स्मृति ईरानी का शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' इन दिनों टीआरपी लिस्ट में खूब धमाल मचा रहा है. ये शो अनुपमा को कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहा है. बता दें कई हफ्तों से टीआरपी लिस्ट में ये शो नंबर 2 बन बना हुआ है. इसी बीच अब 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' को लेकर एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है.

रिपोर्ट्स के अनुसार जल्द ही इस शो पर ताला लगने वाला है. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तेजी से वायरल होता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि शो जल्द ही बंद हो जाएगा. बता दें 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के एक फैन पेज पर ये दावा किया जा रहा है कि मेकर्स इस शो पर ताला लगाने का प्लान बना रहे हैं.

200 एपिसोड का ही था प्लान

मालूम हो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' का 200 एपिसोड जनवरी में पूरा होने वाला है. इस शो के शुरू होने से पहले ही ऐसा दावा किया गया था कि सिर्फ इसके 200 एपिसोड ही दिखाए जाएंगे. हालांकि, एकता कपूर ने ये भी कहा था कि शो अगर अच्छा परफॉर्म करता है तो एपिसोड आगे बढ़ाए जा सकते हैं.

अब ऐसा लग रहा है कि 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की परफॉर्मेंस से एकता कुछ खास खुश नहीं हैं. शायद इसी वजह से वो शो को बंद करने का फैसला ले रही हैं. क्योंकि सास भी कभी बहू थी के फैंस को इस खबर को सुनने के बाद झटका जरूर लग सकता है.

फैंस के लिए ये यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा है कि कुछ वक्त से बाद वो इस शो को नहीं देख पाएंगे. हालांकि, शो के मेकर्स की तरफ से अभी इस खबर पर कोई मुहर नहीं लगी है. ऐसे में सच क्या है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा.

