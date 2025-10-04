टीवी की 'नागिन' यानी सुरभि चंदना हाल ही में अपने पति के संग 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' देखने पहुंची. वरुण धवन, जाह्नवी कपूर और रोहित श्रॉफ स्टारर ये फिल्म 2 अक्तूबर को रिलीज हुई है. फिल्म को दर्शको का मिला-जुला रिस्पॉन्स मिल रहा है.

लेकिन, सुरभि चंदना को ये फिल्म बिल्कुल पसंद नहीं आई है. एक्ट्रेस इस फिल्म को देख इतनी परेशान हो गईं कि क्लाइमैक्स में ही इसे बंद करने के लिए कह दिया.दऱअसल, अपने पति करण शर्मा के संग सुरभि चंदना 3 अक्तूबर को मूवी डेट पर गई थीं.

सुरभि ने दिया खतरनाक रिएक्शन

लेकिन 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' देख उनका पूरा मूड खराब हो गया. करण और सुरभि इंटरवल के दौरान समोसे खाते दिखे. सुरभि से करण ने फिल्म का रिव्यू पूजा, जिसका वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किया है.करण के सवाल पर सुरभि ने निराशाजनक रिएक्शन दिया.





इतना ही नहीं एक्ट्रेस ने कहा कि इस फिल्म का सबसे अच्छा पार्ट है ये समोसा. इस वीडियो को सुरभि ने अपने इंस्टाग्राम पर री-शेयर करते हुए लिखा- इस गंदगी में मुझे घसीटकर लाए, इसके लिए तुम जिम्मेदार हो.करण शर्मा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो और शेयर की है.

वीडियो में जैसे ही फिल्म खत्म होने वाली होती है, जाह्नवी कपूर को वरुण धवन की तरफ दौड़ते हुए देखा जाता है. सुरभि इस सीन को देख निराश हो जाती हैं और कहती हैं-अरे..रुको, रुको, कोई इस फिल्म को अभी बंद करो.सुरभि के इस वीडियो को देखने के बार फैंस जमकर अपना रिएक्शन दे रहे हैं.

