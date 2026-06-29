हर साल 28 जून को टीवी एक्ट्रेस जैस्मिन भसीन अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करती हैं. हालांकि इस साल ये दिन उनके लिए बुरा बन गया. जन्मदिन के मौके पर वो दुबई के हॉस्पिटल में एडमिट हैं, जिससे उनके बॉयफ्रेंड और एक्टर अली गोनी बहुत इमोशनल नजर आए और एक पोस्ट शेयर कर बर्थडे विश किया. साथ ही जैस्मिन के सेहत के लिए दुआ मांगी.

बर्थडे पर हॉस्पिटल में हैं जैस्मिन

अली गोनी ने अपने इंस्टाग्राम पर हॉस्पिटल से फोटोज शेयर कर लिखा, 'हैप्पी बर्थडे जैस्मिन. हम यहां तुम्हारा बर्थडे मनाने आए थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था. आज हम बहुत खूबसूरत मेमोरीज बनाते, लेकिन हम हॉस्पिटल के रूम में हैं. तुम्हें दर्द में देखना, ये इस ट्रिप की सबसे मुश्किल चीज है. मैं तुम्हें खुश और हेल्दी रखने के लिए सब कुछ कर सकता हूं. अल्लाह तुम्हें खुशियां, हेल्थ, प्यार और सक्सेस दे. जल्दी ठीक हो जाओ और हैपी बर्थडे. लव यू ऑलवेज.'

View this post on Instagram A post shared by 𝓣𝓱𝓮 𝓐𝓵𝔂 𝓖𝓸𝓷𝓲 (@alygoni)

हॉस्पिटल में कट किया केक

पोस्ट किए गए पहले तस्वीर में जैस्मिन हॉस्पिटल के बेड पर लेटी नजर आई और अली उन्हें पकड़कर फोटो खिंचवाते दिखे. वहीं दूसरे वीडियो में वो हॉस्पिटल में ही केक कट करती दिखीं और सभी के साथ सेलिब्रेट करते दिखाई दी. तीसरी तस्वीर में जैस्मिन को लिफ्ट से ले जाया जा रहा है और वो व्हीलचेयर पर बैठी नजर आई.

ये भी पढ़ें: Sunday Box Office Collection: संडे को 'वेलकम टू द जंगल' ने मचाई तबाही, 'कॉकटेल 2' और मां इंति बंगारम ने किया हैरान, जानें- बाकी फिल्मों का हाल

जल्द कर सकते हैं शादी

बता दें कि अली गोनी और जैस्मिन लंबे समय से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और लिव इन में साथ रहते हैं. इन दिनों जैस्मिन 'खतरों के खिलाड़ी 15' की शूटिंग में बिजी हैं, तो वहीं अली गोनी 'लाफ्टर शेफ्स 3' में नजर आते हैं. दोनों की जोड़ी फैंस को बहुत पसंद आती है और उनकी शादी का सभी को बेसब्री से इंतजार हैं. कुछ दिनों पहले ही मीडिया से बातचीत में अली ने बताया था कि वो दोनों शादी के लिए तैयार है और वो चाहते हैं कि उनकी शादी जल्द हो जाए. साथ ही उन्होंने इस साल शादी होने को लेकर हिंट भी दिया, जिससे फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ गई हैं.

ये भी पढ़ें: Carry On Jatta 4 BO Collection Day 3: पंजाबी फिल्म 'कैरी ऑन जट्टा 4' ने संडे को किया कमाल, जबरदस्त कलेक्शन के साथ दो फिल्मों को पछाड़ा, बनाया ये रिकॉर्ड