'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' और 'कहानी घर घर की' दोनों ही टीवी इंडस्ट्री की आइकॉनिक सीरियल्स में से एक है. लेकिन अब सालों बाद इन दो शोज की लीड एक्ट्रेसेस के री यूनियन ने फैंस को भी काफी इमोशनल कर दिया है. आज स्मृति ईरानी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर साक्षी तंवर संग फोटो शेयर करते हुए फैंस को सरप्राइज दिया है.

स्मृति ईरानी ने तुलसी वीरानी के किरदार में और साक्षी तंवर ने पार्वती के किरदार में खूब पॉपुलैरिटी बटोरी हैं. दोनों ही एक्ट्रेसेस ने टीवी के गोल्डन एरा में अपनी एक्टिंग का जादू बिखेर दर्शकों के दिल में अपनी अमिट छाप छोड़ी है. अब कई सालों बाद दोनों के रियूनियन को देख फैंस की भी पुराने दिनों की यादें ताजा हो गई है.

सालों बाद साथ आईं टीवी इंडस्ट्री की तुलसी और पार्वती

एक्टर–पॉलिटिशियन स्मृति ईरानी ने साक्षी तंवर संग अपनी तस्वीर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है- 'ग्रेस, बहादुरी और खूबसूरती ऐसी कई खूबियां हैं जो मैं साक्षी के लिए इस्तेमाल कर सकती हूं लेकिन मैं ये बयां नहीं कर पा रही हूं कि ढाई दशकों की दोस्ती के बाद उसकी यादों और रिएलिटी को गले लगाने का एक्सपीरियंस कैसा महसूस हुआ. हमें नहीं पता था कि तुलसी पार्वती ने इतना हंगामा मचा दिया है, क्योंकि हम इतिहास के पीछे नहीं भाग रहे थे, बल्कि उत्कृष्टता की तलाश में इतिहास रच रहे थे.'

View this post on Instagram A post shared by Smriti Irani (@smritiiraniofficial)



'एक प्यारी मां है, एक प्यारी बेटी...'

स्मृति ईरानी ने आगे लिखा- 'ये कहना कि वो एक प्यारी मां है, एक प्यारी बेटी है, एक सच्ची इंसान है - उसे सिर्फ तारीफों तक सीमित कर देना है, उसे सिर्फ शब्दों में बांध देना है... तो आप उसके लिए क्या कहेंगे, क्योंकि वो एक ऐसी शख्सियत है जो खामोशियों को भी बोल सकती है. साक्षी, तुमसे प्यार करती हूं और मुझे उम्मीद है कि तुम जानती हो कि तुम घर हो, उम्मीद और पूरे दिल से.'



टीवी की क्वींस को साथ में देखकर फैंस का रिएक्शन

स्मृति ईरानी का ये लेटेस्ट पोस्ट तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. टीवी के इन दो आइकॉनिक किरदारों को साथ में देखकर फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं है. नेटीजंस एक्ट्रेस की पोस्ट पर कमेंट कर अपना इमोशंस जाहिर कर रहे हैं. जहां एक यूजर ने लिखा 'बेस्ट दिवाली गिफ्ट' तो वहीं दूसरे ने लिखा कि 'पूरा बचपन सामने आ गया'. इतना ही नहीं कई लोगों ने तो 'कहानी घर घर की' सीजन 2 की भी डिमांड कर डाली है.





स्मृति ईरानी के शो में आएगा नया ट्विस्ट

हाल ही में सोशल मीडिया पर क्योंकि सास भी कभी बहू थी का नया प्रोमो रिलीज हुआ. प्रोमो के रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर फैंस की एक्साइटमेंट काफी बढ़ गई है. प्रोमो देखकर ये साफ पता चल रहा है अब मेकर्स शो में पार्वती को भी इस शो में लाने वाले हैं. 'कहानी घर घर की' में साक्षी तंवर ने पार्वती का किरदार निभाया था. लेटेस्ट प्रोमो में देख कर लग रहा है कि एकता कपूर एक बार फिर फैंस को पुराने दिनों की यादें ताजा करवाने वाली हैं.