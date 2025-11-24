फिटनेस में उस्ताद बन गई हैं तारक मेहता की 'रीटा रिपोर्टर', जिम में बनाया ये शानदार रिकॉर्ड

तारक मेहता का उल्टा चश्मा में रीटा रिपोर्टर का रोल निभा चुकीं एक्ट्रेस प्रिया अहूजा राजदा अब एक फिटनेस एक्सपर्ट बन गई हैं. उन्होंने टीवी की दुनिया से फिलहाल खुद को अलग रखा है. हाल में ही प्रिया ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में एक वीडियो पोस्ट किया है जहां पीठ पर 75 किलोग्राम से भी ज्यादा का वजन उठाकर वो प्लैंक करते हुए नजर आ रही हैं. वो इसे किसी महिला द्वारा एशिया में किया गया एक रिकॉर्ड प्लैंक बता रही हैं.

कैसे बनाया रिकॉर्ड?

रीटा रिपोर्टर ने अपनी पोस्ट में लिखा है- ये मेडल सिर्फ 75 किलो पीठ पर रखकर प्लैंक करने के लिए नहीं है. हम सुबह, हम दर्द, हर आंसू के साथ मैंने हमेशा ही खुद से कहा है- बस आज गिव अप नहीं करना है. इंडिया और एशिया में 75 किलो पीठपर लाद कर 42.48 सेकेंड प्लैंक करने के किसी फीमेल द्वारा ये रिकॉर्ड मेरा माइलस्टोन नहीं है बल्कि ये मेरा पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन है.

रीटा रिपोर्टर ने मेडल के साथ सर्टिफिकेट लेते हुए अपनी फोटो भी लगाई है.

रीटा रिपोर्टर से फेमस हुई थीं प्रिया

तारक मेहता का उल्टा चश्मा में प्रिया काफी फेमस हो गई थीं. टीवी के इस कॉमेडी शो में रीटा रिपोर्टर गोकुलधाम में रहने वाली रीटा रिपोर्टर का किरदार निभाती थीं जो कि कल तक चैनल में काम करती थीं. गोकुलधाम वालों की समस्याओं और अजीब माहौल को वो हमेशा दिखाती थीं. इस किरदार से प्रिया को अच्छी पहचान मिली थी.

शो के डायरेक्टर से शादी

प्रिया ने शो पर ही लंबे समय तक डायरेक्शन की भूमिका अदा करने वाले मालव राजदा से शादी कर ली थी. दोनों ने 2011 में शादी की और उनका एक बच्चा भी है. प्रिया शो में रीटा रिपोर्टर थीं और मालव ने कई साल तक डायरेक्टर का काम किया था. प्रिया ने दावा किया था कि उन्होंने कभी अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ मिक्स नहीं की थी. मालव ने 2022 में शो छोड़ दिया था. इसके बाद प्रिया ने कहा था कि पति के शो छोड़ने के बाद भी उन्हें भी शो से निकाल दिया था.