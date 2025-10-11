एकता कपूर के शो 'नागिन' के अभी तक छह सीजन आ चुके हैं और सातवें सीजन का प्रोमो रिलीज किया जा चुका है. लेकिन नागिन की भूमिका में नजर आईं सुरभि ज्योति और सुरभि चंदना आज भी सबसे ज्यादा चर्चा में रहती हैं. ऐसे में फैंस इनके बारे में हर डिटेल जानना चाहते हैं. चलिए इस आर्टिकल में बताते हैं सुरभि ज्योति और सुरभि चंदना में अमीर कौन है.

सुरभि ज्योति ने 'नागिन 3' में बेला की भूमिका निभाई थी. इस सीजन में उनकी जोड़ी पर्ल वी पुरी के साथ देखने को मिली थी. आज भी आलम ये है कि नागिन के फैंस बार-बार इस जोड़ी को वापस लाने की गुहार मेकर्स से लगाते हैं.सुरभि ने अपने करियर में अभी तक कई टीवी शोज में काम किया है.

करोड़ों में है सुरभि ज्योति की नेटवर्थ

टीवी सीरियल्स के अलावा एक्ट्रेस ने पंजाबी फिल्मों से भी मोटी कमाई की है.Koimoi के अनुसार सुरभि ज्योति की नेटवर्थ 24 करोड़ रुपए है. हर महीने एक्ट्रेस 15 लाख रुपए की कमाई कर लेती हैं. एक्ट्रेस टीवी शोज, म्यूजिक वीडियो, पंजाबी मूवी , वेब सीरीज और ब्रांड एंडोर्समेंट से मोटी कमाई करती हैं.

एक्ट्रेस प्रति एपिसोड 70 हजार रुपए चार्ज करती हैं. वहीं, एक फिल्म के लिए सुरभि 50 लाख रुपए चार्ज करती हैं.सुरभि साल में 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर लेती हैं.

सुरभि चंदना ने अपने करियर की शुरुआत टीवी 2009 में शो 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में छोटी सी भूमिका निभाकर कर थी.हालांकि, एक्ट्रेस को सबसे ज्यादा पहचान स्टार प्लस के शो 'इश्कबाज' में अनिका ओबेरॉय की भूमिका निभाकर मिली.

सुरभि चंदना की नेटवर्थ

उसके बाद 'नागिन 5' में वो सर्वश्रेष्ट नागिन का किरदार निभाकर छा गईं. Bollywwodshaadis.com के अनुसार इस शो के लिए प्रति एपिसोड सुरभि 1,20,000 रुपए चार्ज करती थीं. एक्ट्रेस की नेटवर्थ 2 मिलियन डॉलर यानी 14 करोड़ रुपए है. इन दिनों सुरभि किसी शो में नजर नहीं आ रही हैं.

बल्कि वो फिलहाल अपनी मैरिड लाइफ को एंजॉय कर रही हैं. सुरभि टीवी शोज, म्यूजिक वीडियो और ब्रांड एंडोर्समेंट से मोटी कमाई करती हैं.बता दें दोनों नागिन की कमाई को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि सुरभि चंदना से ज्यादा अमीर सुरभि ज्योति हैं.

