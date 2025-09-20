तारक मेहता का उल्टा चश्मा बीते 17 सालों से लोगों का एंटरटेन करता आ रहा है. शो में शुरू से जितने भी किरदार नजर आए हैं लोगों ने सभी को खूब पसंद किया है. फिर वो जेठालाल हो या दयाबेन हर किसी को खूब प्यार मिला है. शो से दयाबेन लंबे समय से गायब हैं और फैंस उन्हें मिस भी करते हैं. दिशा वकानी के शो में नजर नहीं आने के बीच उनकी एक गरबा करते हुए पुरानी वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो सलमान खान के साथ डांस कर रही हैं.

दयाबेन ऑडियंस के साथ सलमान खान की भी फेवरेट हैं. एक बार सलमान खान अपनी फिल्म जय हो के प्रमोशन के लिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा में आए थे. जहां पर उन्होंने दयाबेन के साथ गरबा किया था.

सलमान-दिशा ने किया गरबा

सलमान खान जब अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए आए थे तब उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि दयाबेन का किरदार उनका फेवरेट है. उस समय दयाबेन का किरदार दिशा वकानी निभाती नजर आईं थीं. शो में जब सलमान खान गोकुलधाम सोसाइटी में आए थे तो दयाबेन ने आरती की थाली के साथ उनका स्वागत किया था. जब वो थाली से आरती कर रही थीं तो वो साथ में गरबा करना शुरू कर देती हैं. दयाबने के गरबा स्टार्ट करने के साथ सलमान खान भी गरबा करने लगते हैं. सलमान और दयाबेन के गरबा का वीडियो वायरल हो रहा है.

बता दें तारक मेहता का उल्टा चश्मा में दयाबेन लंबे समय से नजर नहीं आ रही हैं. वो बच्चे के जन्म के बाद से शो में नजर नहीं आ रही हैं. असित मोदी ने कई बार दिशा वकानी को शो में वापस लाने की कोशिश की थी मगर वो वापस नहीं आ पा रही हैं. प्रोड्यूसर ने अब खुलासा किया है कि वो जल्द ही नई दयाबेन लेकर आ रहे हैं.

ये भी पढ़ें: Hridayapoorvam OTT Release: मोहनलाल की फिल्म ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज, जान लीजिए डिटेल्स