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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन'गंदी नजरों से देखा और...', 13 साल की उम्र में टीवी एक्ट्रेस के साथ अंकल ने की थी भद्दी हरकत

'गंदी नजरों से देखा और...', 13 साल की उम्र में टीवी एक्ट्रेस के साथ अंकल ने की थी भद्दी हरकत

Kanika Maheshwari Interview: हाल ही में एक्ट्रेस कनिका माहेश्वरी ने अपने साथ हुए हैरेसमेंट और करियर को लेकर खुलकर बात की. साथ ही समाज की सोच और महिलाओं के पहनावे पर खुलकर बयान दिया हैं.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: श्रेया शर्मा |  Updated at : 19 Jun 2026 06:38 PM (IST)
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स्टार प्लस के पॉपुलर सीरियल 'दिया और बाती हम' में 'मीना बिंदनी' का किरदार निभाने वाले एक्ट्रेस कनिका माहेश्वरी इन दिनों चर्चा में हैं. इस सीरियल में उनके किरदार और अभिनय को बहुत पसंद किया गया था, जिससे उन्हें हर घर में पहचान मिली. इसी बीच हाल ही में कनिका एक इंटरव्यू में पहुंचीं, जहां उन्होंने अपने पर्सनल लाइफ, करियर और खुद के साथ हुए गलत चीजों के बारे में खुलकर बात की. 

एक अंकल ने की गंदी बात 

Hauterrfly के साथ बातचीत में कनिका ने अपने स्कूल के दिनों को याद कर बताया कि 13 साल की उम्र में जब वो स्कूल बस से उतरकर अपने घर जा रही थी, तो एक अंकल वहां आए और पता पूछने लगे. जब वो उस एड्रेस को देख रही थी, तब वो उन्हें गलत नजरों से देखने लगे और बहुत गंदी बात बोली. इसके बाद कनिका ने उनसे पूछा कि अंकल आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो वो वहां से चले गए. 

कनिका ने आगे बताया कि उस उम्र में भी वो चुप नहीं रहीं क्योंकि उनके पेरेंट्स ने कहा था कि अगर कोई आपसे गलत बात करता है, तो आप भी उनको जवाब देना. इसीलिए वो इस मुश्किल समय में भी अपने लिए बोल पाई. घर आकर जब उन्होंने अपनी मां को ये सब कहा, तो वो हर रोज बस स्टैंड पर उन्हें लेने आने लगी. 

 
 
 
 
 
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इसके अलावा कनिका ने महिलाओं के पहनावे को लेकर कहा कि लड़कियां जब छोटे कपड़े पहनती है और उनकी बॉडी दिखती है, तो लोग उन्हें ही ब्लेम करते है कि ऐसे कपड़े पहनोगी तो लोग देखेंगे ही. आजादी से अपनी पसंद के कपड़े पहनना भी बहुत मुश्किल है. 

लोगों ने छोटे कपड़े में देख कर दिया ऐसा रिएक्शन

वहीं, उन्होंने अपने शो 'दिया और बाती हम' से जुड़ा किस्सा सुनाया कि इस शो को करते समय वो 'नच बलिए' भी कर रही थीं. सीरियल के लिए उन्हें कहा गया था कि उन्हें किसी तरह के छोटे या मॉडर्न कपड़े नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो एक बहू का किरदार निभा रही थीं. हालांकि, एक बार वो शॉर्ट्स में अपने घर से निकलीं, जिससे कुछ लोगों ने उन्हें देखकर कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही है. तुम्हारे पति को बताऊं. 

कनिका का करियर

बता दें कि कनिका माहेश्वरी ने अपने करियर की शुरुआत साल 2001 में की थी. उन्होंने 'कभी आए न जुदाई' से टीवी में कदम रखा था. हालांकि असली पहचान 'दिया और बाती हम' से मिली. इसके बाद उन्हें 'तू सूरज मैं सांझ पियाजी', 'राजा की आएगी बारात', 'दिल दियां गल्ला', 'विरासत', 'कहानी घर घर की' और 'लव का तड़का' जैसे शोज में देखा जा चुका हैं.

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Published at : 19 Jun 2026 06:38 PM (IST)
Tags :
Diya Aur Baati Hum Kanika Maheswari
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