टीवी से क्यों दूर हैं 'नागिन' फेम सुरभि चंदना? एक्ट्रेस ने वीडियो शेयर कर किया खुलासा

‘इश्कबाज’ और ‘नागिन’ जैसे शोज़ से सुरभि चंदना ने खूब पॉपुलैरिटी हासिल की और वे टीवी की टॉप एक्ट्रेस बन गईं. हालंकि सुरभि चंदना काफी समय से टीवी से गायब हैं. वहीं अब एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर कर छोटे पर्दे से अपनी गैर मौजूदगी की असल वजह का खुलासा किया है.

क्यों टीवी से गायब हैं सुरभि चंदना?

इंस्टाग्राम पर अपनी हालिया पोस्ट में, एक्ट्रेस ने खुलासा किया कि उन्होंने सही कारणों से छोटे पर्दे से दूरी बनाई है. सुरभि ने बताया कि थिएटर के लिए उनके लंबे समय से चले आ रहे अट्रैक्शन और स्टेज के डर पर काबू पाने की उनकी इच्छा ने उन्हें इस मीडियम को और गहराई से तलाशने के लिए इंस्पायर किया. शनिवार को, सुरभि चंदना ने एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उनके अपकमिंग स्टेज प्ले की झलक दिखाई गई है. अपने पोस्ट के कैप्शन में, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि थिएटर ने उन्हें एक एक्टर के रूप में अपनी क्षमताओं पर सवाल उठाने पर मजबूर किया और यह भी कि क्या वह कभी लाइव परफॉर्म करने के डर का सामना कर पाएंगी.

संजीवनी एक्ट्रेस ने लिखा है, “अब एक ऐसे स्पेस पर कदम रख रही हूं जहां कुछ भी एडिट, काटा या दोबारा नहीं लिया जा सकता है. एक ऐसी दुनिया जहां हर इमोशन और हर सांस का एक्सपीरियंस किया जाता है." "मंटो के दस्तावेज़" के साथ अपने थिएटर की शुरुआत की अनाउंसमेंट करते हुए, उन्होंने इसे एक नई आर्टिस्टिक जर्नी की शुरुआत कहा. साथ ही ये भी कहा कि वह आभारी, जमीन से जुड़ी हुई और आगे आने वाली चीजों के लिए तैयार महसूस करती हैं.

सुरभि ने अपनी टीम को किया थैंक्यू

सुरभि ने आगे लिखा है, “ “मेरी प्यारी वर्सेटाइल विजय लक्ष्मी का शुक्रिया, जिनकी मैं इज्जत करती हूं और जिनके ज़रिए मैं इन सभी प्यारे लोगों से मिली, हमारे निर्देशक और मेरे सभी रिहर्सल के दौरान मेरे मार्गदर्शक आदित्य, हमारी निर्माता प्रेरणा सिंह का, जिन्होंने सोचा कि मैं इसे पहली बार कर पाऊंगी, प्रीतम पिलानी कितने अच्छे इंसान हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप एक टीम के रूप में हमें कैसे आगे बढ़ाते हैं! रंगशिला थिएटर और बाकी कलाकारों और क्रू की, मैं जीवन भर के लिए फैन हूं! उन्होंने चेतावनी दी थी कि यह एक लत बन जाएगी और मुझे लगता है कि मैं एक और नाटक के लिए तैयार हूं."

सुरभि चंदना वर्क फ्रंट

बता दें कि सुरभि चंदना को आखिरी बार वेब सीरीज “रक्षक – इंडियाज ब्रेव्स: चैप्टर 2” में देखा गया था, जिसका प्रीमियर फरवरी 2024 में हुआ था. इससे पहले, वह टेलीविजन पर “शेरदिल शेरगिल” शो में दिखाई दी थीं.