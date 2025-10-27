हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
'बीवी होगी घर पर...' जब सेट पर सुरभि चंदना पर भड़क गए थे पति करण, फिर एक्ट्रेस ने किया था ऐसा काम

‘बीवी होगी घर पर...’ जब सेट पर सुरभि चंदना पर भड़क गए थे पति करण, फिर एक्ट्रेस ने किया था ऐसा काम

Mohabbatein Starcast Photos: शाहरुख खान की फिल्म 'मोहब्बतें' को 25 साल पूरे हो चुके हैं. ऐसे में हम आपको फिल्म की स्टारकास्ट के लेटेस्ट लुक दिखा रहे हैं.

By : सखी चौधरी | Updated at : 27 Oct 2025 07:45 PM (IST)


टीवी एक्ट्रेस सुरभि चंदना ने अपने प्रोडक्शन हाउस ‘फील गुड ओरिजनल्स’ में नया म्यूजिक वीडियो ‘फर्जी’ रिलीज किया है. जिसे सोशल मीडिया पर खूब प्यार भी बन रहा है. गाने में शाइनी दोशी और एक्टर विशाल आदित्य सिंह नजर आ रहे हैं. ये गाना रिलीज हो चुका है. लेकिन एक्ट्रेस अभी भी इसका प्रमोशन कर रही हैं. हाल ही में उन्होंने शूटिंग के एक किस्से को याद किया और बताया कि एक बार सेट पर उनका अपने पति करण से जबरदस्त झगड़ा हो गया था.

फर्जी’ का शूट छोड़कर चली गई थीं सुरभि

बॉलीवुड बबल को दिए एक इंटरव्यू में सुरभि चंदना ने शूट के दिनों को याद किया. इस दौरान उनके साथ शाइनी, विशाल सिंह और करण शर्मा भी मौजूद थे. ऐसे में जब एक्ट्रेस से पूछा गया कि क्या वो सेट पर अपने पति से झगड़ती थी तो उन्होंने कहा कि एक दिन तो पति करण शर्मा की वजह से एक दिन शूटिंग छोड़कर ही चली गई थी. ये सुनकर हर कोई दंग रह गया.

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



एक्ट्रेस पर भड़क गए थे पति करण

सुरभि ने बताया, ‘हमारा झगड़ा टीजर की वजह से हुआ था. क्योंकि मैं चाहती थी कि ये अलग से शूट ना किया जाए और गाने में से ही कुछ शॉट ले लिए जाए. लेकिन करण चाहता था कि वो इसे अलग से ही शूट करे. मैंने करण से कहा कि ऐसा ना करे, क्योंकि हमारे दोनों एक्टर उस वक्त काफी बीमार थे. मुझे उनकी चिंता थी. इनके अलावा मैं सेट पर मौजूद हर इंसान के बारे में भी सोच रही थी. क्योंकि सब जरूरी थे.’

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



टीजर की वजह से हुआ था कपल का झगड़ा

एक्ट्रेस ने आगे कहा, ‘करण ने मेरी बात नहीं सुनी और कहा तुम अगर बीवी हो तो घर पर हो, यहां मैं भी बिजनेस पार्टनर हूं और मैं वो ही करूंगा जो मुझे करना है. बस ये सुनकर मुझे भी गुस्सा आ गया. फिर मैंने अपने बैग पैक किया और शूटिंग छोड़कर चली गई. ये में पहली बार ही किया था. इससे पहले मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था..’

About the author सखी चौधरी

सखी चौधरी बतौर कंसलटेंट एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हैं. एंटरटेनमेंट बीट पर उनकी अच्छी पकड़ है. पत्रकारिता में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है. डिजिटल मीडिया के अलावा कई टीवी चैनल्स के साथ भी काम कर चुकी हैं. 
Read
Published at : 27 Oct 2025 07:43 PM (IST)
Surbhi Chandna TV News Karan Sharma
