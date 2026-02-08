हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
भक्ति में ऐसी डूबीं 6 मिनट में पी गई 4 लीटर पानी, सुधा चंद्रन ने सुनाया माता की चौकी का किस्सा

Sudha Chandran: टीवी एक्ट्रेस सुधा चंद्रन का जनवरी में एक वीडियो सामने आया था, जिसमें वह भक्ति में ऐसी लीन नजर आईं कि उन्हें संभालना मुश्किल हो गया था. अब उन्होनें इस वीडियो को लेकर खुलकर बात की है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 08 Feb 2026 12:39 PM (IST)
दिग्गज टीवी एक्ट्रेस और भरतनाट्यम नृत्यांगना सुधा चंद्रन जनवरी की शुरुआत में अचानक सुर्खियों में आ गई थीं. वजह था उनके घर में आयोजित माता की चौकी का एक वीडियो, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. वीडियो में सुधा देवी भजनों पर नृत्य करती नजर आईं, लेकिन कुछ ही पलों में उनकी भक्ति इतनी गहरी हो गई कि वे खुद पर नियंत्रण खो बैठीं और पूरी तरह भावनाओं में डूब गईं.

यह वीडियो सामने आते ही लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया. जहां कई लोगों ने इसे आस्था और श्रद्धा का सच्चा भाव बताया, वहीं कुछ यूज़र्स ने इसे नाटक करार देते हुए अभिनेत्री पर लाइमलाइट में आने के आरोप भी लगाए. इस पूरे विवाद के बीच अब सुधा चंद्रन ने उस भावुक पल पर खुलकर बात की है.

वायरल वीडियो पर सुधा चंद्रन का खुलासा
सुधा चंद्रन ने हाल ही में 'हिंदी रश' से इस पूरी घटना के बारे में बात की. उन्होंने कहा, 'मुझे याद ही नहीं है कि उस अवस्था में मैं क्या हो गई थी. मैं यह भी नहीं कहूंगी कि स्वयं देवी मेरे अंदर प्रवेश कर गईं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो शरीर फट जाएगा. कोई भी उस एनर्जी को सहन नहीं कर सकता.'

उन्होनें आगे कहा, 'मुझे लगता है कि हो सकता है कि उनका कुछ अंश आशीर्वाद के रूप में मेरे अंदर प्रवेश कर गया हो, बस इतना ही कह सकती हूं. शायद उनकी उपस्थिति थी, शायद नहीं. मैं कुछ भी निश्चित तौर पर नहीं कह सकती, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूं कि मैं धन्य हूं. मैं इन बातों में हमेशा से विश्वास करती रही हूं, और यह मेरे साथ घटित हुआ है.'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @sudhaachandran_dream_world

6-7 मिनट में पी गई 4 लीटर पानी
सुधा चंद्रन ने बताया, 'इस बार एनर्जी कुछ ज्यादा ही थी. ऐसा होने के बाद मैं बहुत थक जाती हूं. मेरे परिवार ने मुझे बताया कि मैं लगभग 6-7 मिनट में 4 लीटर पानी पी गई थी. मेरा मतलब, कि क्या ये किसी मनुष्य के लिए संभव हो सकता है? मेरे पति ने मुझे बताया कि मैं पानी के लिए गिड़गिड़ा रही थी. लोगों ने इस पर तरह-तरह के कमेंट किए. कुछ ने कहा कि मैं अब तक न्यू ईयर पार्टी के नशे में हूं. इन बातों पर हंसी आती है. मुझे लगता है कि सबकी अपनी-अपनी सोच और पसंद होती है.'

क्या था मामला?
बता दें, यह घटना उस दौरान घटी जब सुधा ने अपने घर में माता की चौकी का आयोजन किया था, जिसमें टीवी इंडस्ट्री के उनके साथी कलाकार भी शामिल हुए थे. वीडियो में एक्ट्रेस ऐसे रिएक्ट करती नजर आई थीं, जैसे उनके अंदर कुछ हावी हो गया है और वह अपने ही कंट्रोल में नहीं हों. वीडियो में वह हॉल में इधर-उधर घूमती नजर आ रही थीं, जबकि परिवार के सदस्य और अन्य मेहमान उन्हें संभालने और सहारा देने की कोशिश कर रहे थे. इन वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होते ही कई लोगों ने उनके व्यवहार और इरादों पर सवाल खड़े किए थे.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Instant Bollywood (@instantbollywood)

सुधा चंद्रन का वर्कफ्रंट
प्रोफेशनल तौर पर बात करें तो सुधा चंद्रन अपने टेलीविजन काम के लिए आज भी खूब सराही जाती हैं. हाल ही में उन्हें नागिन के पहले दो सीज़न में चालाक और साजिश रचने वाली यामिनी रहेजा के किरदार के लिए काफी तारीफ मिली. अपने लंबे करियर में सुधा चंद्रन ने ये है मोहब्बतें, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, माता की चौकी: कलयुग में भक्ति की शक्ति जैसे कई लोकप्रिय टीवी शोज़ में अहम भूमिकाएं निभाई हैं.

Published at : 08 Feb 2026 12:39 PM (IST)
Sudha Chandran
