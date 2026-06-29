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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनजैस्मीन भसीन अपने बर्थडे पर दुबई के अस्पताल में हुईं भर्ती, अली गोनी बोले- 'पिछले कुछ दिन बेहद मुश्किल थे'

जैस्मीन भसीन अपने बर्थडे पर दुबई के अस्पताल में हुईं भर्ती, अली गोनी बोले- 'पिछले कुछ दिन बेहद मुश्किल थे'

Jasmin Bhasin: 28 जून को अपने बर्थडे पर जैस्मिन भसीन हॉस्पिटल में एडमिट नजर आईं. हालांकि बॉयफ्रेंड और एक्टर अली गोनी ने उनके बर्थडे को हॉस्पिटल में ही सेलिब्रेट किया और ये दिन उनके लिए स्पेशल बनाया.

Written By : IANS एजेंसी |  Edited By: श्रेया शर्मा |  Updated at : 29 Jun 2026 10:57 AM (IST)
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हर साल 28 जून को टीवी एक्ट्रेस जैस्मिन भसीन अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करती हैं. हालांकि इस साल ये दिन उनके लिए बुरा बन गया. जन्मदिन के मौके पर वो दुबई के हॉस्पिटल में एडमिट हैं, जिससे उनके बॉयफ्रेंड और एक्टर अली गोनी बहुत इमोशनल नजर आए और एक पोस्ट शेयर कर बर्थडे विश किया. साथ ही जैस्मिन के सेहत के लिए दुआ मांगी.

बर्थडे पर हॉस्पिटल में हैं जैस्मिन

अली गोनी ने अपने इंस्टाग्राम पर हॉस्पिटल से फोटोज शेयर कर लिखा, 'हैप्पी बर्थडे जैस्मिन. हम यहां तुम्हारा बर्थडे मनाने आए थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था. आज हम बहुत खूबसूरत मेमोरीज बनाते, लेकिन हम हॉस्पिटल के रूम में हैं. तुम्हें दर्द में देखना, ये इस ट्रिप की सबसे मुश्किल चीज है. मैं तुम्हें खुश और हेल्दी रखने के लिए सब कुछ कर सकता हूं. अल्लाह तुम्हें खुशियां, हेल्थ, प्यार और सक्सेस दे. जल्दी ठीक हो जाओ और हैपी बर्थडे. लव यू ऑलवेज.'

 
 
 
 
 
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हॉस्पिटल में कट किया केक

पोस्ट किए गए पहले तस्वीर में जैस्मिन हॉस्पिटल के बेड पर लेटी नजर आई और अली उन्हें पकड़कर फोटो खिंचवाते दिखे. वहीं दूसरे वीडियो में वो हॉस्पिटल में ही केक कट करती दिखीं और सभी के साथ सेलिब्रेट करते दिखाई दी. तीसरी तस्वीर में जैस्मिन को लिफ्ट से ले जाया जा रहा है और वो व्हीलचेयर पर बैठी नजर आई. 

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जल्द कर सकते हैं शादी

बता दें कि अली गोनी और जैस्मिन लंबे समय से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और लिव इन में साथ रहते हैं. इन दिनों जैस्मिन 'खतरों के खिलाड़ी 15' की शूटिंग में बिजी हैं, तो वहीं अली गोनी 'लाफ्टर शेफ्स 3' में नजर आते हैं. दोनों की जोड़ी फैंस को बहुत पसंद आती है और उनकी शादी का सभी को बेसब्री से इंतजार हैं. कुछ दिनों पहले ही मीडिया से बातचीत में अली ने बताया था कि वो दोनों शादी के लिए तैयार है और वो चाहते हैं कि उनकी शादी जल्द हो जाए. साथ ही उन्होंने इस साल शादी होने को लेकर हिंट भी दिया, जिससे फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ गई हैं. 

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Input By : कलीम सलमानी
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Published at : 29 Jun 2026 10:57 AM (IST)
Tags :
Jasmin Bhasin Aly Goni
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