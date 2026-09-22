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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन'आगे कभी भी देश की बागडोर...' PM मोदी का मजाक उड़ाने पर राहुल गांधी पर भड़के 'रामायण' के 'लक्ष्मण'

'आगे कभी भी देश की बागडोर...' PM मोदी का मजाक उड़ाने पर राहुल गांधी पर भड़के 'रामायण' के 'लक्ष्मण'

राहुल गांधी के इंदौर इवेंट पर अब 'रामायण' सीरियल के लक्ष्मण यानी सुनील लहरी ने भी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने इसे लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 22 Sep 2026 02:24 PM (IST)
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कांग्रेस नेता राहुल गांधी का इंदौर कार्यक्रम लगातार विवाद में घिरा हुआ है. इस इवेंट में राहुल गांधी ने एक स्टैंड-अप कॉमेडियन पुलकित मणि के साथ मिलकर पीएम नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ाया था. पुलकित ने पीएम की मिमक्री की थी और उनका मजाक उड़ाते हुए काफी देर तक हंसते रहे थे. राहुल गांधी ने भी उनका भरपूर साथ दिया था. इसे लकर राहुल और पुलकित को काफी विरोध झेलना पड़ रहा है. बॉलीवुड अभिनेता रणवीर शौरी ने भी राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा था. जबकि अब 'रामायण' सीरियल के लक्ष्मण यानी सुनील लहरी ने भी राहुल गांधी पर तीखा वार किया है.

राहुल गांधी पर भड़के सुनील लहरी

सुनील लहरी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है. इसमें वो कह रहे हैं, 'हमारे देश का पॉलिटिकल स्टैंडर्ड मैथड दुनिया में सबसे ज्यादा लो है. क्योंकि हमारे देश के कुछ नेता या कुछ लोग किसी भी पद की गरिमा का सम्मान किए बगैर जो भी मन में आता है, उल्टा-सीधा बोल देते हैं. हाल ही का इंदौर का इंसिंडेंट सबको मालूम है. मैं भी इस बारे में कुछ बोलना चाहूंगा कि हमारी मातृभाषा, एक गले मिलने या हग करने की जो प्रथा है या हमारी संस्कृति, जो संस्कार हैं उसका मजाक उड़ाया गया.' 

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सुनील ने कहा- न भाषा और न संस्कृति का ज्ञान है

सुनील ने अपनी बात जारी रखते हुए आगे कहा, 'और एक वरिष्ठ नेता हैं, उनका पूरा सहयोग मिला. क्या प्रधानमंत्री को अपनी मातृभाषा में स्पीच देना गलत है? या इसका मतलब है कि वो अनएजुकेटेड हैं? नॉन इंग्लिश जितने भी देश हैं उनके सभी नेता अपनी मातृभाषा में भाषण देते हैं. इंग्लिश एक लैंग्वेज है. दूसरा अगर आप जानना चाहते हैं कि गले मिलने के फायदे क्या हैं तो आप पढ़ लेना उसके बारे में, पता लगेगा.

 
 
 
 
 
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तीसरी बात, प्रधानमंत्री जी ने अपनी किसी स्पीच में अगर देखा कि एक बुजुर्ग महिला हैं, खड़ी हैं वहां पर, उनको कुर्सी ऑफर करने की बात की तो उस बात का मजाक उड़ाया जाए? क्या आप ऐसे नेता (राहुल गांधी) को देश की बागडोर देना चाहेंगे जिसे न आपकी भाषा का, न किसी तरह की प्रथा का, न किसी तरह की संस्कृति के बारे में कोई जानकारी हो? सोचने वाली बात है. विचार कीजिएगा.'

जानिए पूरा मामला

19 सितंबर को 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम के लिए राहुल गांधी इंदौर आए थे. तब मंच पर स्टैंड-अप कॉमेडियन पुलकित मणि भी पहुंचे थे. उन्होंने पीएम मोदी की मिमिक्री की थी. उन्होंने पीएम द्वारा विदेशी प्रधानमंत्रियों और राष्ट्रपतियों के वेलकम करने और उन्हें गले लगाने का मजाक उड़ाया था. वहीं पीएम ने अपनी एक जनसभा में खड़ी हुई एक बुजुर्ग महिला को कुर्सी देने के लिए कहा था तो पुलकित ने इस घटना का भी मजाक बनाया. राहुल ये सब देखते रहे और कॉमेडियन के साथ जोर-जोर से हंसते हुए पुलकित को बार-बार हग करते रहे.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 22 Sep 2026 02:20 PM (IST)
Tags :
RAHUL GANDHI
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