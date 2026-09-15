गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनसुरभि चंदना के घर में गणपति भोग से पहले लीक हुई गैस, बोलीं- बप्पा संग हो तो कोई बाधा नहीं

सुरभि चंदना के घर में गणपति भोग से पहले लीक हुई गैस, बोलीं- बप्पा संग हो तो कोई बाधा नहीं

गणपति भोग से पहले सुरभि चंदना के घर गैस लीकेज से परेशानी बढ़ गई, लेकिन परिवार ने मिलकर सब संभाल लिया और समय पर भोग चढ़ाया. सुरभि ने इसे बप्पा का चमत्कार बताते हुए गणपति की कृपा के लिए आभार जताया.

Written By : आईएएनएस |  Updated at : 15 Sep 2026 06:08 PM (IST)
Preferred Sources

टीवी एक्ट्रेस सुरभि चंदना ने हाल ही में गणेश चतुर्थी के दौरान हुई एक ऐसी घटना का खुलासा किया, जिसने भोग तैयार करने से ठीक पहले उनके परिवार की टेंशन बढ़ा दी थी. सुरभि ने बताया कि जब उनके घर में गणपति बप्पा को भोग लगाने और मेहमानों को खाना परोसने की तैयारी चल रही थी, तभी अचानक गैस हॉब ने काम करना बंद कर दिया. इतना ही नहीं, परिवार को गैस लीकेज का भी पता चला. 

कुछ देर के लिए ऐसा लगा कि समय पर भोग तैयार करना मुश्किल होगा, लेकिन आखिरकार सब कुछ ठीक हो गया और समय पर बप्पा को भोग चढ़ाया गया. सुरभि चंदना ने इस पूरे अनुभव को 'चमत्कारी' बताया.

ये भी पढ़ें:- गणपति बप्पा के रंग में रंगीं पश्मीना रोशन, लाल साड़ी में शेयर की खूबसूरत तस्वीरें

गैस लीकेज से बढ़ी परेशानी, परिवार ने संभाला मामला

उन्होंने इंस्टाग्राम पर गणेश चतुर्थी सेलिब्रेशन की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, शुक्र है बप्पा आ गए. छोटी सी कहानी तीन साल में पहली बार हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ, जो वाकई चमत्कारी था. 

बप्पा को भोग और मेहमानों को खाना परोसने से ठीक पहले हमारा गैस हॉब अचानक काम करना बंद हो गया और गैस लीकेज भी हो रही थी. एक पल के लिए लगा कि समय पर बप्पा और मेहमानों के लिए भोग तैयार करना और परोसना नामुमकिन है.

सुरभि ने आगे कहा, मुश्किल की इस घड़ी में पूरा परिवार साथ आया और किसी तरह स्थिति को संभाल लिया. सबने मिलकर समस्या को ठीक किया. बप्पा की कृपा से समय पर भोग लग सका. 

शायद इसलिए उन्हें 'विघ्नहर्ता' कहते है, जो पल कुछ देर के लिए घबराहट से भरा था, वही बाद में एक खूबसूरत याद बन गया. जब बप्पा साथ हों तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती. गणपति बप्पा मोरया.

गणपति बप्पा के रंग में रंगीं सुरभि चंदना

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Surbhi Chandna (@officialsurbhic)

 

सुरभि ने इस मौके की कई तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर कीं. एक तस्वीर में वह अपने पति करण शर्मा के साथ हाथ जोड़कर बप्पा के सामने खड़ी नजर आ रही है. इसके अलावा वह परिवार के अन्य सदस्यों के साथ भी कैमरे के लिए पोज देते हुए दिखी.

तस्वीरों में सुरभि का ट्रेडिशनल आउटफिट बेहद खूबसूरत था. एक्ट्रेस ने शिमरी और स्टोन-एम्बेलिश्ड सूट पहना था. इसके साथ उन्होंने व्हाइट नेकलेस और मैचिंग ईयररिंग्स पहने. उन्होंने अपना मेकअप काफी हल्का रखा.

बता दें कि सुरभि चंदना और बिजनेसमैन करण शर्मा ने 2 मार्च 2024 को जयपुर में शादी की थी. शादी के बाद यह उनका यह तीसरा गणेश चतुर्थी सेलिब्रेशन है.

ये भी पढ़ें:- पवन सिंह के ‘आरा के सारा’ ने मचाया धमाल, रितिका ने लगाया ग्लैमर का तड़का

 

और पढ़ें
Published at : 15 Sep 2026 06:08 PM (IST)
Tags :
Surbhi Chandna
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेलीविजन
'बिग बॉस 20' में नॉमिनेशन से भड़के आसिफ खान, बोले- गेम अनफेयर लगने लगा है
'बिग बॉस 20' में नॉमिनेशन से भड़के आसिफ खान, बोले- गेम अनफेयर लगने लगा है
टेलीविजन
'शर्म आनी चाहिए', कपिल शर्मा की गणपति पूजा में शामिल हुईं अफसाना खान हो रहीं ट्रोल
'शर्म आनी चाहिए', गणपति पूजा में शामिल हुईं अफसाना खान हो रहीं ट्रोल
टेलीविजन
गौरव खन्ना ने एलिमिनेशन टास्क जीतकर भी छोड़ा 'खतरों के खिलाड़ी 15', हैरान कर देगी वजह
गौरव खन्ना ने जीता एलिमिनेशन टास्क, फिर भी छोड़ा 'खतरों के खिलाड़ी 15', जानें वजह
टेलीविजन
TV Serial Spoilers: जया की हालत देखकर टूटी अनुपमा, फूल पर लगा चोरी का आरोप
जया की हालत देखकर टूटी अनुपमा, फूल पर लगा चोरी का आरोप
Advertisement

वीडियोज

KBC 18: Amitabh Bachchan ने Jaya Bachchan के साथ Time पर पहुंचने का Secret बताया
Bigg Boss 20: Mary Kom के बयान पर विवाद, Team ने Clarification के साथ मांगी माफी
Yaadein: 🤗Dev और Srishti की जिंदगी में लौटीं बहारें! गांव में मिली जिंदगी की नई खुशी। #sbs
Bigg Boss 20: Gullu-Kanika के Love Angle पर सवाल, Audience को क्यों लग रहा है Romance Fake?
Bigg Boss 20: Uditi Singh की One Life खत्म, Kanika Mann-Gullu की Chemistry बनी चर्चा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
BRICS समिट के दौरान तारिक रहमान को नहीं बुलाया गया? बांग्लादेश की खुली झूठ की पोल
BRICS समिट के दौरान तारिक रहमान को नहीं बुलाया गया? बांग्लादेश की खुली झूठ की पोल
बिहार
UCC बिहार में लागू होगा या नहीं? JDU के विरोध पर BJP बोली- 'जिनको…'
UCC बिहार में लागू होगा या नहीं? JDU के विरोध पर BJP बोली- 'जिनको…'
विश्व
ट्रंप जूनियर की शादी में रूसी अरबपति का पैसा! पुतिन के करीबी ने दो रातों में बहाया पैसा
ट्रंप जूनियर की शादी में रूसी अरबपति का पैसा! पुतिन के करीबी ने दो रातों में बहाया पैसा
स्पोर्ट्स
एशियन गेम्स 2026: 17 सितंबर से होगा भारत के अभियान का आगाज, जानें किस दिन किस खेल में उतरेंगे भारतीय खिलाड़ी
17 सितंबर से होगा भारत के अभियान का आगाज, जानें किस दिन किस खेल में उतरेंगे भारतीय खिलाड़ी
ओटीटी
'लस्ट स्टोरीज 3' से 'इरुमुडी' तक, नेटफ्लिक्स पर इस हफ्ते गर्दा उड़ाएंगी ये 5 फिल्में
नेटफ्लिक्स पर इस हफ्ते गर्दा उड़ाएंगी ये 5 फिल्में, चेक करें लिस्ट
इंडिया
राजपाल यादव पर SC की अहम टिप्पणी, 'आपका आचरण विश्वसनीय नहीं रहा, फिर भी...'
राजपाल यादव पर SC की अहम टिप्पणी, 'आपका आचरण विश्वसनीय नहीं रहा, फिर भी...'
इंडिया
शुभेंदु अधिकारी ने बताया नंदीग्राम में कितने वोटों से जीतेगी BJP?
शुभेंदु अधिकारी ने बताया नंदीग्राम में कितने वोटों से जीतेगी BJP?
क्रिकेट
जिम्बाब्वे के ब्रेंडन टेलर ने रचा इतिहास, टूट गया सचिन तेंदुलकर का वर्ल्ड रिकॉर्ड
जिम्बाब्वे के ब्रेंडन टेलर ने रचा इतिहास, टूट गया सचिन तेंदुलकर का वर्ल्ड रिकॉर्ड
ENT LIVE
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Salman को पसंद आई Gullu-Kanika की Chemistry, Audience ने उठाए सवाल
Bigg Boss 20: Salman को पसंद आई Gullu-Kanika की Chemistry, Audience ने उठाए सवाल
ENT LIVE
Varanasi के सेट से वायरल तस्वीरें, Dinosaur और Temple ने बढ़ाई Rajamouli की फिल्म पर चर्चा
Varanasi के सेट से वायरल तस्वीरें, Dinosaur और Temple ने बढ़ाई Rajamouli की फिल्म पर चर्चा
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Mary Kom के बयान पर विवाद, Team ने मांगी माफी
Bigg Boss 20: Mary Kom के बयान पर विवाद, Team ने मांगी माफी
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Uditi Singh की एक Life खत्म, Gullu ने Kanika Mann को किया Propose
Bigg Boss 20: Uditi Singh की एक Life खत्म, Gullu ने Kanika Mann को किया Propose
Embed widget