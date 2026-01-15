टीवी और ओटीटी पर धमाल मचाने को तैयार हैं ये तीन रिएलिटी शो, जानें कब और कहां देखें
ओटीटी से लेकर टीवी तक पर तीन नए रिएलिटी शोज शुरू होने जा रहे हैं.सबसे मजेदार बात तो ये है कि बिग बॉस और केबीसी की तरह ही इन शोज को भी बॉलीवुड सेलेब्स ही होस्ट करते हुए नजर आएंगे.
बिग बॉस 19 खत्म होने के बाद टीवी और ओटीटी पर तीन नए रिएलिटी शोज शुरू होने वाले हैं. सबसे मजेदार बात तो ये है कि इन रिएलिटी शोज को अक्षय कुमार, फराह खान और सुनील शेट्टी होस्ट करते हुए नजर आएंगे. चलिए इस आर्टिकल में बताते हैं तीनों रिएलिटी शोज के बारे में...
'व्हील ऑफ फॉर्च्यून' को अक्षय कुमार करेंगे होस्ट
दुनिया के सबसे पॉपुलर गेम में से एक माना जाता है 'व्हील ऑफ फॉर्च्यून'. ये गेम शो 1975 से चला आ रहा है. लेकिन, इंडिया में अब इसकी शुरुआत होने वाली है. जी हां, हाल ही में सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन ने इसकी घोषणा की है. इतना ही नहीं बल्कि अक्षय कुमार इस शो को होस्ट करते हुए दिखाई देंगे.
हालांकि, अभी तक ये घोषणा नहीं हुई है कि शो का प्रीमियर कब होगा.इस शो में होस्ट हॉटसीट पर बैठे शख्स से एक व्हील घुमवाते हैं. व्हील जहां रुकता है उस जगह पर जितनी प्राइज मनी लिखी होती है उतना मुश्किल सवाल कंटेस्टेंट से पूछा जाता है.शो में ट्विस्ट ये होता है कि ये सीधा-सीधा सवाल नहीं होता है, बल्कि पजल होता है जिसे कंटेस्टेंट को सॉल्व करना होता है.जो पजल सॉल्व कर देता है उसे प्राइज मनी मिलती है.
View this post on Instagram
भारत के सुपर फाउंडर्स
वहीं, सुनील शेट्टी भी अपना एक नया रिएलिटी शो लेकर आ रहे हैं.उनके रिएलिटी शो का नाम 'भारत के सुपर फाउंडर्स' है. ये एक बिजनेस रिएलिटी शो है और काफई हद तक 'शार्क टैंक इंडिया' की ही तरह होगा. इसमें भी उन स्टार्टअप्स को फंडिंग मिलेगी जो भारत के भविष्य को संवार सकते हैं. 16 जनवरी से आप इस रिएलिटी शो को एमएक्स प्लेयर पर देख पाएंगे.
View this post on Instagram
द 50
'द 50' को एक फरवरी से प्रसारित किया जाएगा. इस शो को रात 9 बजे जियोहॉटस्टार पर और रात 10:30 बजे कलर्स पर आएगा.ये शो फराह खान होस्ट करने वाली हैं. इस शो में 50 सेलेब्स दिखाई देंगे, जिन्हें 50 दिनों के लिए एक घर में रखा जाएगा.इस दौरान उन्हें कई टास्क करने पड़ेंगे.50 दिनों बाद शो के विनर के नाम की घोषणा की जाएगी.
ये भी पढ़ें:-'लाफ्टर शेफ 3' को लगी आखिर किसकी नजर, ईशा मालवीय और विवियन डीसेना के बाद इन कंटेस्टेंट ने छोड़ा शो, ये सेलेब्स करेंगे कमबैक!
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL