एक्स-वाइफ दलजीत कौर से दोबारा शादी की झूठी खबरों पर भड़के शालीन भनोट, लीगल एक्शन की धमकी दी

टीवी एक्टर शालीन भनोट हाल ही में इम्तियाज अली की फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' की स्क्रीनिंग में पहुंचे थे, जहां उन्होंने पैपराजी को पोज भी दिए. इसके तुरंत बाद एक पैपराजी पेज ने शालीन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया और दावा किया कि वो अपनी एक्स-वाइफ दलजीत कौर से दोबारा शादी करने जा रहे हैं. अब इस पर खुद शालीन ने सफाई दी है.

शालीन भनोट ने पैपराजी पेज के दावे का किया खंडन

दरअसल, एक पैपराजी इंस्टाग्राम पेज ने शालीन का वीडियो शेयर करते हुए दावा कर दिया कि वो अपनी पहली पत्नी दलजीत कौर से दोबारा शादी करने वाले हैं. पोस्ट का कैप्शन था- शालीन भनोट ने अपनी पहली पत्नी से दोबारा शादी करने का फैसला किया है. ये पोस्ट सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया. अब शालीन भनोट ने इस दावे का खंडन किया है. इतना ही नहीं, उन्होंने ये पोस्ट डिलीट करने और माफी मांगने के लिए कहा है. उन्होंने लीगल एक्शन की भी चेतावनी दी है.

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'लीगल एक्शन के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा'

शालीन ने पैपराजी के वीडियो पर कमेंट करते हुए लिखा, 'ये पूरी तरह से झूठी और मनगढ़ंत खबर है. एक मीडिया पेज के तौर पर आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप किसी की निजी जिंदगी के बारे में सिर्फ व्यूज के लिए सरासर झूठ फैलाने से पहले जानकारी को क्रॉस-चेक करें. इस पोस्ट को तुरंत डिलीट करो और गलत जानकारी फैलाने के लिए अपने पेज पर आधिकारिक माफीनामा पोस्ट करें. इसे चेतावनी समझो, अगर ऐसा नहीं किया गया, तो मेरे पास आपके और आपकी कंपनी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा.'

यूजर्स कर रहे शालीन भनोट को सपोर्ट

शालीन के इस जवाब के बाद कई सोशल मीडिया यूजर्स उनके सपोर्ट में आए. एक यूजर ने लिखा, बिल्कुल सही कहा भाई, ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए. वहीं एक लिखते हैं, 'आप बिल्कुल सही कर रहे हैं. ऐसी झूठी खबरों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए.' एक ने लिखा, 'भाई करो लीगल एक्शन.'

शालीन भनोट और दलजीत कौर ने 2009 में की थी शादी

बता दें कि शालीन भनोट और दलजीत कौर ने 2009 में शादी रचाई थी. दोनों की पहली मुलाकात टीवी शो 'कुलवधू' के सेट पर हुई थी. साल 2014 में इस कपल ने बेटे जेडन का वेलकम किया. हालांकि, 2015 में दोनों अलग हो गए. इसके बाद दोनों अपनी-अपनी पर्सनल लाइफ में आगे बढ़ गए. साल 2023 में दलजीत ने बिजनेसमैन निखिल पटेल से दूसरी शादी की. हालांकि, शादी के कुछ महीनों बाद ही दोनों अलग हो गए. दलजीत ने निखिल पर धोखा देने का आरोप लगाया था.

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