तारक मेहता के टपु का सोनू संग था अफेयर? भव्य गांधी ने निधि संग प्यार वाली खबरों पर किया रिएक्ट

तारक मेहता का उल्टा चश्मा में भव्य गांधी ने टपु का रोल प्ले किया था. वो सालों तक इस शो का हिस्सा थे. हालांकि, अब वो इस शो में नहीं हैं. उन्होंने ये शो छोड़ दिया है. भव्य को इस शो से खूब पहचान मिली. शो में एक्ट्रेस निधि भानुशाली भी नजर आई थीं. वो सोनू के रोल में थीं. शो में टपु और सोनू की अच्छी दोस्ती थी. दोनों के अफेयर से जुड़े प्लॉट भी अक्सर दिखाए गए. वहीं रियल लाइफ में भी भव्य और निधि का नाम जोड़ा गया. अब भव्य ने इन खबरों पर रिएक्ट किया है.

भव्य गांधी ने हिंदी रश से बातचीत में बताया, 'मेरी टपु सेना के साथ बातचीत होती है. सभी कनेक्टेड हैं. सभी लोग अपनी-अपनी जिंदगी में अच्छा कर रहे हैं. टपु और सोनू का शो में अफेयर रिलेटेड ट्रैक दिखाया जाता था. लोगों ने उसे भव्य और निधि से जोड़ दिया था.'

निधि संग सिर्फ दोस्ती- भव्य गांधी

आगे भव्य ने कहा, 'मैं जैसे कुश, अजहर और समय के साथ हूं, वैसे ही निधि के साथ भी था. हम लोग एक ही ग्रुप में थे. बहम साथ में सब खूब घूमते थे. खूब बातें करते थे. जब शूट नहीं होता था तो राउंड पर जाते थे. उस वक्त किसी ने क्या देखा, क्या सोचा पता नहीं. मैं और निधि अच्छे दोस्त हैं. इससे ज्यादा कुछ नहीं. हम पांच सोसायटी में अच्छे दोस्त थे. जैसे हम शो में दोस्त थे वैसे ही रियल लाइफ में भी दोस्त हैं.'

बता दें कि निधि और भव्य दोनों ही अब तारक मेहता का उल्टा चश्मा का हिस्सा नहीं हैं. भव्य ने गुजराती फिल्मों के लिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा छोड़ दिया था. वहीं निधि ने अपनी पढ़ाई पर फोकस करने के लिए शो छोड़ दिया था. अब दोनों अपनी-अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए हैं.