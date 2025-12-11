तान्या मित्तल ने अमाल मलिक की फोटो को किया था Kiss? घर से बाहर आकर तोड़ी चुप्पी

सलमान खान का रियलिटी शो बिग बॉस 19 खत्म हो चुका है मगर इसके कंटेस्टेंट अभी भी सुर्खियों में बने हुए हैं. शो की फाइनलिस्ट तान्या मित्तल घर से बाहर आने के बाद भी खूब सुर्खियां बटोर रही हैं. उनकी खूब वीडियो वायरल हो रही हैं. तान्या एक बार फिर सुर्खियों में आ गई हैं. उन्होंने मालती चाहर के लगाए आरोप पर रिएक्ट किया है. मालती ने कहा था कि टास्क के दौरान तान्या ने अमाल की फोटो को किस किया था.

तान्या ने अब अमाल की फोटो को किस करने वाली कंट्रोवर्सी पर रिएक्ट किया है. उन्होंने न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में इस बारे में खुलकर बात की है. उन्होंने कहा-

'मेरे साथ ऐसा है कि मुझे परिवार, बच्चे सब चाहिए. मैं अकेले थक गई हूं. मम्मी पापा से मैं बोल नहीं पाती ज़्याद. कभी मैंने अपने मम्मी पापा को नहीं बोला कि इसने मेरे साथ बुरा किया है इससे डरती हूं.'

ऑनस्क्रीन किस कर आती

तान्या ने आगे कहा- 'मैंने किस किया होता ना और अगर मुझे प्यार होता, तो मैं दुनिया से कभी नहीं डरी ना. अमाल से प्यार करती होती तो मैं बोलने मैं भी नहीं डरती. मैं तो ऑन स्क्रीन किस करके आ जाती कि यार मैं तो प्यार करती हूं.' तान्या ने आखिर में इस आरोप को पूरी तरह से नकार दिया और समझाया कि क्योंकि वह प्यार में नहीं थी, इसलिए उसके लिए किसी की तस्वीर को किस करने का कोई कारण नहीं था और उसने मालती के दावे को बेबुनियाद बताकर खारिज कर दिया.

बता दें तान्या मित्तल को एकता कपूर मे बिग बॉस में ही एक शो ऑफर कर दिया था. जिसके बाद से वो बेहद खुश हैं और बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद से ही काम पर लग गई हैं. हाल ही में उन्होंने एक एड भी शूट किया है.

