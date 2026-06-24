तारक मेहता के 'बाघा' पर टूटा दुखों का पहाड़, पिता अरविंद वेकारिया का हुआ निधन

'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में नजर आने वाले एक्टर तन्मय वेकारिया के पिता अरविंद वेकारिया अब इस दुनिया में नहीं रहे. अरविंद वेकारिया गुजराती थिएटर और फिल्म एक्टर हैं. वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में गेस्ट अपीरियंस दे चुके हैं. तन्मय के लिए ये काफी मुश्किल वक्त है. अक्टूबर 2025 में तन्मय की मां का निधन हुआ था और अब पिता का यू चलें जाना उन्हें पूरी तरह तोड़ गया है.

सेट पर इमोशनल हो गए थे तन्मय

बता दें कि कुछ दिन पहले तन्मय का सेट से एक वीडियो सामने आया था. इस वीडियो में वो अपने पिता की तबियत को लेकर बात करते हुए इमोशनल होते दिखे. इस दौरान शो के मेकर असित कुमार मोदी ने चुप करवाते नजर आए थे.

कौन थे अरविंद वेकारिया?

अरविंद वेकारिया गुजराती थिएटर एक्टर थे. वो गुजराती फिल्मों में भी एक्टिव थे. उन्हें योशोदा और Chhanu Chamaklo में अपने रोल के लिए जाना जाता है. वो गुजराती फिल्म Rupiyo Nach Nachave में भी दिखे थे. वो आईकॉनिक शो 'शक्तिमान' में भी दिखे थे.

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तारक मेहता का उल्टा चश्मा में दिखे थे अरविंद

बता दें कि अरविंद को सिटकॉम 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में भी देखा गया था. वो गेस्ट अपीरियंस में दिखे थे. शो में वो एक ज्वैलर के रोल में थे. शो में दिखाया गया था कि आत्माराम भिड़े को पैसे की जरुरत होती है तो वो पत्नी माधवी की जूलरी गिरवी रखता है. आत्माराम भिड़े जिस ज्वैलर के पास जूलरी गिरवी रखते हैं वो रोल अरविंद वेकारिया ने ही निभाया था. शो में उनके रोल को काफी पसंद किया गया था.

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शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में तन्मय बाघा का रोल प्ले कर रहे हैं. इन दिनों शो में तन्मय की ही स्टोरी दिखाई जा रही है. शो में दिखाया जा रहा है कि बाघा की लव लाइफ में परेशानी आ गई है. बाघा की लवर बावरी का एक बचपन का दोस्त आ गया है और बाघा को बावरी को छोड़ने के लिए पैसे ऑफर करता है.