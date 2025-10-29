हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' इस महीने में होने वाला है ऑफ एयर? स्मृति ईरानी के शो को लेकर सामने आया बड़ा

स्मृति ईरानी के शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है. रिपोर्ट के अनुसार जल्द ही इस शो पर ताला लगने वाला है. इस खबर को सुन स्मृति ईरानी के फैंस जरूर हैरान होंगे.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 29 Oct 2025 11:49 AM (IST)
स्मृति ईरानी का शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' इन दिनों टीआरपी लिस्ट में खूब धमाल मचा रहा है. ये शो अनुपमा को कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहा है. बता दें कई हफ्तों से टीआरपी लिस्ट में ये शो नंबर 2 बन बना हुआ है. इसी बीच अब 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' को लेकर एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है.

रिपोर्ट्स के अनुसार जल्द ही इस शो पर ताला लगने वाला है. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तेजी से वायरल होता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि शो जल्द ही बंद हो जाएगा. बता दें 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के एक फैन पेज पर ये दावा किया जा रहा है कि मेकर्स इस शो पर ताला लगाने का प्लान बना रहे हैं.

200 एपिसोड का ही था प्लान

मालूम हो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' का 200 एपिसोड जनवरी में पूरा होने वाला है. इस शो के शुरू होने से पहले ही ऐसा दावा किया गया था कि सिर्फ इसके 200 एपिसोड ही दिखाए जाएंगे. हालांकि, एकता कपूर ने ये भी कहा था कि शो अगर अच्छा परफॉर्म करता है तो एपिसोड आगे बढ़ाए जा सकते हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by crazy4tv (@crazy4tv)

अब ऐसा लग रहा है कि 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की परफॉर्मेंस से एकता कुछ खास खुश नहीं हैं. शायद इसी वजह से वो शो को बंद करने का फैसला ले रही हैं. क्योंकि सास भी कभी बहू थी के फैंस को इस खबर को सुनने के बाद झटका जरूर लग सकता है.

फैंस के लिए ये यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा है कि कुछ वक्त से बाद वो इस शो को नहीं देख पाएंगे. हालांकि, शो के मेकर्स की तरफ से अभी इस खबर पर कोई मुहर नहीं लगी है. ऐसे में सच क्या है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा.

Published at : 29 Oct 2025 11:47 AM (IST)
Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi Smirti Irani
