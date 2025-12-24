स्मृति ईरानी इन दिनों 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' में बिजी है. इस शो को लोग काफी पसंद कर रहे हैं. वहीं स्मृति शूटिंग के बीच समय निकालकर तिरुपति बालाजी मंदिर में दर्शन करने के लिए गई थीं. उन्होंने तस्वीरें भी शेयर की हैं.

स्मृति ईरानी ने तिरुपति बालाजी मंदिर में किए दर्शन

अभिनेत्री और राजनेता स्मृति ईरानी हाल ही में तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए गईं. मंदिर में उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की और इसकी फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की. इस दौरान स्मृति लाल पारंपरिक साड़ी में बहुत खूबसूरत और सादगी भरी नजर आईं.

सोशल मीडिया पर सक्रिय

स्मृति ईरानी सोशल मीडिया पर हमेशा एक्टिव रहती हैं और अपने विचार खुले तौर पर साझा करती हैं. हाल ही में उन्होंने निर्देशक आदित्य धर की फिल्म ‘धुरंधर’ की तारीफ की. उन्होंने फिल्म के कलाकारों और कहानी की सराहना की और बताया कि यह फिल्म देखने वालों के दिल को छूती है.

उन्होंने लिखा कि अगर आप फिल्म में दिखाए गए भावनात्मक और प्रेरक हिस्सों को समझें, तो यह अनुभव बहुत गहरा और असरदार होता है. इसके अलावा उन्होंने फिल्म के कलाकारों के अभिनय और निर्देशक की मेहनत की भी खूब तारीफ की.

फिल्मों से लेकर राजनीति तक

स्मृति ईरानी सिर्फ टीवी की अभिनेत्री ही नहीं, बल्कि फिल्मों और राजनीति में भी अपनी अलग पहचान रखती हैं. उन्होंने फिल्म ‘धुरंधर’ के कलाकारों जैसे अक्षय खन्ना, रणवीर सिंह और अर्जुन रामपाल के अभिनय की बहुत तारीफ की. उनके अनुसार इन कलाकारों ने अपनी भूमिका में पूरी मेहनत और भावनाओं के साथ काम किया, जिससे फिल्म देखने वालों पर गहरी छाप पड़ती है. स्मृति ईरानी टीवी, फिल्मों और राजनीति तीनों में ही अपनी छाप छोड़ रही हैं.

चाहे सेट पर हो, पब्लिक इवेंट में या सोशल मीडिया पर, उनका व्यक्तित्व और काम करने का तरीका हमेशा सबको प्रभावित करता है. यही वजह है कि लोग उन्हें सिर्फ एक अभिनेत्री या राजनेता के रूप में नहीं, बल्कि बहुआयामी और प्रेरणादायक व्यक्तित्व के रूप में देखते हैं.