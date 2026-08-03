मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनमोनोकनी पहन जब दलेर मेहंदी संग मुनमुन दत्ता ने लगाए ठुमके, 'चढ़ती जवानी संभाल' गाने में दिखीं

मोनोकनी पहन जब दलेर मेहंदी संग मुनमुन दत्ता ने लगाए ठुमके, 'चढ़ती जवानी संभाल' गाने में दिखीं

मुनमुन दत्ता को फैंस बबीता जी के नाम से जानते हैं. 18 सालों से एक्ट्रेस शो का हिस्सा हैं. इस शो में उनका अहम रोल है. लेकिन क्या आपको पता है कि मुनमुन ने दलेर मेहंदी संग डास किया था.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 03 Aug 2026 05:51 PM (IST)
Preferred Sources

एक्ट्रेस मुनुमन दत्ता टीवी इंडस्ट्री की मोस्ट पॉपुलर स्टार हैं. वो सालों से सिटकॉम 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में नजर आ रही हैं. शो में मुनमुन को 18 साल हो गए हैं. इन सालों में मुनमुन ने किसी और शो या फिल्मों में काम नहीं किया. वो कुछ शोज में सिर्फ गेस्ट के तौर पर दिखीं. लेकिन इस शो से पहले मुनमुन ने कुछ म्यूजिक वीडियोज भी किए. 

मुनमुन दत्ता का डांस वीडियो

उन्होंने सिंगर दलेर मेहंदी संग भी काम किया है. वो गाना 'चढ़ती जवानी संभाल' में नजर आई थीं. इस गाने में उन्होंने दलेर संग ठुमके लगाए. दलेर संग उनका डांस वायरल है. इस गाने में मुनमुन को ग्लैमरस और बोल्ड लुक में देखा गया. उन्होंने मोनोकनी पहनकर भी डांस किया. इस लुक को उन्होंने व्हाइट कलर के बूट्स और हाई पोनी से कंप्लीट किया. इसके अलावा वो घाघरा-चोली में भी नजर आईं. उन्होंने मिनी स्कर्ट भी पहनी.

ये भी पढ़ें- 'सीआईडी' के दया ने बताई 'तारक मेहता' की ऑफ स्क्रीन डार्क रियलिटी? वायरल वीडियो से मिला ये हिंट

ये गाना 2004 में आया था. गाने को दलेर मेहंदी ने गाया था. ये गाना एल्बम 'शा रा रा रा' में आया था. गाने को दलेर मेहंदी ने ही कंपोज किया था.

मुनमुन दत्ता की बात करें तो वो अपने लुक्स से कहर ढाती हैं. उनके ग्लैमर लुक्स वायरल रहते हैं. शो तारक मेहता में भी उन्हें मॉडर्न-ग्लैमरस अवतार में दिखाया गया. शो में वो बबीता जी के रोल में हैं. शो में वो कृष्णन अय्यर की पत्नी बनी हैं.

ये भी पढ़ें- 'हिंदू लड़कियां जैसे ही इस्लामिस्ट के संपर्क में आती हैं', क्या कंगना रनौत ने किया सोनाक्षी सिन्हा को टारगेट?

इन शोज में नजर आईं मुनमुन दत्ता

एक्ट्रेस के करियर की बात करें तो उन्होंने 2004 में शो 'हम सब बाराती' में काम किया था. इस शो में वो मीठी के रोल में थीं. इसके बाद वो 2008 में 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में दिखीं और अभी भी शो का हिस्सा हैं. हाल ही में शो ने 18 साल पूरे किए हैं. शो में दिलीप जोशी, तनुज महाशब्दे, सोनालिका जोशी, श्याम पाठक, अमित भट्ट जैसे स्टार्स नजर आ रहे हैं. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by 𝐌𝐔𝐍𝐌𝐔𝐍 𝐃𝐔𝐓𝐓𝐀 🧚🏻‍♀️🦋 (@mmoonstar)

फिल्मों में भी किया काम

इसके अलावा वो 'कौन बनेगा करोड़पति 13', 'बिग बॉस 15' और 'द खतरा खतरा शो' में गेस्ट के तौर पर दिखीं. वो कमल हसन की 'मुंबई एक्सप्रेस में भी दिखीं. ये उनकी पहली फिल्म थी. इसके अलावा 2006 में उन्होंने एक फिल्म 'हॉलिडे' में भी काम किया था. फिल्म में वो शूली के रोल में थीं. 

पर्सनल लाइफ में मुनमुन दत्ता ने शादी नहीं की है. वो 38 साल की हैं. उन्हें ट्रैवल करना बहुत पसंद हैं.  वो इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव रहती हैं. उनके इंस्टाग्राम पर 8.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by 𝐌𝐔𝐍𝐌𝐔𝐍 𝐃𝐔𝐓𝐓𝐀 🧚🏻‍♀️🦋 (@mmoonstar)

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
Read More
Published at : 03 Aug 2026 05:51 PM (IST)
Tags :
Munmun Dutta TMKOC
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेलीविजन
मोनोकनी पहन जब दलेर मेहंदी संग मुनमुन दत्ता ने लगाए ठुमके, 'चढ़ती जवानी संभाल' गाने में दिखीं
मोनोकनी पहन जब दलेर मेहंदी संग मुनमुन दत्ता ने लगाए ठुमके, 'चढ़ती जवानी संभाल' गाने में दिखीं
टेलीविजन
'कुछ भी नहीं बचा...', असम बाढ़ में फंसीं गोपी बहू की मां, छलका दर्द, नहीं रोक पाईं आंसू
'कुछ भी नहीं बचा...', असम बाढ़ में फंसीं गोपी बहू की मां, छलका दर्द, नहीं रोक पाईं आंसू
टेलीविजन
नॉर्मल डिलीवरी के लिए किस तरह की तैयारी करनी चाहिए? टीवी एक्ट्रेस सुरभि ज्योति ने बताई काम की बात
नॉर्मल डिलीवरी के लिए किस तरह की तैयारी करनी चाहिए? टीवी एक्ट्रेस ने खोला राजा
टेलीविजन
'सीआईडी' के दया ने बताई 'तारक मेहता' की ऑफ स्क्रीन डार्क रियलिटी? वायरल वीडियो से मिला ये हिंट
'सीआईडी' के दया ने बताई 'तारक मेहता' की ऑफ स्क्रीन डार्क रियलिटी?
Advertisement

वीडियोज

Triggered Insaan ने 50 घंटे की Live Stream से Assam Flood Relief के लिए जुटाए ₹70 लाख
Ram Gopal Varma-Urmila Matondkar की सीक्रेट शादी का दावा, पुराने किस्से फिर चर्चा में
Salman Khan ने SVC63 के लिए घटाई फीस? 120 करोड़ से 70 करोड़ लेने की चर्चा
हम सालों से घुटने के दर्द से बेवजह डर रहे थे? जो बात डॉक्टर भी छुपाते हैं, वो आज बाहर आ गई!
Baba Bageshwar: जमीन की 'लूट'...क्या बाबा बागेश्वर ने दी छूट ? | Dhirendra Shashtri
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
युवाओं पर लाठी-पैलेट गन चलाने के लिए…, खरगे का PM मोदी पर हमला
युवाओं पर लाठी-पैलेट गन चलाने के लिए…, खरगे का PM मोदी पर हमला
मध्य प्रदेश
दतिया में नरोत्तम मिश्रा नहीं बीजेपी की हार की ये हैं 5 बड़ी वजहें, पढ़ें यहां
दतिया में नरोत्तम मिश्रा नहीं बीजेपी की हार की ये हैं 5 बड़ी वजहें, पढ़ें यहां
मध्य प्रदेश
Datia By-election Result 2026 Live: दतिया उपचुनाव में कांग्रेस की जीत, BJP को हराकर सीट पर कब्जा बरकरार
Live: दतिया उपचुनाव में कांग्रेस की जीत, BJP को हराकर सीट पर कब्जा बरकरार
टेलीविजन
'कुछ भी नहीं बचा...', असम बाढ़ में फंसीं गोपी बहू की मां, छलका दर्द, नहीं रोक पाईं आंसू
'कुछ भी नहीं बचा...', असम बाढ़ में फंसीं गोपी बहू की मां, छलका दर्द, नहीं रोक पाईं आंसू
क्रिकेट
बुमराह की जगह टीम इंडिया में आए आकिब नबी की टोटल नेटवर्थ कितनी है?
बुमराह की जगह टीम इंडिया में आए आकिब नबी की टोटल नेटवर्थ कितनी है?
बिहार
बांकीपुर रिजल्ट: प्रशांत किशोर की पहली प्रतिक्रिया, 'मेरे विधायक बनने से…'
बांकीपुर रिजल्ट: प्रशांत किशोर की पहली प्रतिक्रिया, 'मेरे विधायक बनने से…'
इंडिया
कर्नाटक के साथ कावेरी विवाद, CM विजय ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा
कर्नाटक के साथ कावेरी विवाद, CM विजय ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा
इंडिया
आपराधिक बैकग्राउंड वालों को नहीं राहत, प्रदर्शन पर जानें SC ने क्या कहा
आपराधिक बैकग्राउंड वालों को नहीं राहत, प्रदर्शन पर जानें SC ने क्या कहा
ENT LIVE
Lock Upp 2 से बाहर हुईं Akanksha Choudhary, किया चौंकाने वाला Casting Couch खुलासा
Lock Upp 2 से बाहर हुईं Akanksha Choudhary, किया चौंकाने वाला Casting Couch खुलासा
ENT LIVE
Triggered Insaan ने 50 घंटे की livestream से Assam Flood Relief के लिए जुटाए ₹70 लाख
Triggered Insaan ने 50 घंटे की livestream से Assam Flood Relief के लिए जुटाए ₹70 लाख
ENT LIVE
SVC63 के लिए Salman Khan ने 120 करोड़ छोड़ लिए सिर्फ 70 करोड़? रिपोर्ट से चर्चा तेज
SVC63 के लिए Salman Khan ने 120 करोड़ छोड़ लिए सिर्फ 70 करोड़? रिपोर्ट से चर्चा तेज
ENT LIVE
Ranbir Kapoor की Ramayana कास्टिंग पर Dipika Chikhlia का समर्थन, बोलीं- एक्टर कुछ भी कर सकता है
Ranbir Kapoor की Ramayana कास्टिंग पर Dipika Chikhlia का समर्थन, बोलीं- एक्टर कुछ भी कर सकता है
ENT LIVE
Pakistan में Ramayana Trailer की तारीफ, Yash के Ravana लुक और VFX ने जीता फैंस का दिल
Pakistan में Ramayana Trailer की तारीफ, Yash के Ravana लुक और VFX ने जीता फैंस का दिल
Embed widget