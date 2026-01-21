हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन‘द 50’ का ग्रैंड महल देख चौंके फैंस, स्क्विड गेम जैसे एरिना पर बोले- 'ये तो बिग बॉस प्रो मैक्स है'

‘द 50’ का ग्रैंड महल देख चौंके फैंस, स्क्विड गेम जैसे एरिना पर बोले- 'ये तो बिग बॉस प्रो मैक्स है'

The 50: रियलिटी शो ‘द 50’ का एक नया प्रोमो सामने आया है, जहां पर महल का कोना-कोना दिखाया गया है और बताया गया है कि इसके क्या रुल होंगे. शो का पहला लुक सामने आने के बाद दर्शकों की उत्सुकता बढ़ गई है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 21 Jan 2026 05:17 PM (IST)
नए रियलिटी शो ‘द 50’ का पहला लुक सामने आने के बाद से ही दर्शकों की उत्सुकता बढ़ गई है. हाल ही में आए प्रोमो में न सिर्फ उस शानदार महल की झलक दिखाई गई है, जहां यह शो होगा, बल्कि गेमप्ले और रुल्स के भी हिंट मिले हैं. हालांकि, कई लोगों का कहना है कि यह शो कुछ खास नया नहीं है और उन्हें यह ‘बिग बॉस का प्रो मैक्स वर्जन’ जैसा लग रहा है.

‘द 50’ का महल हुआ रिवील
हाल ही में जियोहॉटस्टार ने ‘द 50’ के आलीशान महल का हाउस टूर वीडियो शेयर किया. वीडियो में इस महल को ताकत और रहस्य का घर बताया गया है, जिसकी रखवाली शेर कर रहे हैं. शो में ड्रामा और हंगामा को सबसे बड़े एलिमेंट्स बताया गया है. खास बात यह है कि महल में स्क्विड गेम जैसी एक एरीना भी है, जहां शेर कंटेस्टेंट्स के लिए गेम्स करवाएगा, वहीं लायन डेन में आमने-सामने की टक्कर देखने को मिलेगी.

महल के अंदर एक शानदार ड्रॉइंग रूम है, जिसमें बड़ा सा सोफा सेट लगा है, साथ ही तीन शानदार बेडरूम भी हैं. प्रोमो में कहा गया है, 'यहां सिर्फ एक ही रुल होगा कि यहां कोई रुल नहीं होंगे.' आगे यह भी जोड़ा गया कि शो में वही लोग टिक पाएंगे, जिनका दिल मजबूत होगा और दिमाग शेर के पंजों से भी तेज चलेगा.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by JioHotstar Reality (@jiohotstarreality)

‘द 50’ का ग्रैंड महल देख चौंके फैंस
सोशल मीडिया पर प्रोमो आते ही लोगों के मजेदार रिएक्शन सामने आने लगे. एक यूजर ने लिखा, 'GTA 6 से पहले नया बिग बॉस आ गया, lol.' दूसरे ने कहा, 'इंडियन स्क्विड गेम.' वहीं किसी ने इसे 'बिग बॉस प्रो मैक्स वर्जन' बताया. एक कमेंट में मजाक उड़ाया गया, 'अगर महाभारत के जमाने में बिग बॉस होता तो ऐसा होता,' तो किसी ने इसे 'सस्ता स्क्विड गेम' तक कह दिया.

शो में कौन कौन आइगा नजर?
‘द 50’ मशहूर फ्रेंच रियलिटी शो Les Cinquante से इंस्पायर्ड है, जो अपने अलग कॉन्सेप्ट और हाई-स्टेक गेमप्ले के लिए जाना जाता है. इंडियन वर्जन में 50 कंटेस्टेंट्स को एक शानदार महल में रखा जाएगा, जहां रणनीति, गठजोड़ और सर्वाइवल सबसे अहम होंगे.

शो में करण पटेल, फैसल शेख, बिग बॉस OTT विनर दिव्या अग्रवाल, मोनालिसा, विक्रांत सिंह राजपूत, शाइनी दोशी, यूट्यूबर दुश्यंत कुकरेजा, रिधि डोगरा और उर्वशी ढोलकिया जैसे नाम शामिल हैं. शो को फराह खान होस्ट करेंगी, जबकि ‘लायन’ की पहचान अभी सस्पेंस बनी हुई है. ‘द 50’ 1 फरवरी से जियोहॉटस्टार और कलर्स पर शुरू होगा.

Published at : 21 Jan 2026 05:17 PM (IST)
Tags :
Farah Khan Karan Patel Divya Agarwal The 50
