मोस्ट पावरफुल विमेंस की लिस्ट में शामिल होने पर स्मृति ईरानी, यूं बढ़ाया महिलाओं का हौसला

पूरी दुनिया की सबसे ताकतवर महिलाओं में शामिल होने पर स्मृति ईरानी का दमदार बयान सामने आया है. आइए जानते हैं उनकी जिंदगी से जुड़ी दिलचस्प बातें और यह भी कि कैसे उन्होंने टेलीविजन से राजनीति तक का शानदार सफर तय किया. साथ ही जानेंगे कि आखिर फॉर्च्यून की दुनिया की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की लिस्ट में उन्होंने अपनी जगह कैसे बनाई.

क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में 'तुलसी' का किरदार निभाकर स्मृति ईरानी घर-घर में पहचान बना चुकी थीं. एक्टिंग में लोगों का दिल जीतने के बाद उन्होंने राजनीति की दुनिया में एंट्री की और भारत सरकार में कई बड़ी जिम्मेदारियां संभाली. उन्होंने अपने काम से दिखा दिया कि अगर इरादे मजबूत हों, तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती.

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आज स्मृति ईरानी सिर्फ टीवी का जाना-पहचाना चेहरा नहीं, बल्कि देश की मजबूत महिला नेताओं में भी गिनी जाती हैं. महिलाओं के नेतृत्व, नई सोच और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने में उनका योगदान भी काफी अहम माना जाता है. यही वजह है कि उनका नाम अब दुनिया की सबसे ताकतवर महिलाओं में शामिल हो गया है.

इसी शानदार सफर और लगातार जनसेवा की बदौलत स्मृति ईरानी नेफॉर्च्यून इंडिया मोस्ट पावरफुल वुमन की लिस्ट में अपनी जगह बनाई है. ये उपलब्धि उनके काम, नेतृत्व और समाज पर पड़े असर का बड़ा सम्मान मानी जा रही है. टीवी की दुनिया में इतिहास रचने के बाद उन्होंने राजनीति में भी अपनी अलग पहचान बनाई. महिला एवं बाल विकास, कपड़ा, सूचना एवं प्रसारण, मानव संसाधन विकास और अल्पसंख्यक मामलों जैसे कई अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभालकर उन्होंने अपनी लीडरशिप का दम दिखाया.

इस बड़ी उपलब्धि के बाद स्मृति ईरानी ने दुनिया भर की महिलाओं के लिए खास मैसेज भी दिया. उन्होंने कहा कि हर महिला अपने आप में पूरी है. महिलाएं खुद अपने लक्ष्य तय करती हैं, हर दिन खुद को बेहतर बनाती हैं और अपनी मेहनत के दम पर नई ऊंचाइयों तक पहुंचती हैं.

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स्मृति ईरानी का असर आज सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है. संस्कृति, समाज और ग्लोबल मंचों पर भी उनकी पहचान लगातार मजबूत हुई है. यही वजह है कि वे लाखों महिलाओं के लिए इंस्पिरेशन बन चुकी हैं.

करीब 25 साल बाद 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' से टीवी पर उनकी वापसी भी खूब चर्चा में रही. उनका कमबैक सिर्फ एक शो में लौटना नहीं था, बल्कि ये दिखाता है कि आज भी उनकी लोकप्रियता और स्टार पावर पहले जैसी बरकरार है.