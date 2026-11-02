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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन'सोते-सोते चली गई जान', 33 की उम्र में टीवी एक्टर अनुज ठाकुर की मौत पर दोस्त का बड़ा खुलासा

'सोते-सोते चली गई जान', 33 की उम्र में टीवी एक्टर अनुज ठाकुर की मौत पर दोस्त का बड़ा खुलासा

 टीवी एक्टर अनुज ठाकुर का 33 साल की उम्र में निधन हो गया है.  

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 02 Nov 2026 10:19 AM (IST)
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 टीवी एक्टर अनुज ठाकुर का 33 साल की उम्र में निधन हो गया है.  उनके बेहद करीबी दोस्त और कास्टिंग डायरेक्टर रूपेश सोनार ने उनकी मौत का खुलासा किया.

'टाइम्स ऑफ इंडिया' की एक रिपोर्ट के अनुसार, अनुज को दौरे पड़े, जिसके बाद उनका निधन हो गया.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एबीपी लाइव में बतौर कंसल्टेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. वे मुख्य रूप से ओटीटी, फैशन और लाइफस्टाइल बीट पर ट्रेंडिंग व तथ्यपरक खबरें लिखती हैं. 
इसके साथ ही वे डिजिटल पॉडकास्ट कंटेंट को कवर करने में गहरी रुचि रखती हैं. पूर्व में एबीपी न्यूज़ में ही एक साल की संपादकीय इंटर्नशिप कर चुकीं मयूरी ने 
इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी, बरेली से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन (BJMC) किया है.
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Published at : 02 Nov 2026 10:19 AM (IST)
Tags :
Anuj Thakur
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