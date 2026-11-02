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'सोते-सोते चली गई जान', 33 की उम्र में टीवी एक्टर अनुज ठाकुर की मौत पर दोस्त का बड़ा खुलासा
टीवी एक्टर अनुज ठाकुर का 33 साल की उम्र में निधन हो गया है.
टीवी एक्टर अनुज ठाकुर का 33 साल की उम्र में निधन हो गया है. उनके बेहद करीबी दोस्त और कास्टिंग डायरेक्टर रूपेश सोनार ने उनकी मौत का खुलासा किया.
'टाइम्स ऑफ इंडिया' की एक रिपोर्ट के अनुसार, अनुज को दौरे पड़े, जिसके बाद उनका निधन हो गया.
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