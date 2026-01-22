'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' शो में जेठालाल की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाले दिलीप जोशी किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं. उन्होंने इस किरदार को इतने शानदार ठंग से निभाया है कि दर्शक असली नाम के बयाय उन्हें किरदार के नाम जेठालाल से ही जानते हैं.

दिलीप जोशी पिछले 17 सालों से जेठालाल बन सबको एंटरटेन कर रहे हैं.जुलाई 2026 में तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो 18 साल पूरा करने जा रहा है. इतने साल बाद भी ये शो टीवी के टॉप शोज में से एक बना हुआ है.लेकिन, क्या आपको पता है कि जेठालाल शो के हाईएस्ट पेड़ एक्टर हैं.

दिलीप जोशी चार्ज करते हैं मोटी रकम

ईटाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जेठालाल की भूमिका निभाने के लिए दिलीप जोशी मोटी रकम चार्ज करते हैं. रिपोर्ट के अनुसार वो एक एपिसोड के लिए 2 लाख रुपये की फीस लेटे हैं.एक इंटरव्यू में दिलीप जोशी ने कहा था कि अब उन्हें लगता है कि उनका फ्यूचर सिक्योर है.

बता दें तारक मेहता शो से पहले लगभग डेढ़ साल तक उनके पास कोई काम नहीं था.आपको बता दें कि दिलीप जोशी के अलावा दिशा वकानी भी शो की हाईएस्ट पेड़ एक्ट्रेस रह चुकी हैं. जब वो शो में थीं, तब एक एपिसोड के लिए मोटी रकम चार्ज किया करती थीं.लेकिन, 9 साल पहले उन्होंने मैटरनिटी लीव ली थी, जिसके बाद कभी भी शो में वापसी नहीं की.

मेकर्स से लेकर फैंस तक को अभी भी शो में उनकी वापसी का इंतजार रहता है.दिशा वकानी के बाद अब शो में आत्माराम भिड़े की भूमिका निभाने वाले मंदार चंदवादकर शो के सेकंड हाईएस्ट पेड एक्टर बन चुके हैं. वो प्रति एपिसोड 80 हजार रुपये चार्ज करते हैं.बता दें जुलाई 2008 में तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो लॉन्च हुआ था.तभी से शो ने टीवी की दुनिया में अपना दबदबा कायम किया हुआ है.

