एपिसोड्स में टीवी शोज में जबरदस्त ड्रामा, इमोशन और बड़े ट्विस्ट का तड़का देखने को मिलेगा. कहीं रिश्तों में दूरियां बढ़ेंगी, तो कहीं साजिशें नई मुश्किलें खड़ी करेंगी. कुछ किरदारों के बड़े फैसले कहानी का रुख बदल देंगे. वहीं कई चौंकाने वाले खुलासे दर्शकों को हैरान कर देंगे. चलिए जानते हैं 5 बड़े शोज में क्या-क्या धमाकेदार होने वाला है.

'अनुपमा'

'अनुपमा' के अपकमिंग एपिसोड में पारितोष की नई चाल की वजह से शाह परिवार और अनुपमा की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं. शाह हाउस में चल रही शांति तोषू को रास नहीं आ रही है. वो अंश, प्रेरणा और प्रांशी का एक खुशहाल पल कैमरे में कैद कर लेता है और उसी वीडियो को हथियार बनाकर गौतम के पास पहुंचता है और उसके मन में डर पैदा करेगा. वो गौतम से कहता है कि अगर प्रांशी उसके पास से चली गई, तो कोठारी फैमिली उसे दूध से मक्खी की तरह बाहर फेंक देगी. तोषू की बातों में आकर गौतम का गुस्सा भड़क उठता है और वो अनुपमा समेत पूरे शाह परिवार को बर्बाद करने की धमकी दे डालता है.

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'तुम से तुम तक'

'तुम से तुम तक' के आने वाले एपिसोड में रिश्तों की कड़वाहट और इमोशनल टकराव अपने चरम पर पहुंचने वाला है. अनु और आर्यवर्धन के बीच यशवर्धन को लेकर ऐसा विवाद खड़ा होगा, जो उनके रिश्ते की नींव तक हिला देगा. गायत्री मां के होश में आने के बाद कहानी में नया मोड़ आएगा, जहां अनु सख्त रुख अपनाते हुए आर्यवर्धन को यशवर्धन से दूर रहने की चेतावनी दे देती है. अनु का बदला हुआ रवैया आर्यवर्धन को झटका देगा. वो माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन हालात और बिगड़ जाते हैं. वहीं, गायत्री मां को जैसे ही यशवर्धन और आश्रम से जुड़े लोगों के बारे में पता चलता है, उनका गुस्सा फूट पड़ता है.

'वसुधा'

'वसुधा' के अपकमिंग एपिसोड में वसुधा के 'रजवाड़ी चटका अचार' बिजनेस पर सबसे बड़ा संकट मंडराने वाला है. चंद्रिका देवी ने उसे खुद को साबित करने के लिए रात 11:59 बजे तक का अल्टीमेटम दिया है, वरना उसका बिजनेस हमेशा के लिए बंद हो जाएगा. सिर्फ 24 घंटे के इस आखिरी मौके में वसुधा अपनी पूरी ताकत झोंक देगी. वहीं, देव को समर और उषा बेदी की साजिश का सच पता चल जाता है, जिसके बाद दोनों के बीच जबरदस्त टकराव देखने को मिलेगा.

'गंगा माई की बेटियां'

'गंगा माई की बेटियां' के आने वाले एपिसोड में जबरदस्त फैमिली ड्रामा और कई बड़े ट्विस्ट देखने को मिलेंगे. स्नेहा और सिद्धू के बीच की दूरियां खत्म होती नजर आएंगी, जहां स्नेहा अपनी गलतफहमियां दूर कर उससे माफी मांगती है और दोनों करीब आ जाते हैं. वहीं दुर्गावती उनकी बढ़ती नजदीकियों से नाराज होकर स्नेहा के खिलाफ नई साजिश रचने वाली है. दूसरी तरफ, पूर्वी का असली चेहरा सामने आता है और वो स्नेहा को बदनाम करने की खुली चुनौती देती है. इसी बीच सहाना एक बड़ी मुसीबत में फंसने वाली है, लेकिन मुरली वक्त पर आकर उसे बचा लेता है.

'तारक मेहता का उल्टा चश्मा'

'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' के अपकमिंग एपिसोड में गोकुलधाम सोसाइटी में कॉमेडी और ड्रामा का जबरदस्त तड़का लगने वाला है. जेठालाल, बबीता जी की मदद के चक्कर में खुद नई मुसीबत में फंस जाएगा और अपनी गलती छुपाने के लिए बापूजी और मेहता साहब से झूठ बोल देगा. लेकिन उसका झूठ ज्यादा देर टिकेगा नहीं और सच सामने आते ही बापूजी सबके सामने उसकी क्लास लगा देंगे, जिसे देखकर अय्यर खुश होगा. वहीं, पोपटलाल की शादी की कहानी में भी नया मोड़ आएगा, जब भिड़े अनजाने में उसका प्लान बिगाड़ देगा. आखिर में तारक मेहता अपनी 'फायर ब्रिगेड' एंट्री से जेठालाल को इस मुसीबत से निकालने की कोशिश करते नजर आएंगे.

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