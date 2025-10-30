2 बच्चों की मां बन चुकी हैं दयाबेन, बताया कितनी मुश्किल रही जिंदगी

टीवी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा कई सालों से लोगों का एंटरटेनमेंट करता आ रहा है. शो के हर किरदार को लोगों ने खूब प्यार दिया है. शो के जो किरदार भी छोड़कर जा चुके हैं. शो में दयाबेन का किरदार निभाकर दिशा वकानी हर जगह छा गई थी. मां बनने के बाद दिशा वकानी ने शो छोड़ दिया था. दिशा दो बार मां बन चुकी हैं. दिशा वकानी ने बच्चों के जन्म के बाद से शो में वापसी नहीं की है. अब उन्होंने मदरहुड के बारे में बात की है.

दिशा वकानी टीवी से 8 सालों से दूर हैं. अब उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर बात की है. उन्होंने बताया है कि वो धर्म की राह पर निकल पड़ी हैं. अब वो छोटे पर्दे पर मुश्किल ही वापसी करेंगी. दिशा का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें वो अपनी डिलीवरी के बारे में बात करती नजर आ रही हैं.

धर्म की राह पर चलीं दिशा वकानी

दिशा कहती हैं- 'मैं उस समय बहुत डर गई थी. पेरेंटिग का कोर्स कर रही थी तो मुझे किसी ने कहा कि आप मैं हैं लेकिन चिल्लाना नहीं है आपको. आप चिल्लाएंगी तो अंदर का बच्चा डर जाएगा. मैं मन में सोच रही थी कि दर्द होगा तो चिल्लाएंगे ही क्योंकि शूटिंग लाइन में सुना था कि चीख निकलती है. मैंने सोचा कि क्या करूं तो मैंने गायत्री मंत्र ले लिया. मैंने हंसते-हंसते डिलिवरी की. मैंने मन में गायत्री माता का स्मरण किया था.'

दिशा ने आगे कहा- 'आंखें बंद और हंसती रही और मेरी बेटी स्तुति ने जन्म लिया. ये चमत्कार हर मां जो प्रेग्नेंट होती है हर किसी को कहती हूं ये मंत्र आप बोलते रहिए क्या शक्ति मिलती है. वो आपको चमत्कार दिखेगा और वो बहुत याद रहेगा. तो इस दुनिया में हिंदू सनातन में जो बच्चे आते हैं उन्हें गायत्री माता का मंत्र तो आ ही जाता है, ऑटोमैटिकली.'

ये भी पढ़ें: एनरिक इग्लेसियस के कॉन्सर्ट में पहुंचे बॉलीवुड सेलेब्स, मलाइका अरोड़ा से लेकर रकुल प्रीत सिंह ने किया खूब एंजॉय