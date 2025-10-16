श्वेता तिवारी हों या हिना खान दोनों ही टीवी की टॉप एक्ट्रेस में से एक हैं. इतना ही नहीं इनकी गिनती छोटे पर्दे की हाईएस्ट पेड हसीनाओं में होती है. श्वेता और हिना दोनों ही लग्जरी लाइफ जीना पसंद करती हैं. चलिए इस आर्टिकल के जरिए जानते हैं दोनों में ज्यादा अमीर कौन है और किसका घर ज्यादा महंगा है.

श्वेता तिवारी ने अपने करियर में वैसे तो बहुत सारे सीरियल्स में काम किया है. इतना ही नहीं बल्कि एक्ट्रेस भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में भी किस्मत आजमा चुकी हैं. लेकिन, इन्हें सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली एकता कपूर के शो 'कसौटी जिंदगी की' में प्रेरणा की भूमिका निभाकर.

इन सोर्स से कमाई करती हैं श्वेता तिवारी

इस शो ने एक्ट्रेस को नेम-फेम के साथ धन और दौलत सब दिया.टीवी शोज के अलावा श्वेता ब्रांड एंडोर्समेंट, वेब सीरीज और सोशल मीडिया के जरिए भी मोटी कमाई करती हैं. Bollywoodshaadis.com के अनुसार श्वेता किसी भी शो के लिए प्रति एपिसोड 3 लाख रुपये चार्ज करती हैं.

श्वेता के घर की कीमत

रिपोर्ट के अनुसार एक्ट्रेस महीने में 60 लाख रुपये कमा लेती हैं.वहीं,श्वेता सलाना 10 करोड़ रुपये कमाती हैं. रिपोर्ट की मानें तो श्वेता की नेटवर्थ 81 करोड़ रुपये है.श्वेता तिवारी मुंबई के कांदिवली में बेहद ही आलीशान घर में रहती हैं.रिपोर्ट के अनुसार श्वेता के इस घर की कीमत 12 करोड़ रुपये है.वहीं, रेडिट के एक पोस्ट में दावा किया गया है कि एक्ट्रेस के घर की कीमत 150 करोड़ रुपये है.

'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में अक्षरा की भूमिका निभाकर हिना खान ने घर-घर में अपनी एक अलग पहचान बनाई. इन दिनों हिना कलर्स चैनल के रिएलिटी शो पति पत्नी और पंगा में अपने पति रॉकी जायसवाल के संग नजर आ रही हैं. हालांकि, उनका कैंसर का भी इलाज चल रहा है.

हिना खान की नेटवर्थ

बता दें हिना महारानियों की तरह जिंदगी जीती हैं.टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार हिना की नेटरव्थ 50 करोड़ रुपये है. वहीं, रिपोर्ट के अनुसार एक्ट्रेस हर महीने 35 लाख रुपये की कमाई करती हैं.हिना के कमाने का जरिया टीवी शोज, वेब सीरीज, मूवी, ब्राड एंडोर्समेंट, इवेंट्स, म्यूजिक एल्बम और सोशल मडिया है.

हिना खान के घर की कीमत

हिना किसी भी शो के लिए प्रति एपिसोड 2 लाख रुपये चार्ज करती हैं.इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए एक्ट्रेस 7-8 लाख रुपये चार्ज करती हैं और यूट्यूब प्रमोशन के लिए 9-10 लाख रुपये चार्ज करती हैं. हिना मुंबई के वर्ली में रहती हैं. उनके घर की कीमत 7 से 10 करोड़ रुपये के बीच बताई जाती है. इन आंकड़ों को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि श्वेता तिवारी ज्यादा अमीर हैं और हिना खान के घर से ज्यादा महंगे घर में रहती हैं.

