हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनफिटनेस में उस्ताद बन गई हैं तारक मेहता की 'रीटा रिपोर्टर', जिम में बनाया ये शानदार रिकॉर्ड

फिटनेस में उस्ताद बन गई हैं तारक मेहता की 'रीटा रिपोर्टर', जिम में बनाया ये शानदार रिकॉर्ड

प्रिया अहूजा को शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में देखा गया था. हालांकि, अब एक्ट्रेस शो का हिस्सा नहीं हैं. प्रिया अब फिटनेस पर फोकस कर रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 24 Nov 2025 08:08 AM (IST)
Preferred Sources

तारक मेहता का उल्टा चश्मा में रीटा रिपोर्टर का रोल निभा चुकीं एक्ट्रेस प्रिया अहूजा राजदा अब एक फिटनेस एक्सपर्ट बन गई हैं. उन्होंने टीवी की दुनिया से फिलहाल खुद को अलग रखा है. हाल में ही प्रिया ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में एक वीडियो पोस्ट किया है जहां पीठ पर 75 किलोग्राम से भी ज्यादा का वजन उठाकर वो प्लैंक करते हुए नजर आ रही हैं. वो इसे किसी महिला द्वारा एशिया में किया गया एक रिकॉर्ड प्लैंक बता रही हैं. 

कैसे बनाया रिकॉर्ड?
रीटा रिपोर्टर ने अपनी पोस्ट में लिखा है- ये मेडल सिर्फ 75 किलो पीठ पर रखकर प्लैंक करने के लिए नहीं है. हम सुबह, हम दर्द, हर आंसू के साथ मैंने हमेशा ही खुद से कहा है- बस आज गिव अप नहीं करना है. इंडिया और एशिया में 75 किलो पीठपर लाद कर 42.48 सेकेंड प्लैंक करने के किसी फीमेल द्वारा ये रिकॉर्ड मेरा माइलस्टोन नहीं है बल्कि ये मेरा पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन है. 

रीटा रिपोर्टर ने मेडल के साथ सर्टिफिकेट लेते हुए अपनी फोटो भी लगाई है. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Priya Ahuja Rajda | Fitness | Fashion | Lifestyle (@priyaahujarajda)

रीटा रिपोर्टर से फेमस हुई थीं प्रिया
तारक मेहता का उल्टा चश्मा में प्रिया काफी फेमस हो गई थीं. टीवी के इस कॉमेडी शो में रीटा रिपोर्टर गोकुलधाम में रहने वाली रीटा रिपोर्टर का किरदार निभाती थीं जो कि कल तक चैनल में काम करती थीं. गोकुलधाम वालों की समस्याओं और अजीब माहौल को वो हमेशा दिखाती थीं. इस किरदार से प्रिया को अच्छी पहचान मिली थी. 

शो के डायरेक्टर से शादी 
प्रिया ने शो पर ही लंबे समय तक डायरेक्शन की भूमिका अदा करने वाले मालव राजदा से शादी कर ली थी. दोनों ने 2011 में शादी की और उनका एक बच्चा भी है. प्रिया शो में रीटा रिपोर्टर थीं और मालव ने कई साल तक डायरेक्टर का काम किया था. प्रिया ने दावा किया था कि उन्होंने कभी अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ मिक्स नहीं की थी. मालव ने 2022 में शो छोड़ दिया था. इसके बाद प्रिया ने कहा था कि पति के शो छोड़ने के बाद भी उन्हें भी शो से निकाल दिया था. 

और पढ़ें
Published at : 24 Nov 2025 08:08 AM (IST)
Tags :
Priya Ahuja Taarak Mehta Rita Reporter
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Weather Forecast: ठंड में बारिश का अटैक, 6 राज्यों में चेतावनी, जानें दिल्ली-NCR से बिहार तक कैसा रहेगा मौसम?
ठंड में बारिश का अटैक, 6 राज्यों में चेतावनी, जानें दिल्ली-NCR से बिहार तक कैसा रहेगा मौसम?
दिल्ली NCR
दिल्ली में 'जहरीली' हुई हवा, कोहरे के अलर्ट ने बढ़ाई चिंता! जानिए कब से पड़ेगी कड़ाके की सर्दी?
दिल्ली में 'जहरीली' हुई हवा, कोहरे के अलर्ट ने बढ़ाई चिंता! जानिए कब से पड़ेगी कड़ाके की सर्दी?
विश्व
Sheikh Hasina Extradition: बांग्लादेश से आई आधिकारिक चिट्ठी, शेख हसीना को सौंपने की मांग, जानें अब क्या करेगा भारत?
बांग्लादेश से आई आधिकारिक चिट्ठी, शेख हसीना को सौंपने की मांग, जानें अब क्या करेगा भारत?
क्रिकेट
फाइनल में बांग्लादेश के सामने पाकिस्तान ढेर, बना सके सिर्फ 125 रन, BAN के पास चैंपियन बनने का मौका
फाइनल में बांग्लादेश के सामने पाकिस्तान ढेर, बना सके सिर्फ 125 रन, BAN के पास चैंपियन बनने का मौका
Advertisement

वीडियोज

Crime News :जिस्म के डर्टी गेम की लुटेरी भाभी | Sansani
Hapur News: स्क्रैप गोदाम में भीषण आग...तेज धामाकों से मचा हाहाकार | Fire News
SIR Controversy: मतदाता सूची का शुद्धिकरण, अब बंगाल का रण! | Mamata | Chitra Tripathi | TMC | UP SIR
UP SIR Controversy: 27 की 'पिक्चर' का टीजर रिलीज | Yogi Adityanath | Akhilesh | Sheerin Sheerin
Sandeep Chaudhary: घुसपैठियों पर निशाना...राजनीति का नया तराना! SIR Controversy | NRC
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Weather Forecast: ठंड में बारिश का अटैक, 6 राज्यों में चेतावनी, जानें दिल्ली-NCR से बिहार तक कैसा रहेगा मौसम?
ठंड में बारिश का अटैक, 6 राज्यों में चेतावनी, जानें दिल्ली-NCR से बिहार तक कैसा रहेगा मौसम?
दिल्ली NCR
दिल्ली में 'जहरीली' हुई हवा, कोहरे के अलर्ट ने बढ़ाई चिंता! जानिए कब से पड़ेगी कड़ाके की सर्दी?
दिल्ली में 'जहरीली' हुई हवा, कोहरे के अलर्ट ने बढ़ाई चिंता! जानिए कब से पड़ेगी कड़ाके की सर्दी?
विश्व
Sheikh Hasina Extradition: बांग्लादेश से आई आधिकारिक चिट्ठी, शेख हसीना को सौंपने की मांग, जानें अब क्या करेगा भारत?
बांग्लादेश से आई आधिकारिक चिट्ठी, शेख हसीना को सौंपने की मांग, जानें अब क्या करेगा भारत?
क्रिकेट
फाइनल में बांग्लादेश के सामने पाकिस्तान ढेर, बना सके सिर्फ 125 रन, BAN के पास चैंपियन बनने का मौका
फाइनल में बांग्लादेश के सामने पाकिस्तान ढेर, बना सके सिर्फ 125 रन, BAN के पास चैंपियन बनने का मौका
बॉलीवुड
संजय कपूर के निधन और सैफ अली खान पर अटैक के वक्त एक साथ आ गई थी कपूर फैमिली, अरमान जैन ने बताया कैसे किया हैंडल
संजय कपूर के निधन और सैफ अली खान पर अटैक के वक्त एक साथ आ गई थी कपूर फैमिली, अरमान जैन ने बताया कैसे किया हैंडल
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ट्रेंडिंग
Video: शख्स ने बना डाला लौकी का भर्ता! बैंगन और आलू पर शुरू हो गई बहस- यूजर्स बोले जिंदाबाद था और रहेगा- वीडियो वायरल
शख्स ने बना डाला लौकी का भर्ता! बैंगन और आलू पर शुरू हो गई बहस- यूजर्स बोले जिंदाबाद था और रहेगा
नौकरी
बिहार में सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका, 14,921 पदों पर भर्ती, 24 नवंबर तक करें आवेदन
बिहार में सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका, 14,921 पदों पर भर्ती, 24 नवंबर तक करें आवेदन
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
ENT LIVE
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
ENT LIVE
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
ENT LIVE
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
Embed widget