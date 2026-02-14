हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन‘खुद से प्यार करना सबसे जरूरी है,’ स्मृति ईरानी ने वैलेंटाइन डे पर दिया खास संदेश

‘खुद से प्यार करना सबसे जरूरी है,’ स्मृति ईरानी ने वैलेंटाइन डे पर दिया खास संदेश

Smriti Irani: स्मृति ईरानी ने इस वैलेंटाइन डे पर फैंस को खुद से प्यार करने का खास संदेश दिया है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी फोटो शेयर करते हुए बताया कि असली प्यार खुद को समझने में है.

By : आईएएनएस | Updated at : 14 Feb 2026 09:58 PM (IST)
Preferred Sources

टीवी की मशहूर एक्ट्रेस स्मृति ईरानी ने इस वैलेंटाइन डे पर फैंस को एक अलग ही मैसेज दिया है. उन्होंने प्यार को सिर्फ किसी और के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए भी समझने की बात कही है. सोशल मीडिया पर उनका ये पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे खूब पसंद कर रहे हैं.

खुद से प्यार को बताया जरूरी
स्मृति ईरानी ने इंस्टाग्राम पर अपनी मुस्कुराती फोटो शेयर करते हुए लिखा कि प्यार हमेशा गिफ्ट्स या आवाजों में नहीं होता है. कभी-कभी प्यार का असली मतलब है खुद को समझना अपनी आत्मा को जानना और खुद से सच्चा प्यार करना होता है. उनका कहना है कि जब आप खुद से प्यार करना सीख लेते हैं तो कोई भी परेशानी आपको अंदर से कमजोर नहीं कर सकती है.

अपनी दुनिया खुद बनाइए
उन्होंने आगे लिखा कि खुद को अपना सुरक्षित घर बनाइए, अपनी धड़कन को समझिए और अपने लिए खुशियों की दुनिया बनाईए. जब आप खुद के साथ शांति से रहना सीखेंगे तो प्यार किसी चीज़ के पीछे भागने जैसा नहीं लगेगा बल्कि सुकून जैसा महसूस होगा. उनके इस मैसेज ने फैंस को काफी प्रेरित किया है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Smriti Irani (@smritiiraniofficial)

फैंस भी हुए प्रभावित
स्मृति का ये पोस्ट सिर्फ प्यार की नई परिभाषा ही नहीं दिखाता बल्कि खुद को संभालने और हर मुश्किल का सामना करने की ताकत भी देता है. सोशल मीडिया पर फैंस ने हार्ट इमोजी और कमेंट्स के साथ उन्हें वैलेंटाइन डे की बधाई दी है. लोगों को उनका मैसेज काफी पसंद आ रहा है.

टीवी पर स्मृति की वापसी
स्मृति इन दिनों 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' से टीवी पर वापसी कर चुकी हैं. शो स्टारप्लस पर दिखाया जा रहा है और इसमें सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि समाज से जुड़े मुद्दों को भी दिखाया जा रहा है. बॉडी शेमिंग, महिला सशक्तिकरण और रिश्तों की असली बातें इस शो में नजर आती हैं. शो की टीआरपी भी बढ़िया चल रही है और ये रुपाली गांगुली के 'अनुपमा' को कड़ी टक्कर दे रही है.

और पढ़ें
Published at : 14 Feb 2026 09:58 PM (IST)
Tags :
Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi Valentine's Day SMRITI IRANI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ना F-35 और ना Su-57... इन फाइटर जेट्स की सबसे खतरनाक स्पीड, इनमें से भारत के पास कौन सा?
ना F-35 और ना Su-57... इन फाइटर जेट्स की सबसे खतरनाक स्पीड, इनमें से भारत के पास कौन सा?
क्रिकेट
'हम सरेंडर तो नहीं कर सकते...,' उस्मान तारिक पर बोले सूर्यकुमार यादव; प्रेस कॉन्फ्रेंस में खोला बड़ा राज
'हम सरेंडर तो नहीं कर सकते', उस्मान तारिक पर बोले सूर्यकुमार यादव; प्रेस कॉन्फ्रेंस में खोला बड़ा राज
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: भारत-पाकिस्तान T20 मैच को लेकर भड़का उद्धव ठाकरे गुट, कहा- 'खून और खेल...'
महाराष्ट्र: भारत-पाकिस्तान T20 मैच को लेकर भड़का उद्धव ठाकरे गुट, कहा- 'खून और खेल...'
इंडिया
'राहुल गांधी अपरिपक्व हैं, उन्हें अर्थव्यवस्था की समझ नहीं', भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर उठाए सवाल तो भड़के पीयूष गोयल
'राहुल गांधी अपरिपक्व, अर्थव्यवस्था की समझ नहीं', ट्रेड डील पर उठाए सवाल तो भड़के पीयूष गोयल
Advertisement

वीडियोज

Mahashivratri 2026 में Sadhguru के आश्रम में क्या गाने वाले हैं Swaroop Khan?
PM Modi visit to Assam : PM मोदी ने असम को कई सौगात दी..कांग्रेस पर साधा निशाना | Assam News
Mahadangal With Chitra Tripathi: यूपी में 27 का एजेंडा, सनातन ही रहेगा? | Shankracharya
Mahashivratri 2026 Special: Swagat Rathore, वो Singer जिन्हें सुनकर अपने आंसू नहीं रोक पाए Sadhguru
IND vs Pak T20 World Cup: पाकिस्तान को 'पीटेंगे'...कप जीतेंगे! IND-PAK भिड़ंत पर सबसे बड़ी कवरेज
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ना F-35 और ना Su-57... इन फाइटर जेट्स की सबसे खतरनाक स्पीड, इनमें से भारत के पास कौन सा?
ना F-35 और ना Su-57... इन फाइटर जेट्स की सबसे खतरनाक स्पीड, इनमें से भारत के पास कौन सा?
क्रिकेट
'हम सरेंडर तो नहीं कर सकते...,' उस्मान तारिक पर बोले सूर्यकुमार यादव; प्रेस कॉन्फ्रेंस में खोला बड़ा राज
'हम सरेंडर तो नहीं कर सकते', उस्मान तारिक पर बोले सूर्यकुमार यादव; प्रेस कॉन्फ्रेंस में खोला बड़ा राज
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: भारत-पाकिस्तान T20 मैच को लेकर भड़का उद्धव ठाकरे गुट, कहा- 'खून और खेल...'
महाराष्ट्र: भारत-पाकिस्तान T20 मैच को लेकर भड़का उद्धव ठाकरे गुट, कहा- 'खून और खेल...'
इंडिया
'राहुल गांधी अपरिपक्व हैं, उन्हें अर्थव्यवस्था की समझ नहीं', भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर उठाए सवाल तो भड़के पीयूष गोयल
'राहुल गांधी अपरिपक्व, अर्थव्यवस्था की समझ नहीं', ट्रेड डील पर उठाए सवाल तो भड़के पीयूष गोयल
बॉलीवुड
क्या ऋतिक रोशन ने ‘डॉन 3’ में रणवीर सिंह को किया रिप्लेस? ‘वॉर 2’ एक्टर ने रुमर्स पर तोड़ी चुप्पी, बताया सारा सच
क्या ऋतिक रोशन ने ‘डॉन 3’ में रणवीर सिंह को किया रिप्लेस? ‘वॉर 2’ एक्टर ने बताया सच
विश्व
पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में छात्रों ने गाया भारत का राष्ट्रगान तो भड़क गई शहबाज सरकार, चार स्टूडेंट्स को निकाला
PAK की यूनिवर्सिटी में छात्रों ने गाया भारत का राष्ट्रगान तो भड़क गई शहबाज सरकार, चार स्टूडेंट्स को निकाला
हेल्थ
RSV से हर साल 100000 बच्चों की होती है मौत, WHO के हिसाब से जानें कब लगवाएं इसकी वैक्सीन?
RSV से हर साल 100000 बच्चों की होती है मौत, WHO के हिसाब से जानें कब लगवाएं इसकी वैक्सीन?
हेल्थ
आयुष्मान कार्ड  से एक साल में कितनी बार करा सकते हैं इलाज, जानें क्या होते हैं नियम?
आयुष्मान कार्ड  से एक साल में कितनी बार करा सकते हैं इलाज, जानें क्या होते हैं नियम?
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
ENT LIVE
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
Embed widget