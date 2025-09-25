हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन'शाहरुख ने मुझसे 10-15 मिनट बात कर ली और मेरा दिमाग हट गया', स्वरा भास्कर ने बताया पुराना किस्सा

'शाहरुख ने मुझसे 10-15 मिनट बात कर ली और मेरा दिमाग हट गया', स्वरा भास्कर ने बताया पुराना किस्सा

Swara Bhaskar inspiration: स्वरा भास्कर ने रियलिटी शो पति-पत्नी और पंगा में शाहरुख खान को लेकर मजेदार किस्सा साझा किया. उन्होंने बताया कि शाहरुख से बात करने पर वह पागल हो जाती थीं.

By : आईएएनएस | Updated at : 25 Sep 2025 07:02 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने फहाद अहमद से शादी के बाद से ही फिल्मों से दूरी बना ली है और अपनी 2 साल की बेटी राबिया की पेरेंटिंग पर ध्यान दे रही हैं.

एक्ट्रेस ने कुछ दिन पहले ही सोशल मीडिया पर अपनी बेटी के जन्मदिन की तस्वीरें पोस्ट की थीं, लेकिन अब कपल को टीवी रियलिटी शो पति-पत्नी और पंगा में देखा गया, जहां एक्ट्रेस ने शाहरुख खान को लेकर बड़ा खुलासा किया है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Swara Bhasker (@reallyswara)

स्वरा ने शाहरुख खान को छेड़ा 

कलर्स टीवी ने शो का नया प्रोमो शेयर किया है, जिसमें स्वरा भास्कर और उनके पति फहाद अहमद को डांडिया आउटफिट में देखा जा सकता है. सभी कंटेस्टेंट्स से सवाल किया जाता है कि ऐसा कौन है जिसने शाहरुख खान को छेड़ा था. पहले सभी लोग हिना खान पर शक करते हैं, लेकिन फिर स्वरा बताती है कि ये हरकत उन्होंने की है.

एक्ट्रेस पूरा किस्सा शेयर कर बताती हैं, "मेरा उनके साथ ऐसा है कि जब वो मेरे सामने आते हैं तो मैं पागल-वागल हो जाती हूं. ये मेरा गुडलक था, साल 2017-18 की बात है, उस वक्त जीरो फिल्म की शूटिंग चल रही थी, तो एक दिन उन्होंने मुझसे 10-15 मिनट बात कर ली, मेरा दिमाग ही हट गया और मुझे समझ न आए कि करना क्या है.

शाहरुख ने मुझसे 10-15 मिनट बात कर ली और मेरा दिमाग हट गया', स्वरा भास्कर ने बताया पुराना किस्सा

एक्ट्रेस आगे कहती हैं- मैं उनको छोड़ ही नहीं रही हूं, उनको तंग किए जा रही हूं, उनके पिता की महानता उनको ही बता रही हूं कि उनके पिताजी महान थे, पार्टिशन के बाद भारत आ गए थे, वो बेचारे अच्छा-अच्छा कह रहे थे. स्वरा की बात सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं.

अब शाहरुख खान को देखकर ही फैंस पागल हो जाते हैं, तो बात करने पर तो क्या ही होता होगा. स्वरा ने खुद इस बात का खुलासा किया था कि वो शाहरुख खान की तरह इंडस्ट्री पर राज करना चाहती थीं और उन्हीं को देखकर सिनेमा में आने का फैसला लिया था.

और पढ़ें
Published at : 25 Sep 2025 07:01 PM (IST)
Tags :
Swara Bhaskar Shah Rukh Khan Pati Patni Aur Panga
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
एशिया कप का फाइनल नहीं खेल पाएंगे सूर्यकुमार यादव? पाकिस्तान की शिकायत के बाद लगेगा बैन? जानें नियम
एशिया कप का फाइनल नहीं खेल पाएंगे सूर्यकुमार यादव? पाकिस्तान की शिकायत के बाद लगेगा बैन? जानें नियम
विश्व
'हमें इस समय भारत से परेशानी है, क्योंकि...', पाकिस्‍तान की भाषा बोल रहे मोहम्मद यूनुस, नॉर्थ ईस्‍ट पर उगला जहर
'हमें इस समय भारत से परेशानी है, क्योंकि...', पाकिस्‍तान की भाषा बोल रहे मोहम्मद यूनुस, नॉर्थ ईस्‍ट पर उगला जहर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सरकार ने नोएडा में पंचायतों से अधिकार छीन लिए', सपा चीफ अखिलेश यादव का बीजेपी पर आरोप
'सरकार ने नोएडा में पंचायतों से अधिकार छीन लिए', सपा चीफ अखिलेश यादव का बीजेपी पर आरोप
बॉलीवुड
कोई लेता है 2 करोड़, तो किसी की फीस है 3 करोड़...किसी स्टार से कम नहीं बॉलीवुड के इन बॉडीगार्ड्स की लाइफ
कोई लेता है 2 करोड़, तो किसी की फीस है 3 करोड़, मिलिए बॉलीवुड के अमीर बॉडीगार्ड्स से
Advertisement

वीडियोज

They Call Him OG Review: इमरान हाशमी और पवन कल्याण ने अपने ओजी स्टाइल से प्रभावित किया
Ashi Singh Garba: पीली सिल्क साड़ी में Aashi Singh का जलवा, Garba पर कही ये बात
Next Gen GST Reforms: जनता को बड़ी राहत, PM Modi का 'बचत उत्सव' तोहफा!
Dostana 2 Casting: Kartik Aaryan OUT, Vikrant Massey की एंट्री CONFIRM!
Wild Animal Attacks: UP में खूंखार जानवरों का आतंक, Lucknow, Bahraich, Hapur में दहशत
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
क्रिकेट
एशिया कप का फाइनल नहीं खेल पाएंगे सूर्यकुमार यादव? पाकिस्तान की शिकायत के बाद लगेगा बैन? जानें नियम
एशिया कप का फाइनल नहीं खेल पाएंगे सूर्यकुमार यादव? पाकिस्तान की शिकायत के बाद लगेगा बैन? जानें नियम
विश्व
'हमें इस समय भारत से परेशानी है, क्योंकि...', पाकिस्‍तान की भाषा बोल रहे मोहम्मद यूनुस, नॉर्थ ईस्‍ट पर उगला जहर
'हमें इस समय भारत से परेशानी है, क्योंकि...', पाकिस्‍तान की भाषा बोल रहे मोहम्मद यूनुस, नॉर्थ ईस्‍ट पर उगला जहर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सरकार ने नोएडा में पंचायतों से अधिकार छीन लिए', सपा चीफ अखिलेश यादव का बीजेपी पर आरोप
'सरकार ने नोएडा में पंचायतों से अधिकार छीन लिए', सपा चीफ अखिलेश यादव का बीजेपी पर आरोप
बॉलीवुड
कोई लेता है 2 करोड़, तो किसी की फीस है 3 करोड़...किसी स्टार से कम नहीं बॉलीवुड के इन बॉडीगार्ड्स की लाइफ
कोई लेता है 2 करोड़, तो किसी की फीस है 3 करोड़, मिलिए बॉलीवुड के अमीर बॉडीगार्ड्स से
इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025 Survey: बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
बिहार
बिहार के गयाजी में बड़ा हादसा, रील बनाने के चक्कर में 9 लड़के डूबे, 5 की मौत
बिहार के गयाजी में बड़ा हादसा, रील बनाने के चक्कर में 9 लड़के डूबे, 5 की मौत
नौकरी
रेलवे कर्मचारियों को बोनस देने का ऐलान, लेकिन रेलवे सुरक्षा बल को नहीं मिलेगा इसका फायदा! जानें क्यों?
रेलवे कर्मचारियों को बोनस देने का ऐलान, लेकिन रेलवे सुरक्षा बल को नहीं मिलेगा इसका फायदा! जानें क्यों?
ट्रेंडिंग
दहेज के बेड के साथ बीवी का लवर फ्री, पर्दा हटा और खुल गई पोल; देखें वीडियो
दहेज के बेड के साथ बीवी का लवर फ्री, पर्दा हटा और खुल गई पोल; देखें वीडियो
ENT LIVE
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
ENT LIVE
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
ENT LIVE
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
ENT LIVE
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
Embed widget