‘द 50’ का महल हुआ रिवील हाल ही में जियोहॉटस्टार ने ‘द 50’ के आलीशान महल का हाउस टूर वीडियो शेयर किया. वीडियो में इस महल को ताकत और रहस्य का घर बताया गया है, जिसकी रखवाली शेर कर रहे हैं. शो में ड्रामा और हंगामा को सबसे बड़े एलिमेंट्स बताया गया है. खास बात यह है कि महल में स्क्विड गेम जैसी एक एरीना भी है, जहां शेर कंटेस्टेंट्स के लिए गेम्स करवाएगा, वहीं लायन डेन में आमने-सामने की टक्कर देखने को मिलेगी.

महल के अंदर एक शानदार ड्रॉइंग रूम है, जिसमें बड़ा सा सोफा सेट लगा है, साथ ही तीन शानदार बेडरूम भी हैं. प्रोमो में कहा गया है, 'यहां सिर्फ एक ही रुल होगा कि यहां कोई रुल नहीं होंगे.' आगे यह भी जोड़ा गया कि शो में वही लोग टिक पाएंगे, जिनका दिल मजबूत होगा और दिमाग शेर के पंजों से भी तेज चलेगा.

‘द 50’ का ग्रैंड महल देख चौंके फैंस

सोशल मीडिया पर प्रोमो आते ही लोगों के मजेदार रिएक्शन सामने आने लगे. एक यूजर ने लिखा, 'GTA 6 से पहले नया बिग बॉस आ गया, lol.' दूसरे ने कहा, 'इंडियन स्क्विड गेम.' वहीं किसी ने इसे 'बिग बॉस प्रो मैक्स वर्जन' बताया. एक कमेंट में मजाक उड़ाया गया, 'अगर महाभारत के जमाने में बिग बॉस होता तो ऐसा होता,' तो किसी ने इसे 'सस्ता स्क्विड गेम' तक कह दिया.

शो में कौन कौन आइगा नजर?

‘द 50’ मशहूर फ्रेंच रियलिटी शो Les Cinquante से इंस्पायर्ड है, जो अपने अलग कॉन्सेप्ट और हाई-स्टेक गेमप्ले के लिए जाना जाता है. इंडियन वर्जन में 50 कंटेस्टेंट्स को एक शानदार महल में रखा जाएगा, जहां रणनीति, गठजोड़ और सर्वाइवल सबसे अहम होंगे.

शो में करण पटेल, फैसल शेख, बिग बॉस OTT विनर दिव्या अग्रवाल, मोनालिसा, विक्रांत सिंह राजपूत, शाइनी दोशी, यूट्यूबर दुश्यंत कुकरेजा, रिधि डोगरा और उर्वशी ढोलकिया जैसे नाम शामिल हैं. शो को फराह खान होस्ट करेंगी, जबकि ‘लायन’ की पहचान अभी सस्पेंस बनी हुई है. ‘द 50’ 1 फरवरी से जियोहॉटस्टार और कलर्स पर शुरू होगा.