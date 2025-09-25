'शाहरुख ने मुझसे 10-15 मिनट बात कर ली और मेरा दिमाग हट गया', स्वरा भास्कर ने बताया पुराना किस्सा
Swara Bhaskar inspiration: स्वरा भास्कर ने रियलिटी शो पति-पत्नी और पंगा में शाहरुख खान को लेकर मजेदार किस्सा साझा किया. उन्होंने बताया कि शाहरुख से बात करने पर वह पागल हो जाती थीं.
बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने फहाद अहमद से शादी के बाद से ही फिल्मों से दूरी बना ली है और अपनी 2 साल की बेटी राबिया की पेरेंटिंग पर ध्यान दे रही हैं.
एक्ट्रेस ने कुछ दिन पहले ही सोशल मीडिया पर अपनी बेटी के जन्मदिन की तस्वीरें पोस्ट की थीं, लेकिन अब कपल को टीवी रियलिटी शो पति-पत्नी और पंगा में देखा गया, जहां एक्ट्रेस ने शाहरुख खान को लेकर बड़ा खुलासा किया है.
स्वरा ने शाहरुख खान को छेड़ा
कलर्स टीवी ने शो का नया प्रोमो शेयर किया है, जिसमें स्वरा भास्कर और उनके पति फहाद अहमद को डांडिया आउटफिट में देखा जा सकता है. सभी कंटेस्टेंट्स से सवाल किया जाता है कि ऐसा कौन है जिसने शाहरुख खान को छेड़ा था. पहले सभी लोग हिना खान पर शक करते हैं, लेकिन फिर स्वरा बताती है कि ये हरकत उन्होंने की है.
एक्ट्रेस पूरा किस्सा शेयर कर बताती हैं, "मेरा उनके साथ ऐसा है कि जब वो मेरे सामने आते हैं तो मैं पागल-वागल हो जाती हूं. ये मेरा गुडलक था, साल 2017-18 की बात है, उस वक्त जीरो फिल्म की शूटिंग चल रही थी, तो एक दिन उन्होंने मुझसे 10-15 मिनट बात कर ली, मेरा दिमाग ही हट गया और मुझे समझ न आए कि करना क्या है.
एक्ट्रेस आगे कहती हैं- मैं उनको छोड़ ही नहीं रही हूं, उनको तंग किए जा रही हूं, उनके पिता की महानता उनको ही बता रही हूं कि उनके पिताजी महान थे, पार्टिशन के बाद भारत आ गए थे, वो बेचारे अच्छा-अच्छा कह रहे थे. स्वरा की बात सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं.
अब शाहरुख खान को देखकर ही फैंस पागल हो जाते हैं, तो बात करने पर तो क्या ही होता होगा. स्वरा ने खुद इस बात का खुलासा किया था कि वो शाहरुख खान की तरह इंडस्ट्री पर राज करना चाहती थीं और उन्हीं को देखकर सिनेमा में आने का फैसला लिया था.
