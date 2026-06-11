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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनShyam Pathak Birthday: रियल लाइफ में कुंवारे नहीं हैं 'तारक मेहता' के पोपटलाल, परिवार के खिलाफ जाकर की लव मैरिज, देखें फैमिली फोटो

Shyam Pathak Birthday: रियल लाइफ में कुंवारे नहीं हैं 'तारक मेहता' के पोपटलाल, परिवार के खिलाफ जाकर की लव मैरिज, देखें फैमिली फोटो

Shyam Pathak Birthday: 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में पोपटलाल की दुल्हन को लेकर तलाश जारी है, लेकिन असल जिंदगी में उनकी शादी हो चुकी है और वो तीन बच्चों के पिता हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: Diksha Sharma | Updated at : 11 Jun 2026 09:57 PM (IST)
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टीवी शो 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में पत्रकार पोपटलाल का किरदार निभाकर घर-घर मशहूर हुए एक्टर श्याम पाठक आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं. शो में उनकी दुल्हन को लेकर तलाश जारी है और वो कुंवारे हैं, लेकिन असल जिंदगी में उनकी शादी हो चुकी है और वो तीन बच्चों के पिता हैं. श्याम पाठक 12 जून को अपना 54वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. आइए इस मौके पर उनकी रियल लव लाइफ के बारे में जानते हैं. 

तीन बच्चों के पिता हैं श्याम पाठक
'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' सीरियल बीते 18 सालों से ऑडियन्स का एंटरटेनमेंट करता आ रहा है. इस शो के हर किरदार ने लोगों के दिलों में अपनी अलग जगह बनाई हुई है, जिसमें एक नाम पत्रकार पोपटलाल उर्फ श्याम पाठक है. इस शो को 18 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन इसमें पत्रकार पोपटलाल की अभी तक शादी नहीं हो पा रही है. हर बार शो में उनका दिल टूट जाता है तो कई बार शादी होते हुए रह जाती है. हालांकि, रियल लाइफ में पोपटलाल शादीशुदा हैं और उनके बच्चे भी हैं. 

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अपनी क्लासमेट से रचाई शादी
पत्रकार पोपटलाल ने साल 2003 में अपनी क्लासमेट रश्मि पाठक से शादी की थी. दोनों की पहली मुलाकात 'नेशनल स्कूल ऑफ़ ड्रामा' में हुई थी. इस दौरान दोनों के बीच दोस्ती हुई और नजदीकियां बढ़ने लगीं. ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई किसी को पता नहीं चला. दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार, श्याम और रश्मि का परिवार उनकी शादी के खिलाफ था. दोनों के परिवार के खिलाफ जाकर NSD के आखिरी दिन से ठीक एक दिन पहले एक आर्य समाज मंदिर में गुपचुप तरीके से शादी कर ली थी. 

Shyam Pathak Birthday: रियल लाइफ में कुंवारे नहीं हैं 'तारक मेहता' के पोपटलाल, परिवार के खिलाफ जाकर की लव मैरिज, देखें फैमिली फोटो

सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं श्याम पाठक
श्याम और रश्मि के तीन बच्चे हैं. एक बेटी नियति और दो बेटे पार्थ और शिवम. 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में दुनिया हिला दूंगा वाले पोपटलाल सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहते हैं. वो अक्सर अपनी फैमिली के साथ फोटोज भी शेयर करते रहते हैं. फैमिली के साथ की फोटोज में श्याम पाठक को पहचानना थोड़ा मुश्किल होगा. 

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Published at : 11 Jun 2026 09:57 PM (IST)
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