एमटीवी स्प्लिट्सविला के नए सीजन का आगाज हो चुका है. इस सीजन में भी उर्फी जावेद नजर आ रही हैं. जब उर्फी कंटेस्टेंट्स को बुला रही थीं उसी दौरान उनके सामने निहारिका तिवारी भी आईं. उर्फी ने जब निहारिका को देखा तो कहा कि वो उन्हें जानती हैं, बाहर उनकी एक कंट्रोवर्सी भी है.

उर्फी ने जैसे ही ये बात कही सोशल मीडिया पर लोगों ने तरह-तरह की बातें करनी शुरू कर दी. एक कंटेंट क्रिएटर ने तो यहां तक कह दिया कि निहारिका ने एक पार्टी में उर्फी के बॉयफ्रेंड को किस कर लिया था, जिसकी वजह से दोनों के बीच लड़ाई हो गई.श्रुति मिश्रा जो एक कंटेंट क्रिएटर हैं.

श्रुति मिश्रा ने खोली पोल

उन्होंने कहा कि एक पार्टी में उर्फी अपने बॉयफ्रेंड के संग पहुंची थीं. उसी पार्टी में निहारिका भी मौजूद थीं और उन्होंने उर्फी के बॉयफ्रेंड को उन्हीं के सामने किस कर लिया था. दोनों के बीच तभी से कैटफाइट चल रही है. श्रुति ने ये भी बताया कि ये सब शराब के नशे में हुआ था.

View this post on Instagram A post shared by Shruti Mishra || content creator (@shuruseshuruu)

उर्फी ने दिया रिएक्शन

अब जब श्रुति ने ऐसा दावा किया है तो उर्फी भी अपना रिएक्शन देने से पीछे कैसे रह सकती हैं. उन्होंने श्रुति की वीडियो पर कॉमेंट करते हुए लिखा,'ये सच नहीं है. कहां से अपने मन से बना लेते हो ये सब.'सिर्फ उर्फी का ही नहीं बल्कि इस वीडियो पर निहारिका तिवारी का भी रिएक्शन देखने को मिल रहा है.





निहारिका ने कही ये बात

उन्होंने कमेंट में लिखा,'सोचो किसी के बारे में इतने कॉन्फिडेंस से बोलना जिससे आप कभी मिले भी नहीं हैं. मैं नहीं हो सकता हूं. लेकिन अगर कहानी बनाने से आप पैसा कमा सकते हैं तो इसे जारी रखिए.'आपको बता दें कि 9 जनवरी से स्प्लिट्सविला 16 की शुरुआत हो चुकी है. सनी लियोनी और करण कुंद्रा इस सीजन को होस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं. वहीं, उर्फी जावेद और निया शर्मा शो में मिसचीफ मेकर बनकर आई हैं.शो की थीम इस बार है पैसा या प्यार. एमटीवी रोडीज के विनर रह चुके गुल्लु भी इस सीजन का हिस्सा हैं.





ये भी पढ़ें:-दीपिका कक्कड़ और शोएब इब्राहिम को सताई अपने 3 बच्चों के फ्यूचर की चिंता, पढ़ाई और करियर को लेकर कही ये बात